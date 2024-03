L a primavera è la stagione del risveglio e bisognerebbe imparare a sfruttarne gli spunti "naturali" per dare inizio a piccoli, ma importanti, cambiamenti della routine quotidiana. La parola d'ordine? Benessere globale.

Con l’arrivo della Primavera, l’obiettivo dev’essere il benessere completo dell’organismo: riuscire a disintossicare sia il corpo sia la mente da abitudini e pensieri malsani e “tossici”. Tra questi ultimi troviamo la tendenza a chiudersi in se stesse, a sviluppare un infondato senso di inadeguatezza e a limitare le uscite all’aria aperta oltre che insieme agli altri.

Per quanto riguarda il corpo, la primavera è lo spunto stagionale per eccellenza utile a sgonfiarsi e sentirsi più leggere, complici una nuova luce e alimenti sani e colorati. Prova, da subito, a seguire uno a uno questi consigli, senza viverli come un obbligo ma godendoti il piacere delle piccole cose. Sentirai di aver fatto qualcosa per te, forse per una nuova (più sorridente) versione di te stessa.

Risveglia metabolismo e buonumore

ll risveglio è uno dei momenti perfetti per regalarsi il primo piacere della giornata. In questo caso si tratta di un piacere del palato, che diventa però anche un aiuto per ritrovare la linea perduta durante l’inverno, per colpa di sedentarietà e alimentazione “pesante”. La prima colazione diventa, quindi, un momento topico da riempire con cibi sani ma golosi e presentati bene, su tovagliette colorate e stoviglie in grado di risvegliare immediatamente il buonumore.

Cosa mangiare? Molta frutta, magari evitando le solite mele o banane: da provare, ad esempio, more e fragole (antiossidanti, detox, antinfiammatorie, anticellulite) servite in una coppa “regale” insieme allo yogurt (vaccino o vegetale a seconda delle abitudini). Il mattino è anche il momento ideale per assumere gli integratori e le vitamine che aiutano ad affrontare il cambio stagione con la giusta dose di energia.

Molto utili a risvegliare l’organismo sono anche i cereali integrali che, grazie all’elevato contenuto di fibre, aiuteranno a smaltire più rapidamente le tossine accumulate. Meglio lasciar perdere corn flakes eccessivamente ricchi di zuccheri (lo zucchero raffinato intossica) e preferire i muesli con tanta frutta secca, rimineralizzante e ottima per affrontare il cambio di stagione.

Bruci e sei più felice

Primavera significa anche…uscire dalla palestra, o dalle mura dell’home fitness, e buttarsi nell’avventura di una corsa outdoor. Uno dei primi benefici del running all’aperto è sicuramente un’impennata del livello di buonumore: merito delle endorfine, attivate da movimento e luce. Già non è poco, se poi alla sensazione euforizzante aggiungiamo anche la soddisfazione di perdere centimetri di troppo sulla pancetta e sollevare i glutei…allora otterremo un “en plein” della felicità.

Uno degli errori più comuni, che conduce inevitabilmente verso la pigrizia e la continuazione del letargo, è che la corsa sia un’attività riservata a chi è già sportiva e, in un certo senso, già in forma. In realtà correre fa bene a tutti, con le eccezioni del caso: specifiche patologie in atto, grande obesità, problemi alle articolazioni. Inoltre, correre non costa nulla eccetto la spesa per l’attrezzatura (che consiste, più che altro, in un ottimo paio di scarpe da running).

Per iniziare, è bene sfruttare un programma di allenamento che alterni camminata a corsa e scatti: questi continui cambiamenti di andatura, oltre a non annoiare e a essere “sostenibili” anche dalle principianti, funzionano da veri e propri attivatori del metabolismo. Se invece vuoi fare un allenamento più leggero, puoi provare lo yoga, che all’aperto consente di connettersi con la natura raggiungendo uno stato meditativo perfetto.

Primavera e organismo: tornare in ufficio rigenerata

Il picnic non è solo di domenica, anzi. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, puoi rendere più vitale e felice anche la pausa pranzo che solitamente trascorri in mensa, in un bar o, ancora peggio, alla scrivania. Se il tempo lo permette, per organizzare un pranzo all’aperto non serve molto: una piccola borsa termica o, se si desidera fare le cose “per bene”, un cestino, cibo sano ma gustoso e la compagnia giusta (amici, colleghi, fidanzati o anche un bel libro).

Dal lato “culinario” si può trasformare la pausa pranzo in un’occasione gourmet salutare, alternando panini sani, torte salate e macedonie arcobaleno. Infatti, anche un sandwich può diventare un cibo da dieta detox. Un’idea? Pane integrale con semi, caprino, erbe aromatiche e verdure grigliate o, ancora, piadine di farro farcite con hummus di ceci e insalata.

Se vuoi concederti un pasto ricercato e di qualità che ti faccia ritornare il buonumore, puoi incastrarlo comodamente tra i turni di lavoro e il weekend scegliendo il servizio di HelloFresh, che il 21 marzo inaugura la nuova selezione di ricette Premium “Viaggio in Asia” dedicata alle numerose tradizioni delle gastronomie asiatiche. Ogni settimana sarà possibile aggiungere al proprio ordine una ricetta asiatica. I primi tre paesi protagonisti della nuova selezione di ricette “Viaggio in Asia” sono Giappone, Corea e Thailandia con le ricette Chasu ramen (noodles e coppa di maiale con uova marinate, miso e pak choi), Tataki di salmone in crosta di sesamo (con riso nero, pak choi e maionese allo zenzero) e Curry thai (con gamberi, fagiolini e riso nero con peperoncino ed erba cipollina).

Aromaterapia e…a piedi nudi nel parco

I 5 sensi: li conosciamo ma spesso non li usiamo “a dovere”. Uno dei sensi più utili nel risvegliare l’organismo in primavera, è l’olfatto: godersi profumi e aromi inusuali è una vera e propria forma di meditazione, nonché un modo per invertire la rotta al cattivo umore e alla stanchezza.

L’aromaterapia è un valido alleato del cambio di stagione e punta tutto sulle incredibili proprietà degli oli essenziali (vaporizzati in casa oppure utilizzati nella routine beauty quotidiana). Se si avverte il bisogno di relax, per esempio, si possono scegliere gli oli essenziali di lavanda, arancio e geranio (quest’ultimo dall’effetto armonizzante). Se invece il problema è la mancanza di energia, limone e menta piperita risveglieranno la voglia di fare e di tornare attive.

Un’ulteriore versione dell’aromaterapia? Passeggiare in un parco o in aperta campagna, annusando erbe aromatiche selvatiche e fiori. A questo trattamento benessere tutto naturale, si può riservare il momento del weekend per una gita fuori porta rivitalizzante.

Primavera e organismo: Allentare la pressione

La primavera è la stagione detox per eccellenza. Ma, esattamente, cosa ci intossica? Cattiva alimentazione (eccesso di grassi animali, alcol, zucchero, sodio, caffè), pigrizia e dipendenza dalla tecnologia (social e chat in primis). Quest’ultima tipologia di dipendenza 2.0 è diventata ormai così diffusa e subdola che, probabilmente, non ci si accorge nemmeno di soffrirne. Invece, proprio in concomitanza con un programma benessere di “risveglio”, sarebbe benefico staccare un po’ dall’uso eccessivo di smartphone e tablet, limitandolo a telefonate e messaggi strettamente necessari.

In questo modo, l’ansia diminuirà e si assisterà anche a un miglioramento del livello di concentrazione e della qualità del sonno. Un’altra forma di dipendenza piuttosto sottovalutata, è quella da caffé: la tazzina di espresso non fa male alla salute (tranne in particolari casi) però, se manca, dà vita a vere e proprie crisi di astinenza (emicrania, cattivo umore, difficoltà a concentrarsi). Disintossicarsi da un consumo eccessivo di caffeina risulta, quindi, funzionale al detox e al risveglio primaverile: se non si riesce a eliminare completamente il caffè dalle abitudini quotidiane, basterà diminuirne la quantità facendola scendere a una tazzina al giorno.

Frullati golosi ma non grassi

Uno dei motivi per cui ci si sente appesantite e stanche è, spesso, lo stato di disidratazione dell’organismo. Per evitare questa condizione, è necessario intervenire prima che i sintomi della mancanza di idratazione si facciano sentire (capogiri, secchezza di pelle e mucose, mal di testa, difficoltà a concentrarsi).

Per idratarsi a sufficienza, bisognerebbe bere acqua (del rubinetto oppure oligominerale) spesso e a piccoli sorsi. Oltre all’acqua, l’inizio della bella stagione potrebbe essere l’occasione giusta per prepararsi coloratissimi e salutari frullati di frutta fresca (banana, fragole, mango) e acqua. Meglio, infatti, sostituire il latte vaccino con semplice acqua, succo di arancia o limone (non dolcificati) oppure, se si desidera uno smoothie più cremoso, con una bevanda vegetale (ottimo e goloso il latte di mandorla).

Primavera e Skincare

La Primavera è anche il momento perfetto per dedicarsi alla cura della propria pelle più attentamente, visto che ci si prepara ad affrontare l’arrivo del clima caldo ma la freschezza mattutina consente ancora di non sentirsi appesantite da creme e lozioni.

Cerca di non rendere la tua routine infinita e non utilizzare prodotti inutili, solo perché le mode ti portano ad acquistarli. Pensa ai tuoi bisogni e scegli gli alleati perfetti: qualità e benessere vanno sempre di pari passo, mentre la quantità spesso…

Primavera e organismo: mantieni giovane il cervello

Secondo una recente ricerca dell’Università della California di Los Angeles, meditare mantiene giovane il cervello perché preserva il tessuto cerebrale. Infatti, la nostra materia grigia diminuisce con l’avanzare dell’età e la meditazione funziona come un incredibile e insospettabile anti-age. Inoltre, è ormai stato pienamente dimostrato quanto la meditazione sia efficace anche per combattere ansia, stress e depressione nonché per aiutare il dimagrimento (calma, per esempio, gli attacchi di fame nervosa).

Quindi, per tutti questi motivi, la primavera potrebbe rappresentare l’incipit ideale per avvicinarsi alla pratica della meditazione. Esistono numerosi modi di meditare e la scelta, solitamente, è guidata proprio dall’istinto: tradizione indiana, scuola giapponese…ciascuno può individuare la propria oasi di benessere emotivo. Inoltre, la meditazione si può praticare sia da soli sia in gruppo e, spesso, meditare insieme agli altri risulta ancora più benefico.

Allenati a sorridere e goditi le compagnie positive

L’arrivo della primavera non significa soltanto cambio dell’armadio ma può rappresentare anche il momento perfetto per cambiare…faccia. E qui non intendiamo lifting o simili, bensì un cambiamento interiore che porti a essere più luminose e più aperte nei confronti del mondo. Il meccanismo è simile all’effetto ottenuto spalancando la finestra in una giornata di sole: si lascia entrare la luce e ci si lascia pervadere dal calore e da una nuova prospettiva.

Come si fa a sorridere e ad arrendersi alla socievolezza quando ci si trova immerse nelle difficoltà e nei problemi? Semplicemente, si inizia allenandosi a ridere e cominciando per esempio a salutare con gioia il vicino di casa, la collega, il ragazzo che si incrocia per caso ogni mattina… Si tratta di una sorta di fitness del sorriso, da praticare il più possibile. Tutto ciò vale per il lato “attivo” del sorriso ma è molto importante anche circondarsi di persone il più possibile positive e solari, lasciando i lagnosi in naftalina insieme ai cappotti.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.