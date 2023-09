D opo la pausa estiva si ricomincia. Quali sono le strategie quotidiane per vivere meglio? Ecco come rispettare i buoni propositi in autunno

“Lo farò a settembre”: è questa la frase tipica dell’estate. Durante i mesi caldi, si sa, si tende a non prendere decisioni, rimandando tutto a dopo le vacanze. Ognuno di noi si prefissa dei percorsi da iniziare a settembre: ricominciare a fare sport, perdere peso, iscriversi a nuovi corsi, scoprire nuove attività, cambiare frequentazioni e leggere quel libro che da tempo prende polvere sulla libreria. Insomma, settembre è il mese della ripartenza: scopriamo come viverlo al meglio.

I buoni propositi per il rientro dalle vacanze

Settembre, proprio come gennaio, è il mese della ripartenza e dei buoni propositi. Prima delle vacanze, infatti, si tende a mettere tutto in ‘stand by’ con la promessa di ripartire a settembre più carichi di prima. Al rientro ci sono mille cose a cui pensare: disfare le valigie, fare le lavatrici, rimettere in ordine casa e prepararsi psicologicamente alla ripresa del lavoro. A tutto questo si aggiungono i buoni propositi che abbiamo segnato sulla nostra ‘lista’ prima delle ferie. C’è chi programma di iniziare nuovi corsi e nuove attività, chi vuole iscriversi in palestra, chi pensa di mettersi a dieta e che si ripromette di dedicare più tempo a te stesso. Stare dietro a tutto può essere stancante e generare qualche ansia. Ma non temere: segui i nostri consigli e a settembre ripartirai alla grande!

Come iniziare bene settembre

Per iniziare bene settembre la prima regola è non farsi prendere dall’ansia. le cose a cui pensare sono parecchie, è vero, ma se non si perde la calma si può affrontare tutto più serenamente. Datti delle priorità: parti con il fare quello a cui tieni di più, passando poi piano piano a tutto il resto. Se, per esempio, vuoi perdere i chili di troppo accumulati durante le vacanze, pensa a iniziare una dieta e a iscriverti in palestra. Oppure, se il tuo obiettivo è conoscere nuove persone e cambiare giro di frequentazioni, cerca dei corsi o delle attività di gruppo che ti consentono di incontrare uomini e donne con i tuoi stessi interessi. Vuoi dedicare più tempo a te stessa? Allora ritagliati delle ore o dei giorni durante la settimana in fare solo quello che ti piace. Dandoti delle priorità, riuscirai a incanalare al meglio le tue energie, senza disperderle, e a concentrarti sugli obiettivi da raggiungere.

Quali sono i tuoi buoni propositi?

L’autunno è una stagione di novità, forza, intensamente progettuale: l’importante è focalizzare con esattezza ciò che ci interessa raggiungere ed evitare obiettivi vaghi o eccessivi, che non rispondono alle nostre reali possibilità.

Non servono lunghe liste di desideri, che spesso finiscono nel dimenticatoio. Quali sono le 3 cose che desideri davvero raggiungere quest’autunno? Rispondi con sincerità: se ti va scrivili su una lavagna da appendere in cucina e visualizzare ogni giorno.

Avere una meta aiuta ad affrontare il presente con più forza, perseveranza e coraggio. Prendi un foglio e scrivi ora i tuoi prossimi obiettivi. Le prime cose che dovremmo imparare a modificare sono le persone che ci smontano, le situazioni che deprimono, tutto ciò che aumenta il nostro senso di inadeguatezza e stanchezza. Visualizza ciò che non va nella tua vita e impara a allontanare persone e cose che non ti rendono felice.

Le attività che ami ti rendono vitale e piena di energia: in vacanza abbiamo più tempo per ciò che amiamo, è vero, tuttavia anche in città, soprattutto quando i ritmi frenetici della routine rischiano di togliere il respiro, è importante dedicare uno spazio a ciò che ci fa sentire bene, e allora vediamo come rispettare i buoni propositi d’autunno per ricominciare al meglio

Dedicati una serata alla settimana

Dedicare una sera alla settimana a te è un’ottima abitudine per iniziare a riconquistare il tuo spazio di quiete interiore.

Scegli un giorno, sarà quello in cui dirai di no a tutto tranne che a te stessa: potresti decidere di frequentare una lezione di yoga, cenare con un’amica, vedere un film oppure stare semplicemente sola con te stessa o i tuoi figli, a gambe incrociate sul divano. Ci vorrà forza di volontà per non occupare anche queste tre ore con l’ennesima cosa da fare, ma puoi farcela. Con il passare del tempo la serata libera diventerà il tuo personale rifugio di pace.

Resta in forma divertendoti

Per raggiungere una meta hai bisogno di un piano d’azione. Addio al solito voglio iscrivermi in palestra. Se vuoi fare più moto, pensa a quello che ti mette di buon umore. Se sai che gli attrezzi ti annoiano, la palestra è probabile che non sia uno stimolo sufficientemente forte. Sperimenta ciò che ti intriga: il ballo, un corso di acquagym, arti marziali, aerobica, o pattinaggio costituiscono un ottimo allenamento e al tempo stesso possono sfamare la tua curiosità, voglia di leggerezza e divertimento. Lo sport non è un obbligo ma un piacere: solo scoprendo ciò che ti stimola riuscirai a trovare il modo giusto per stare in forma, fisicamente e mentalmente.

Vivi con più leggerezza e con le persone che ti fanno stare bene

Il valore della condivisione è illimitato perché quando rendiamo partecipi chi ci circonda di un problema, così come di una gioia, la responsabilità si alleggerisce e ci sentiamo più forti grazie al supporto dell’altro.

Spesso ci sentiamo schiacciati dalla routine perché comunichiamo poco le nostre difficoltà, i nostri problemi ed esigenze. Ripetersi di voler imparare a affrontare la vita con più leggerezza non serve a nulla: pensa alle attività che ti permettono di ritrovare il buon umore e fai un elenco mentale delle persone che ti fanno stare bene.

Ora prendi un’agenda (sì, la cara vecchia agendina cartacea o un foglio), scrivi tutti i nomi che ti vengono in mente e accanto i numeri di telefono corrispondenti: tienila di fianco al telefono di casa e quando ti va usa un momento libero per una chiacchierata con una persona cara o organizzare un cinema insieme agli amici. Dare spazio alle amicizie ci rende più forti. Ricorda che costruire la propria rete di fiducia succede giorno dopo giorno, non rimandare al giorno in cui avrai più tempo perché potrebbe essere troppo tardi.

Stabilisci un budget da risparmiare mensilmente

Risparmiare può essere difficile, soprattutto viste le difficoltà economiche che appesantiscono quasi tutti. Tuttavia riuscire a mettere da parte una cifra anche piccolissima è importante, soprattutto a livello psicologico.

Datti una meta in termini economici (per esempio una cifra) oppure un obiettivo che vorresti raggiungere (qualcosa di cui hai bisogno oppure un piccolo sfizio), poi ogni mese preleva immediatamente dallo stipendio il budget stabilito oppure ogni settimana accantona subito la cifra scelta.

Puoi riporre i risparmi su una carta di credito ricaricabile oppure affidare una busta a una terza persona, qualcuno di cui ti fidi sul serio e che ti fornirà una motivazione in più per riuscire a mantenere la promessa fatta.

Un giorno alla settimana sperimenta una nuova ricetta

Mangiare meglio e assaporare il cibo come in vacanza: lo diciamo ogni anno e poi con il ritorno della routine finiamo per rifugiarci nei piatti già pronti. Il tempo è poco e le giornate sono convulse, ammettiamolo. Invece di infilarti il grembiule pronta a cucinare per un anno manicaretti luculliani, scegli un obiettivo decisamente più umile. Una sera alla settimana sperimenta una ricetta che non conosci, un piatto consigliato da un’amica o una specialità regionale nuova: su internet trovi ricette semplici e da attuare anche in tempi brevi. Con il tempo potrai costruire un tuo piccolo libro di piatti da ricordare. Allo sfizio della novità si aggiungerà il piacere di alimenti scelti con qualità e amore, ma senza stress, né eccessive aspettative.

Investi sulle tue passioni

Sai che fare giardinaggio, così come l’uncinetto o il bricolage, secondo diverse ricerche mediche diminuisce lo stress e aiuta a ritrovare entusiasmo?

Un vaso di piante sul davanzale, una coperta fatta di tanti quadrati in maglia o i biscotti da regalare a un’amica: scegli qualcosa che ti dia piacere e curiosità. Potrai utilizzare il freddo invernale per dedicarti a un’attività piacevole. Attenzione, un hobby va scelto con il cuore, è questo ciò che ti stimolerà.

Découpage, puzzle, pittura, restauro, le attività sono tantissime: se il tuo livello di preparazione è scarso o inesistente prova a verificare la presenza di corsi nella tua zona e iscriviti. Partecipare a un corso ti aiuterà a frequentare con regolarità, senza contare il lato divertente di avere compagni e nuovi amici con cui condividere una passione.

Ascolta te stessa e scegli ciò che ami davvero

Se odi l’inglese perché scegliere di frequentare un corso di questa lingua? Nonostante l’apparente difficoltà, conseguirai maggiori risultati in tedesco, cinese o spagnolo: ciò che facciamo con passione ottiene sempre successo. Se desideri migliorare la tua posizione lavorativa, arricchire la tua cultura personale o esercitare la mente scegli ciò che ti ispira, senza ragionare su quel che potrebbe essere apparentemente più redditizio. Scegli ciò che ami davvero, sopportare la fatica sarà più semplice perché la tua scelta viene dal cuore.