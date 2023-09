A forismi, pensieri e citazioni da dedicare al nuovo nato e ai suoi genitori: qui trovi tante idee e ispirazioni per celebrare un momento così bello

La nascita di un bambino è sempre un evento pieno di gioia, per mamma e papà prima di tutto, ma anche per tutte le persone, lontane o vicine, che si sentono coinvolte dall’evento ed è ispirazione per frasi belle. Gli auguri di nascita sono del resto proprio questo: delle frasi che raccontano la gioia per questo nuovo e bellissimo bambino che ha appena fatto capolino nel mondo

Tuttavia trovare frasi di auguri per i neogenitori a volte non è semplice, magari anche perché siamo sopraffatti dall’emozione, soprattutto se il papà o la mamma sono persone a noi molto vicine, o anche perché sappiamo che la nascita è un momento bellissimo, ma anche delicato, sarà decisamente più facile con gli auguri per il primo compleanno!

Auguri di Nascita

Eccovi quindi delle frasi e degli auguri di nascita, diversi dagli auguri di compleanno, semplici e fresche, adatte a questo lietissimo evento, che aiuteranno ad esprimere gioia e affetto.

Frasi auguri nascita semplici

It’s a boy! It’s a girl! Lui o lei sono arrivati nelle nostre vite e meritano di essere festeggiati in tutta la loro piccolezza. Vediamo insieme le frasi di auguri semplici per la nascita di un bimbo o una bimba che possiamo scrivere nel bigliettino che accompagnerà il pensierino che di certo gli o le faremo. Non servono grandi frasi, bastano delle parole dette col cuore. Dopo la nascita possono esservi utili anche le frasi per il Battesimo e le frasi per la festa della mamma da dedicare alla tua amica che lo è diventata da poco.

“Che gioia saperti finalmente qui dopo 9 lunghi mesi di attesa!”

“Ti abbiamo aspettato e abbiamo provato a immaginarti, ma non siamo riusciti nemmeno a sognare tanta bellezza”

“Ciao piccolino, benvenuto tra noi, sarà bellissimo vederti crescere”

“Auguri ai neo genitori, questo è un grande inizio: godetevi ogni attimo!”

“Sei con noi solo da qualche ora e già ci hai rubato il cuore”

“Tanti auguri a mamma e papà, oggi per voi è una giornata speciale che inaugura una nuova vita”

“Mamma e papà, tantissimi auguri per un inizio scoppiettante”

“Benvenuto al mondo, piccolino”

“Una nuova vita è qui tra noi e siamo felicissimi di far parte della sua famiglia”

“La famiglia si allarga e la gioia cresce sempre di più!”

Frasi auguri nascita genitori

L’arrivo di un figlio è un’emozione indescrivibile per i neo-genitori, che si meritano degli auguri speciali per un momento indimenticabile delle loro vite. Ecco le frasi di auguri da dedicare ai genitori per la nascita di un figlio.

“La cicogna non poteva scegliere due genitori più speciali di voi: tanti auguri a mamma e papà!”

“Non sarà sempre facile: ci saranno notti insonni, pianti e momenti di sconforto. Ma voi siete due genitori speciali e saprete affrontare questa nuova avventura con l’amore e il coraggio che vi contraddistinguono”

“La vostra vita a tre è appena cominciata: siete pronti per questa avventura? Sarete una mamma e un papà super!”

“Il vostro bambino riempirà di amore e di gioia le vostre vite. Tanti auguri per questo momento indimenticabile”

“Non esiste emozione più grande e pura di vedere nascere il frutto del proprio amore. Auguri a mamma e papà per questo nuovo traguardo raggiunto insieme”

“La nascita di vostro figlio vi renderà ancora più uniti e crescerete insieme a lui: tanti auguri per questo nuovo percorso di vita, ancora una volta insieme”

Frasi auguri nascita secondo figlio

E se i bambini sono due? Si dice che la nascita del primo figlio è un’emozione indimenticabile; vero, ma anche l’arrivo del secondo non è da meno! Per questo motivo bisogna festeggiare la nascita del secondo figlio con lo stesso entusiasmo e la stessa gioia del primo.

“Avere un figlio è un’impresa da supereroi, averne due è una mission (im)possible! Ma due genitori fantastici come voi saranno in grado di affrontare anche questa nuova sfida: auguri ragazzi!”

“Pensavate di avere chiuso con pannolini e notti insonni? Invece vi tocca fare il bis! Tanti auguri a mamma e papà!”

“Il caos e le faccende da sbrigare si moltiplicheranno, ma anche l’amore e la gioia che riceverete raddoppieranno: tanti auguri ai neo-bis genitori”

“Se con il primo figlio avete fatto un’opera d’arte, con il secondo realizzerete un capolavoro. Un mondo di auguri per la nascita del vostro secondo figlio”

“La famiglia si allarga e non sarà sempre facile gestire tutto. Ma voi, ragazzi, saprete affrontare anche i momenti più complicati perché il vostro amore vince sopra ogni difficoltà”

Auguri di nascita ai nonni per il nipote

I nonni sono sicuramente tra i più emozionati quando arriva un nipotino che, generalmente, ci mette poco a far perder loro la testa. Non a caso vengono celebrati con la festa dei nonni e con delle frasi di auguri per i nonni che ne esaltano proprio l’immenso affetto che provano per i nipotini. Diamo quindi qualche suggerimento sugli auguri di nascita per il nipote a cui i neo nonni possono fare ricorso.

“Che bello saperti qui, non vediamo l’ora di coccolarti”

“Auguri nipotino, saremo felici di tenerti per mano mentre scopri il mondo”

“Cercheremo di essere per te i migliori nonni del mondo”

“Non pensavamo che un bambino tanto piccolo potesse portare tanta gioia”

“Benvenuta alla nostra piccolina di casa, ti staremo accanto in ogni momento”

“Ciao piccolino, ben arrivato! Che gioia sarà passare un po’ di tempo con te”

“Diventare nonni ci fa sentire un po’ più vecchi, ma anche molto più felici”

“Non c’è nulla che potesse renderci più felici del tuo arrivo qui”

“Che bello sarà viziarti!”

“Un abbraccio a chi è appena arrivato e ha già rapito il nostro cuore”

Frasi per i nonni per la nascita di un nipote

Come abbiamo accennato, anche per i nonni è un’autentica festa l’arrivo di un nipote e se siamo vicini a qualcuno che ha appena vissuto questa esperienza è un gesto affettuoso mandargli una frase di auguri. Come ci si congratula con dei neo nonni? Delle citazioni e delle frasi semplici e sincere sono proprio ciò che serve in questo caso!

“Abbiamo saputo la lieta novella: il nipotino è arrivato, tantissimi auguri!”

“Siete dei genitori fantastici, di certo sarete dei nonni super!”

“Attenti a non viziarla troppo, vi teniamo d’occhio”

“Pronti per ricominciare con giochi e pappe? Stavolta però sarà più divertente”

“Auguri ai nonni, ora inizia il vero divertimento”

“Non vediamo l’ora di conoscere la vostra fantastica nipotina”

“Tanti auguri, fare i nonni si rivelerà un’esperienza splendida!”

“Nonni non si nasce, si diventa e sono sicura che voi lo diventerete in fretta”

“Possa il vostro nipotino avere una vita piena…d’affetto”

“Esagerate pure con le coccole, tanto non si consuma!”