Colpo di fulmine: come riconoscerlo

I l colpo di fulmine esiste davvero? E come si riconosce? Scopri i segnali per capire se si tratta solo di un'infatuazione o se ti trovi davanti all'amore vero

Riconoscere il vero amore non è mai cosa semplice. Il colpo di fulmine esiste davvero? Troverai sostenitori di questa idea o detrattori da entrambe le parti, quindi in entrambi i casi sarai in buona compagnia. Tuttavia, almeno una volta nella vita capita a quasi di tutti di provare una sensazione strana e profonda, capace di comunicare un innaturale piano di intimità e comunione pur trovandosi davanti a una persona perfettamente sconosciuta. Questa magia può essere coltivata e trasformarsi in un rapporto per la vita, oppure... svanire così come era apparsa.

Secondo gli esperti bastano pochi secondi per farci un'idea della persona che ci troviamo di fronte. Non è come dire che siamo terribilmente inclini al colpo di fulmine?

Per colpo di fulmine si intende amore a prima vista o, potremmo dire, a prima pelle perché secondo le ricerche l'epidermide, insieme al nostro odore, costituiscono il primo fattore di "riconoscimento" in grado di allontanare o avvicinare le persone. Si tratta della classica freccia di Cupido: la mitologia in questa immagine ha sintetizzato in modo estremamente efficace la rapidità e l'irrimediabilità con cui colpisce "il fulmine" della passione. Sì, ci si sente rapiti all'improvviso e trascinati dentro il mondo dell'altro. Quali sono i segnali?

Una sensazione di grande intimità

Davanti a noi c'è una persona sconosciuta, eppure abbiamo la sensazione di una grande intimità: lo stesso senso di familiarità che proviamo quando varchiamo le porte di casa. I discorsi sbocciano senza retropensieri e fioriscono idee, visioni in comune, condivisioni. Quando ci sentiamo liberi di esprimerci senza paura di essere giudicati è un ottimo segnale che ci troviamo di fronte a un incontro capace di accogliere ciò che siamo.

Ridere come bambini

Non esiste il senso di ridicolo, anzi certi incontri sono così magici che fanno venire voglia a entrambi di dire e fare ciò che non ci si era mai permessi e questo è meraviglioso. Parlare tutta la notte, camminare fino all'alba sotto la pioggia, raccontarsi i sogni più inarrivabili e segreti: c'è una lezione importante sull'amore in tutto questo. Uno dei segreti del colpo di fulmine riguarda il fatto che di fronte a una persona mai vista prima osiamo far cadere le maschere che teniamo in piedi per gli altri e siamo autentici, veri, connessi alle nostre emozioni profonde.

Smettiamo di considerare le grandi passioni in base alle lacrime versate, iniziamo a dare valore a tutte le risate insieme

Quante volte ti capita di sentirti sotto giudizio, anche con persone che conosci da anni? Le "farfalle nello stomaco" ci raccontano di quanto teniamo ad apparire al meglio per le persone che stimiamo: anche da adulti una parte di noi ha bisogno di approvazione, amore e attenzione. Tuttavia, quando il bisogno di approvazione prende il sopravvento è importante fare un passo indietro altrimenti il rischio è di perdere il contatto con noi stessi e finire per non sapere più dove inizio io e dove finisce l'altro.

Desiderio di fusione... totale

Attrazione fisica, un ingrediente fondamentale: secondo gli scienziati dietro al colpo di fulmine si nasconde il potere delle endorfine, un vero e proprio bombardamento all'insegna del benessere capace di "farci perdere la testa" e perdere la testa significa spostarsi dal piano cognitivo all'universo delle emozioni profonde. Il sesso regge al desiderio? Qualche volta basta approfondire un incontro a prima vista perfetto per scoprire che... perfetto non lo è per niente. L'impatto del desiderio può costruire castelli in aria incapaci di reggere l'urto con la realtà. Questa è una delle trappole dietro al colpo di fulmine, starà a te scoprirla.

Ossitocina, dopamina e adrenalina: bastano meno di 20 centesimi di secondo e il nostro organismo viene inondato da questa sensazione di estremo benessere che ci fa dire "questo è… amore", lo hanno rivelato i ricercatori dell'Università di Syracuse, nello Stato di New York. Il processo di innamoramento ha effetti simili a quelli di uno stupefacente: una vera e propria droga naturale

Se stai già progettando una vita insieme e visualizzi gli anni a venire, case, figli e nipotini... assicurati che anche per l'altra persona sia lo stesso! A volte può capitare di investire l'altro di un carico di aspettative altissimo e questo può risultare troppo anche per il rapporto più vitale e costruttivo. Perché accade? Certamente succede quando ci troviamo di fronte a qualcuno capace di accendere i nostri interessi, magari come non accadeva da tempo, ma a volte può nascondersi anche il nostro immenso bisogno di amore.

Soprattutto quando una conoscenza è ancora all'inizio evita di appesantire il rapporto con aspettative eccessive. Vivi la magia del colpo di fulmine per ciò che è: ti permette di essere libera proprio perché in gioco c'è un rapporto non ancora maturo. Puoi esprimere idee differenti e far uscire lati che ancora tu stessa non conosci. Rimanere all'erta sui segnali che arrivano dall'altro permette di riconoscere quanta energia dare a una relazione: sei sempre tu a chiamare o inviare messaggi? L'altra persona è presente a intermittenza?

Sarà vero amore... o no?

L'amore a prima vista ci permette di sperimentare una forte emozione legata al riconoscimento: la chimica innescata dal nostro laboratorio interiore mescola sapientemente attrazione e sensazione di una profonda complicità in un mix fatale. Tuttavia, ricorda che è la vita quotidiana la chiave che ti darà risposta su quanto un rapporto possa o no far parte davvero della tua vita. Esistono persone con cui si scatena un'incredibile attrazione con cui, tuttavia, ben poco abbiamo in comune sul piano delle scelte di vita. Questo, per esempio, potrebbe rendere la routine di ogni giorno un autentico inferno. Il colpo di fulmine dovrebbe essere vissuto come un'occasione per sperimentare l'altro e se stessi, senza preoccuparsi.

Se rimani connessa alle tue "verità di pancia" saprai dirti la verità. In fondo, non è importante che un amore nasca a prima vista o da un'amicizia di anni: fondamentale è, invece, la cura con cui iniziamo a coltivare un rapporto. Ogni relazione per svilupparsi ha bisogno di tempo, costruire fiducia, aprirsi a una progettualità condivisa. In questo sta la differenza fra un colpo di fulmine e un amore: le farfalle nello stomaco diventano ali con cui viaggiare insieme, capaci di sostenere i sogni di entrambi e farli volare più in alto.