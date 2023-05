Coppia, se fa queste 7 cose è già sposato (cerca solo sesso)

A ppena ti vede, finite subito a letto. Fa richieste sempre più spinte. Ti manda foto osé. Forse la sua non è solo passione: magari è già sposato e cerca solo un'amante. Ecco i segnali da non sottovalutare

Stai frequentando una persona che ti piace. Ma non sai se fa sul serio. Magari è già sposato, ma continui a ripeterti che è troppo presto per capirlo. Peccato che la maggior parte degli uomini abbia la tendenza a scoprire le carte solo quando ormai abbiamo perso la testa. Lo fanno soprattutto quelli che, più che una moglie, sono in cerca di un'amante. Capirlo per tempo potrebbe evitarti tanta sofferenza in futuro. Ecco alcuni segnali da non sottovalutare, perché potrebbero aiutarti a capire le sue intenzioni.

È assetato di sesso? Forse è già sposato

Gli uomini che cercano un'amante tendono ad essere molto più assetati di sesso di quelli che cercano una relazione seria, o una moglie. Il motivo è che ne hanno già una a casa. Stanno solo cercando sesso e quindi agiranno di conseguenza.

Parla poco di se stesso

Non ti dirà il suo vero nome, dove lavora davvero o qualsiasi informazione seria su di lui. La maggior parte degli uomini sposati ha paura di essere scoperto, dunque ti darà informazioni su di sé a singhiozzo. Oppure affosserà una eventuale conversazione sul suo stato sentimentale prima ancora che nasca. Più ha le labbra serrate sulla sua vita, maggiori sono le possibilità che stia cercando un'amante piuttosto che una moglie.

Se è già sposato, non sa flirtare

Molti uomini sposati hanno dimenticato come si flirta con una ragazza. Tendono a essere goffi e finiscono per sembrare addirittura inquietanti. Alcuni hanno la tendenza a non vedere le altre donne allo stesso livello delle loro mogli, il che significa che potrebbero fare cose che non farebbero mai con le loro compagne di vita. Come inviare foto osé o stupide.

Nasconde la mano su cui indossa la fede

Anche quando non indossano l'anello, molti uomini sposati nascondono istintivamente la mano. Il motivo è ovvio: non vogliono che tu sbirci la linea dell'abbronzatura, oppure non vogliono che tu veda l'anello.

Lui è già sposato: ti chiede di non correre troppo

Questo non è mai, mai un buon segno. Nella migliore delle ipotesi, si vergogna di essere attratto da te. Nel peggiore dei casi, sei il pulcino secondario e sta cercando di impedire al suo pulcino principale di scoprire che tu esisti.

La conversazione si sposta regolarmente sul sesso

Saresti sorpresa di sapere quanti uomini sono terrorizzati all'idea di mostrare il loro lato perverso alle mogli. Questo è spesso dovuto al complesso maschile “Madonna-Prostituta”, che li spinge a non riuscire a vedere le mogli come esseri viziosi e sessuali. Di conseguenza, si rivolgono a donne con le quali soddisfare le loro perversioni.

Si lamenta del suo matrimonio infelice

Ti ha confessato che è sposato, ma non fa altro che parlare male del suo matrimonio. Lo fa nella speranza che tu possa simpatizzare con lui e possibilmente finire nel suo letto. Oppure per tenerti buona. Fai attenzione.