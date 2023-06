Differenza di età: come incide sulla durata della relazione

S econdo uno studio americano, maggiore è la differenza di età tra i membri di una coppia, maggiore è la probabilità che si vada a una separazione

Qual è la differenza di età ideale per una relazione che duri? Difficile a dirsi. Oltre alla cifra oggettiva, entrano in gioco mille fattori che contribuiscono ad alimentare un rapporto che funzioni: attrazione fisica, interessi comuni, attenzione verso l'altro eccetera. Tuttavia, secondo una ricerca americana, il gap anagrafico può effettivamente essere determinante per la longevità di una relazione.

La differenza di età fra le star

Nel mondo dello showbiz, sono tante le coppie anagraficamente lontanissime, solitamente si tratta di attori attempati che hanno compagne molto più giovani di loro. Robert De Niro, 79 anni, è recentemente diventato padre: la sua fidanzata, Tiffany Chen, ha 45 anni. Il suo "rivale" storico, Al Pacino sarà di nuovo padre a 83 anni: la madre, Noor Alfallah, ha 29 anni. Harrison Ford ha 22 anni in più della moglie Calista Flockhart. Nota è la consuetudine di Leonardo DiCaprio, 48 anni, di non frequentare donne di età superiore ai 25 anni.

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux

Certe volte, più raramente, è lei ad essere molto più anziana di lui. Un esempio è la relazione fra il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Trogneux, che hanno ben 25 anni di differenza. Quando venne eletto, Macron parlò dell'ossessione mostrata dai media per la differenza di età tra lui e la partner. "Se avessi 20 anni più di mia moglie, nessuno penserebbe per un solo secondo che non potremmo stare legittimamente insieme", aveva dichiarato il presidente francese a "Le Parisien".

La ricerca dell'Università di Atlanta

Nonostante il detto che "l'amore è cieco" e le dovute eccezioni alla regola, una ricerca ha dimostrato che la differenza di età può mettere più frequentemente a rischio una relazione. Secondo uno studio condotto dalla Emory University di Atlanta, maggiore è la differenza, maggiori sono le possibilità di separazione.

La differenza di età "ideale"

Dopo aver analizzato 3.000 persone, è emerso che le coppie con una differenza di età di cinque anni hanno il 18% in più di probabilità di separarsi rispetto a quelle della stessa età. Questa cifra sale al 39% per le coppie con un gap di 10 anni e uno scioccante 95% per quelle con uno scarto di 20 anni. I ricercatori hanno scoperto che la differenza di età "ideale" tra le coppie è di un anno o meno: secondo lo studio le possibilità di divorzio scendono al 3% per i membri di una coppia nati entro 12 mesi o meno l'uno dall'altro.