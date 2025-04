Quali sono le frasi giuste per consolare un’amica? Trovare le parole più adeguate da dedicare a un’amica che sta passando un brutto momento non è sempre facile, ma è importantissimo per farle sentire la tua presenza con tatto e delicatezza.

Le parole sono importanti, e senza volerlo, anzi con le migliori intenzioni, può capitare di utilizzare quelle sbagliate e rischiare di demoralizzare ancora di più la persona che vorremmo aiutare.

Puoi provare con frasi sull’amicizia, ma anche con parole che si riferiscano più direttamente a ciò che rende triste la tua amica.

Ecco quindi una serie di frasi su cosa dire a un’amica che soffre.

Come consolare una persona in chat

Non sempre si riesce a essere presenti fisicamente quando un’amica o una persona a cui teniamo sta passando un momento difficile. Potersi parlare a quattr’occhi e abbracciarsi, è certamente meglio, ma se questo non è possibile per diverse ragioni (magari perché si vive in posti diversi), allora bisogna trovare una soluzione alternativa. Consolare una persona in chat non è semplice: è necessario fare lo sforzo di tramutare un discorso che faresti oralmente in poche semplici parole scritte, lasciando trasparire le tue emozioni e la tua vicinanza. Ecco alcuni consigli di frasi da scrivere in chat per stare vicino alla tua amica che sta soffrendo.

Frasi per consolare un’amica tradita

Se la tua amica è stata tradita dal partner, cerca di trattenerti dal dare consigli non richiesti, o giudizi negativi sul “lui” in questione: non servirebbe (e oltretutto c’è sempre il rischio che tornino insieme). Meglio esprimere la tua vicinanza con garbo, facendo sentire che ci sei ma senza intrusioni, con frasi belle, frasi sull’amicizia divertenti o frasi sulla vita. Eccone alcune:

Cosa posso fare per farti stare meglio? Io per te ci sono e ci sarò sempre!

Anche se in questo momento non ti sembra possibile, il tempo passa e guarisce. Stringi i denti e aspetta. Anche il dolore non è infinito…

Mi dispiace per quello che ti è capitato. Più tardi vengo a trovarti con un chilo di Nutella e ne parliamo, ok?

Non ho grandi consigli da darti, ma posso essere una buona amica con cui parlare, te lo garantisco. Ci vediamo stasera?

Molto presto il dolore che stai provando oggi, diventerà un brutto ricordo di ieri. Coraggio amica mia, fatti forza.

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.

Non piangere per un uomo che ti ha lasciato, il prossimo potrebbe non notare il tuo sorriso.

Frasi per consolare un’amica in lutto

In una situazione di perdita come il lutto è veramente difficile avere le parole giuste. L’importante è stare accanto alla tua amica e farle capire che non è sola ad affrontare questo momento, che non sarà facile e non sarà immediato ricominciare a vivere, ma bisogna farlo.

Con queste frasi potrai farle sentire la tua vicinanza e consolarla in un momento così delicato.

Sarà difficile guarire da un così grande dolore ma sappi che se avrai bisogno di me io ci sarò sempre

Ti sono stato vicino nei momenti di gioia e adesso ti sono accanto in questo momento di dolore. Ti stringo in un forte abbraccio e spero che presto il tuo cuore trovi consolazione.

Chi muore si allontana da noi fisicamente ma il suo ricordo sarà sempre con noi. Custodisci i ricordi nel tuo cuore e non dimenticare mai l’amore che ti ha donato chi adesso non c’è più

Anche se adesso ti sembra impossibile, sappi che i giorni di sole e di gioia ritorneranno. Sii forte, resisti alla tristezza e trova conforto in chi ti vuole bene come me.

È difficile trovare parole che possano darti conforto ma la mia presenza spero possa darti sollievo, anche solo con un sorriso

Se hai bisogno di piangere, fallo

Posso solo provare ad immaginare come ti senti, ma se vuoi provare a dirmelo, io ci sono

Frasi per sollevare il morale

Ci sono le giornate no, i periodi in cui tutto va storto e sembra di avere Saturno contro: capita a tutti. In questi momenti non c’è cosa migliore che avere accanto un’amica che con la sua empatia ti solleva l’umore e ti dice frasi consolatorie nei momenti di tristezza.

Ogni volta che avrai bisogno di me, non esitare a chiamare. Sarò sempre al tuo fianco amica mia, qualsiasi cosa accada.

Asciuga le tue lacrime amica mia, sei così bella quando ridi. Non abbatterti, lotta per i tuoi sogni. Insieme ne usciremo vincenti, come sempre dopotutto

Cara amica mia, la nostra amicizia è un legame indissolubile che nessuno potrà mai spezzare. Ricordati che puoi sempre contare su di me. Ti voglio bene, non dimenticartene amica mia!

Anche se stai giù di morale, sei sempre la mia migliore amica ed io sto male a vederti così. Quindi vestiti che passo a prenderti e ce ne andiamo a divertirci. Che ne pensi?

Quando tutto sarà finito ci ridiremo su. Nel frattempo, passo da te e ci andiamo a prendere un bel gelato, vuoi?

Non piangere amica mia, il tuo sorriso è fonte di gioia per me. Torna a sorridere, vedrai che tutto si aggiusterà.

In mezzo a ogni difficoltà si trova un’opportunità.

La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. – Alda Merini

Frasi per consolare un’amica malata

E poi c’è quella telefonata o quel messaggio che non vorresti mai leggere: la tua cara amica, quella con cui condividi tutto si è ammalata. E non puoi proprio abbandonarla. Devi esserci. Proprio ora ha bisogno di te. Dalle coraggio, dille che tornerà più forte di prima e dille che tu ci sarai per lei, con queste frasi. Alle frasi aggiungi i gesti: offriti di dare un aiuto concreto, anche portando a termine semplici commissioni al posto suo, anche dei gesti semplicissimi saranno molto apprezzati.

Ciao amica mia, lo so che stai passando un brutto periodo e preferisci rimanere sola, ma sappi che se tu lo vorrai, sarò da te in un batter di ciglia. Mi manchi tanto e spero di riabbracciarti presto. Un bacio

Tu mi hai insegnato ad avere coraggio, forza e determinazione. Non ti lascerò mai sola, sarò la spalla su cui potrai sempre appoggiarti. Chiamami, non farmi stare in pena. Ti voglio bene amica mia

Vorrei consolarti e alleviare il tuo dolore ma solo tu puoi. Non mollare, lotta per i tuoi sogni.

La cosa che più ti aiuta a guarire è il buon umore, sii positiva come sempre e questo sarà un vantaggio nell’affrontare la situazione. Ti voglio bene

Frasi di incoraggiamento per momenti difficili

Se la tua amica sta attraversando un momento difficile, la cosa migliore da fare, oltre ad ascoltarla e consolarla, è inviarle frasi di incoraggiamento che possano aiutarla ad affrontare questo periodo con coraggio e determinazione, senza lasciarsi abbattere.

Tutto accade per una ragione: anche se adesso non vedi il motivo di tanta sofferenza, quando sarà tutto passato scoprirai che questo momento difficile ti avrà resa più forte

Ciò che non uccide fortifica, ricordatelo sempre

Le delusioni e il dolore fanno parte della vita: sei una guerriera e supererai alla grande anche questo periodaccio!

Non lasciarti abbattere dalle avversità: continua a lottare e vedrai che l’arcobaleno spunterà quando meno te l’aspetti

So che è difficile in questo momento vedere la luce in fondo al tunnel, ma lo sai anche tu che dopo una tempesta compare sempre il sole

Quando meno te l’aspetti, il sole tornerà a splendere nella tua vita: io, proprio come ora, sarò al tuo fianco per gioire insieme a te

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

I successi migliori arrivano dopo le più grandi delusioni. (Henry Ward Beecher)