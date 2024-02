S anremo è appena terminato e l'amore è stato - come sempre - il grande protagonista delle canzoni. Amore travagliato, amore per se stessi, amore per il partner: qualunque sia la tua situazione, c'è una canzone (e un biglietto di auguri) che fa per te

La festa degli innamorati è un’occasione per passare del tempo insieme e dedicarsi le attenzioni che si fatica a dare nel quotidiano. All’estero, dove Valentine’s Day è una delle feste più amate, c’è un’usanza che consiste nello scambiarsi bigliettini (valentine’s card) in cui ci si chiede di passare la festa insieme. Partendo dal tradizionale “Will you be my Valentine?” (“Vuoi essere il mio Valentino?”), i ragazzi si sbizzarriscono con giochi di parole e meme in rima, sempre con l’obiettivo di passare la festa insieme alle persone più importanti.

C’è un solo evento in Italia che mette d’accordo tutti all’insegna del divertimento e dell’amore: il Festival della Canzone! I brani della 74esima edizione di Sanremo ci hanno regalato tantissimi spunti per frasi da bigliettini di accompagnamento a regali di San Valentino o per creare delle valentine’s card originalissime. Il sentimento più dolce è stato celebrato in tutte le sue forme, ma il vero protagonista di quest’edizione è l’amore verso noi stessi, che deve prescindere da ogni relazione. Per celebrarlo c’è una ricorrenza speciale: San Faustino, che cade il 15 febbraio.

Ecco quindi le nostre idee di frasi per San Valentino e San Faustino direttamente da Sanremo: perfette per accompagnare un regalo a te stessa o al partner con una frase in musica che fa innamorare. Fai lo screen alle foto e compilale con il tuo nome e/o quello della persona con cui vuoi scambiarti gli auguri!

Frasi San Valentino: le migliori frasi d’amore di Sanremo

Vorrei guardare il passato con te addosso al muro col proiettore, viverlo insieme un minuto, anche tre (Gazzelle)

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile perché non esistono parole per dirti cosa sei per me (Mr. Rain)

E all’improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro (Il Volo)

Mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme (Emma)

Stringerti forte è spettacolare come l’amore il primo giorno d’estate, i dischi belli che non scordi più, come l’istante che ti cambia per sempre (Maninni)

Prima di te non c’era niente di buono (Il Volo)

Io e te cambiamo la realtà perché nessuna verità è così facile: amarsi è semplice, ma ingovernabile (RengaNek)

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro (Emma)

Mi leggi tra le righe (Sangiovanni)

Giuro che se l’universo dovesse finire stanotte ti seguirei sull’Everest con tutte le ossa rotte (Rose Villain)

Siamo la prima volta, quella che non si scorda, quel bacio con la lingua che fa paura (Clara)

Questa vita con te è un capolavoro (Il Volo)

Griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene (Mr. Rain)

Vorrei guardare il soffitto con te, stesi sul letto col raffreddore, chiudere gli occhi e vedere com’è (Gazzelle)

Se mi guardi così è sempre la stessa storia (The Kolors)

Io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto, e all’improvviso tu (Il Volo)

Sto meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu (Ghali)

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete (Mr. Rain)

Se non mi importa di te non mi importa di me (Rose Villain)

Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l’inchiostro (Mr. Rain)

Frasi sull’amore da proteggere da Sanremo

Ti tengo per mano, anche se cadiamo vado ovunque vai (Mr. Rain)

Promettimi che staremo bene anche all’inferno (Fred De Palma)

E ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fai più, ma abbracciami abbracciami che è normale (Maninni)

Sei capace di trasformare il male in musica (Rose Villain)

Non saremo mai quello che poi ti aspetti, oro nei fallimenti, solo diamanti grezzi (Clara)

Parliamo d’amore in mezzo a una rivoluzione (Bnkrr44)

Vincerò con te tutte le guerre dentro me (Mr. Rain)

Sta piovendo ma è stupendo averti qua (Il Volo)

Alla fine il mare è più bello quando non sta fermo e ti fa sentire meno solo (Clara)

Metti che finisce male? Ma non ci pensare! (Bnkrr44)

Le migliori frasi di Sanremo per riconquistare un amore perduto

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei, forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile (Diodato)

Mi hai dato un bacio sopra la bocca come se fosse stata davvero l’ultima volta (Fred De Palma)

Il nostro amore maledetto mi mancherà in eterno (La Sad)

Quando non c’eri passavano i mesi e in un secondo tutto intorno era invisibile (Irama)

Eravamo una canzone di Battisti all’alba (Negramaro)

E ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni e in autostrada, perché sei la mia condanna e la cura (Rose Villain)

Questo amore è una sparatoria con le tue armi puntate verso di me, sparami addosso, sparami ora (Fred De Palma)

Come nelle favole ogni volta tornerò da te (Mr. Rain)

Scendi che ti aspetto: ricominciamo tutto! (Negramaro)

Vorrei tornare indietro nel tempo, sei la sete nel mio deserto (Il Tre)

Mi hai lasciato con l’amore in bocca senza farlo apposta (Santi Francesi)

Tu che non mi ami e io ancora che ti chiamo per dirti: Finiscimi! (Sangiovanni)

Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai (Emma)

Voglio averti ancora addosso però non posso, non voglio lasciarti andare, non sono pronto (Il Tre)

Ti rivedrò in un quadro, in un ricordo vago, in un porto sicuro, in un mare stanco (Santi Francesi)

Sole e felici: le migliori frasi di Sanremo per San Faustino

Credere nei propri sogni salva, se vuoi ballare balla! (BigMama)

Amarmi non è facile! (Loredana Berté)

Mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo (Angelina Mango)

Il destino te lo crei soltanto tu, vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più (Alfa)

Fino a qui tutto bene. Ma che sarà mai se ti sembro un po’ smarrita in questa notte infinita? So chi sono io, nello spazio, una formica (Alessandra Amoroso)

Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola! (Loredana Berté)

Sto una pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città che a stare ferma a me mi viene la noia! (Angelina Mango)

Sono l’amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto (Fiorella Mannoia)

Non guardare indietro mai e vai! (Alfa)

Sarà che questa vita non la prendo mai sul serio e che magari un giorno me ne pento, ma ora no! (Alessandra Amoroso)

Io sono pazza di me! (Loredana Berté)

Muoio perché morire rende i giorni più umani, vivo perché soffrire fa le gioie più grandi (Angelina Mango)

Nel profondo sono libera, orgogliosa e canto (Fiorella Mannoia)

Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa! (Loredana Berté)

Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite (Alfa)

Basta solo un po’ di vento e tutto vola via! (Alessandra Amoroso)

Sono pazza di me perché mi sono odiata abbastanza (Loredana Berté)

Punta al sole, ma non come Icaro che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo (Alfa)