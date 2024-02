Come apparecchiare la tavola di San Valentino

F iori e candele sono un must per creare un’atmosfera intima e romantica a San Valentino, ma non sono l’unico modo per apparecchiare la tavola nel giorno degli innamorati. Prendi spunto dalle nostre idee!

La festa degli innamorati è l’occasione giusta per dedicare del tempo alla tua dolce metà, curando i particolari per destare nel suo sguardo lo stupore come quando come quando vi siete conosciuti. Per San Valentino apparecchia la tavola in modo speciale e sotto al suo piatto lascia che si veda spuntare l’angolo di un romantico bigliettino d’auguri: il messaggio d’amore per il tuo compagno di tavola (e di vita!) più speciale. Scegli le frasi d’amore che vuoi dedicargli così da rendere ancora più prezioso il tuo dono per lui.

Cosa c’è di più romantico di un fiore? Ecco tante idee fai da te facili da realizzare per la tua tavola di San Valentino. Scegli come abbellire la tavola per la cena o il vassoio per una romantica colazione a due. Ti basta qualche fiore, anche di campo, elementi naturali per creare uno sfondo unico e festeggiare un San Valentino speciale. Creare un centrotavola fai da te è un’idea economica e personalizzata per festeggiare la festa degli innamorati in un modo originale. Non ti serve molto per creare una tavola romantica per due. Ecco quindi qualche idea.

Centrotavola con gerbere e candele galleggianti

Un centrotavola di grande effetto scenico. Elementi naturali come acqua e fuoco, circondati dai fiori della terra: un mix perfetto per incantare. Questa composizione è molto semplice da realizzare. Non serve essere un’esperta di fai da te. Bastano: un vaso di vetro trasparente, piuttosto largo, dell’acqua, un paio di candeline galleggianti, delle gerbere e dei rametti di nebbiolina per riempire gli spazi vuoti.

Procurati dal fioraio una spugna per fiori e dopo averla inumidita puoi inserire i tuoi fiori a mo’ di corona e al centro metterai il tuo vaso con le candeline. Creerai un’atmosfera davvero incantevole.

Centrotavola con mazzo di fiori

Se non sei molto esperta di fai da te, un’idea semplice è il classico mazzo di fiori. Usa i colori del giardino per dare un tocco creativo alla tavola. Puoi posizionare i fiori semplicemente in una serie di vasetti oppure scegliere un grande vaso. È un classico per decorare la tavola. Puoi scegliere le intramontabili rose rosse o i fiori che più ti piacciono e che si addicano al resto della tavola. Le rose rosse sono perfettamente a tema. Il rosso è il colore della passione e con un tocco di bianco sulla tavola potrai esprimere la purezza e il candore del vostro amore.

Centrotavola bouquet in scatola

Sempre protagoniste le rose rosse ma questa volta il nostro centrotavola è un bouquet sistemato in una bella scatola tonda. La carta intorno sulla quale verrà adagiato il bouquet potrai sceglierla a tuo piacimento. Puoi scegliere una carta in stile rustico oppure raffinata ed elegante. Puoi lasciar cadere dei rametti o dei petali per adornare il resto della tavola.

Centrotavola cuore romantico

Questo centrotavola è un’esplosione di romanticismo. Puoi ispirarti a questo cuore di rose e orchidee per creare una composizione davvero molto delicata. Per creare questo centrotavola serve la spugna, che dovrai ritagliare a forma di cuore, un nastro di raffia e degli spillini e naturalmente rose, orchidee, nebbiolina e rametti di pino. Quando avrai assemblato il tutto sarai soddisfatta del lavoro. Abbina una candida tovaglia e l’atmosfera sarà di antico romanticismo e raffinata eleganza.

Centrotavola fiori e frutti secchi

Boccioli, fiori e frutti secchi, rametti profumati. Cosa ne dici di aggiungere qualche conchiglia o delle pietre? Disponi il tuo materiale a forma di cuore, aggiungi qualche candela: la sua luce renderà magico l’ambiente.

Una manciata di petali colorati sulla tavola è un’idea semplicissima, ma ricca d’effetto. Per la cena di San Valentino puoi creare, tra le solite mura di casa, uno spazio intimo, magari in un angolo, da rendere prezioso con luci soft e una lanterna come centrotavola. Stupisci il tuo lui e deliziatevi con ricette di passione, imboccandovi a vicenda, tra il profumo dei fiori.

E se invece non sai ancora come festeggiare, leggi Idee originali per festeggiare il San Valentino.

Centrotavola moderno

Se vuoi adeguare il tuo centrotavola allo stile moderno della tua casa, usa il vetro. Prendi una bottiglia dal design squadrato o affusolato e usala come vaso. Il colore potrà adeguarsi alle nuance delle pareti o essere semplice e trasparente. E’ importante anche adeguare il colore della bottiglia a quello dei fiori che inserirai all’interno. Scegli poi pochi fiori, semplici e dallo stelo lungo. Puoi mettere una sola bottiglia al centro del tavolo o creare una composizione con più bottiglie, anche dalla forma diversa.

Centrotavola con fiori e palloncini

Un’altra idea, che richiede maggiore ingegno e manualità, è realizzare un centrotavola con fiori di palloncini. Non è semplicissimo: dovrete acquistare dei palloncini e una pompetta per gonfiarli. Una volta gonfiati, andranno legati insieme tra di loro al fine di creare un fiore. Online si trovano numerosi tutorial su come creare questa tipologia di centrotavola.

Come preparare la tavola di San Valentino

Non solo centrotavola: i modi per apparecchiare la tavola possono essere diversi come diverso è l’amore, passionale, scanzonato, riflessivo o allegro. Negli ultimi anni si è verificata un’inversione di tendenza, quindi invece del ristorante si preferisce una cena in casa. E allora la tavola di San Valentino deve essere assolutamente impeccabile e preparata per ricordare che quella cena è unica e speciale, l’abbiamo realizzata anche per dimostrare quanto amiamo il nostro lui.

Sicuramente si tratta di una delle idee più romantiche di San Valentino, anche se non particolarmente originale, ma viene sempre apprezzata da chi riceve questa bella sorpresa. Di seguito riportiamo solo qualche suggerimento che possa stimolare la tua fantasia. Più la tavola è semplice, meglio è. Valorizzala solo con qualche tocco personale in più, come ad esempio una tovaglia rossa con i cuori per San Valentino. L’insieme deve essere piacevole, i colori scelti con cura ma senza mai esagerare. In fondo la tavola deve essere il riflesso della tua personalità. Quindi cimentati in questa cosa in modo spontaneo.

Tovaglia o tovagliette?

Se ami la tovaglia usala, se preferisci il servizio all’americana con le tovagliette ricamate per San Valentino non ci pensare troppo: andrà benissimo anche quello! Sorprendi il partner facendogli trovare una rosa rossa dal gambo lungo vicino al piatto. Non hai idea di quanto gli uomini apprezzino e siano sorpresi da un gesto del genere! Le donne se lo aspettano sempre invece.

Una poesia d’amore

Ancora meglio cercare una poesia d’amore per San Valentino adatta al vostro rapporto, ricopiarla a mano su un biglietto di San Valentino di carta raffinata e completare il tutto con una frase vostra. Chiudi il foglio in una busta e lega la busta con un nastrino di raso in tinta con la tovaglia e il servizio di piatti. Mettila sul tovagliolo o portagliela con il dolce.

Fiori e candele

I fiori freschi vanno benissimo, ancora meglio i petali sparsi sulla tovaglia; così otterrai un tocco diverso dal solito, magari con una ghirlanda di San Valentino. Ma non scegliere fiori eccessivamente profumati. Non usare le candele soprattutto quelle profumate; il loro profumo si mischia a quello del cibo creando spesso connubi poco piacevoli. Anche le candele non profumate lasciano scie di cattivo odore quando si spengono. Se proprio non puoi farne a meno è meglio accenderle a pasto completato, in salotto, e soprattutto realizza la tua candela di San Valentino fatta a mano, per creare l’atmosfera giusta: in questo caso è di prassi spegnere le luci.

Il rosso: un must

Se invece per te solo rosso vuol dire amore allora la tavola dovrà accendersi di passione e romanticismo. La si realizza in pochissimo tempo: tovaglia e stoviglie bianche, sottopiatto rotondo in cartoncino bristol, fiocchi di velluto rosso avvolti intorno ai tovaglioli da piegare con cura, rose sempre di velluto e cristalli color rubino sparsi disordinatamente sulla tovaglia di San Valentino. La cura dei particolari è decisiva quando si vuole creare una bella e calda ambientazione. Se non riesci a procurare i cristalli o comunque qualche altro oggetto sfaccettato, puoi sostituirli con petali di rose rosse. In questo caso vanno utilizzati fiori freschi al posto delle rose di velluto.

Una tavola allegra

Per chi invece ama un look più allegro anche a San Valentino perché non osare con tonalità insolite, come il verde acido associato al rosa acceso. Certo ci vuole un po’ di cura per cercare un servizio di piatti in queste tonalità ma la tavola così apparecchiata lo lascerà sicuramente senza parole.

Abbina anche le forme ed i tessuti più astrusi: sapientemente miscelati insieme comunicheranno spontaneità e allegria. Le tovaglie possono essere anche dei semplici scampoli da bancarella (li trovi al mercato o tra le promozioni di un negozio di stoffe). Non è importante coprire tutto il tavolo visto che sarete solo in due, quindi un bel rettangolone senza orlo piegato sui lati sarà perfetto!

Ti abbiamo regalato qui dei romantici schemi da ricamare a punto croce in occasione di San Valentino, e ti abbiamo spiegato qui come realizzare da sole bellissimi biglietti per dire Ti amo a chi vuoi; non contente ti abbiamo anche scritto come realizzare i biglietti a punto croce per dire Ti amo. Ora ti diciamo come realizzare in poco tempo una tovaglia ricoperta di cuori altamente scenografica ma facile per la tua cena romantica di San Valentino.

Se la vostra cena si svolgerà a casa, non è necessario comprare una tovaglia nuova per l’occasione: chi non ne possiede una bianca, un po’ anonima, che non viene quasi mai utilizzata perché troppo, troppo banale?! Bene, è giunto il momento di rispolverarla, perché con qualche piccola modifica diventerà una romanticissima tovaglia fai da te per San Valentino.

Particolare non trascurabile: la tovaglia rossa che userete per la tavola di San Valentino, una volta passata la festa, tornerà come prima in un batter d’occhio! Si tratterà soltanto di ritagliare tanti cuori dal pannolenci bianco e di fissare sopra ogni cuore un doppio fiocchetto annodato con dei nastrini di raso bianco e rosso. I cuori andranno a loro volta fissati sulla tovaglia di San Valentino a distanza regolare l’uno dall’altro con piccoli punti facili da scucire una volta che si vuole riusare la tovaglia così com’è. Ma le idee per una tovaglia a cuori per la sera di San Valentino non sono certo finite qui.

Decorare la tovaglia con il colore acrilico

Con del colore acrilico per tessuto potremo decorare la tovaglia con tanti cuori rossi dipinti: procuriamoci del cartoncino; ritagliamo le sagome di alcuni cuori di diverse dimensioni; posizioniamoli come più ci aggrada sulla tovaglia e tracciamo i contorni dei nostri cuori. Con pennelli e colori diamo infine vita alla nostra romantica decorazione. Se hai una bella calligrafia, procurati quindi un pennarello indelebile per stoffa e impreziosisci ulteriormente la tovaglia di San Valentino con frasi o parole d’amore: potrai scriverle su un’unica riga lungo tutto il bordo della stoffa, oppure su 3 o 4 righe, esattamente al centro di questa.

Cuori di paillettes

Un’altra possibilità per decorare la tovaglia di San Valentino è quella di creare tanti cuori rossi di paillettes. Ritaglia una o più sagome a forma di cuore; posizionala sulla tovaglia e tracciane i contorni. Inizia quindi ad applicare le paillettes con ago e filo (meglio acquistarle di dimensioni medio/grandi, così da risparmiare tempo). Riempi interamente le sagome precedentemente tracciate e il gioco è fatto!

Per godere appieno dell’effetto ‘luccichio’ offerto da questo tipo di decorazione, ricorda di collocare sulla tavola alcune candele: i riflessi dalle fiammelle creeranno un’atmosfera unica!

Una bordura di cuori rossi

Una classicissima tovaglia bianca può poi essere decorata con una bordura di cuori rossi: procurati del pannolenci molto sottile; ricava da un cartoncino alcune sagome di cuori di diverse dimensioni e utilizzala come modello per ritagliare i cuori di stoffa. Passa quindi a cucirli lungo il bordo della tovaglia alternando i cuori grandi a quelli più piccoli (lasciandoli sovrapporre leggermente). L’effetto finale sarà una bordura molto decorativa ed estremamente romantica!

Ricami a punto croce

Chi se la cava con il punto croce potrà naturalmente creare delle bellissime decorazioni con questa tecnica, in alternativa, chi ha poco tempo, può ritagliare tanti cuoricini direttamente da un cartoncino rosso e applicarli alla tovaglia con ago e filo (bastano un paio di punti al centro del cuore). Ancora più semplice, ma non per questo meno decorativo, è ‘stampare’ bellissimi cuori rossi utilizzando la sezione di un tappo di sughero come timbro: predisponi del colore acrilico per tessuto in un piattino; intingi il tappo; scarica bene il colore sul bordo (puoi anche aiutarti con un foglio di carta assorbente) e usandolo come timbro crea il contorno di un grande cuore rosso al centro della tovaglia, o tanti cuori più piccoli disposti come più ti piace.

Apparecchiare la tavola per San Valentino

Vediamo ora come apparecchiare la tavola di San Valentino per una cena romantica a casa.

Partiamo dalla tovaglia , se ne abbiamo una di colore neutro va benissimo, prendiamo in considerazione un range di colori che va dal bianco al grigio, color lino, ecc.., l’importante è che si abbini a tutto il resto!

, se ne abbiamo una di colore neutro va benissimo, prendiamo in considerazione un range di colori che va dal bianco al grigio, color lino, ecc.., l’importante è che si abbini a tutto il resto! Prepareremo una cena fatta solo di stuzzicanti aperitivi e antipasti , quindi avremo esclusivamente bisogno di un piatto piano e di un piattino da dolce. Posizioneremo il piatto piano su di un sottopiatto a forma di cuore bello cicciotto, ricavato da un pezzo di feltro rosso, che taglieremo tranquillamente con delle forbici. Se non hai il feltro, va bene anche un plaid di pile (se ne trovano a poco prezzo in diversi negozi)! Bene, piatto piano in centro al cuore, e piattino sopra.

, quindi avremo esclusivamente bisogno di un piatto piano e di un piattino da dolce. Posizioneremo il piatto piano su di un sottopiatto a forma di cuore bello cicciotto, ricavato da un pezzo di feltro rosso, che taglieremo tranquillamente con delle forbici. Se non hai il feltro, va bene anche un plaid di pile (se ne trovano a poco prezzo in diversi negozi)! Bene, piatto piano in centro al cuore, e piattino sopra. Le posate saranno posizionate, incrociate sul piattino. Metteremo forchetta e coltello, incrociate per l’appunto e fatte su a mo’ di involtino con più giri da un nastro di ràfia rossa legata alla fine con un bel fiocco, grezza ma molto elegante. Al di sopra del piatto in centro posizioneremo il cucchiaino da dolce, in posizione orizzontale

saranno posizionate, incrociate sul piattino. Metteremo forchetta e coltello, incrociate per l’appunto e fatte su a mo’ di involtino con più giri da un nastro di ràfia rossa legata alla fine con un bel fiocco, grezza ma molto elegante. Al di sopra del piatto in centro posizioneremo il cucchiaino da dolce, in posizione orizzontale Bicchieri : ne posizioneremo due, un calice da degustazione molto elegante e sobrio in centro al posto tavola, per il vino, e un bicchiere basso da acqua al suo fianco. Come sempre, ricordiamoci di non riempire più di un dito o due il nostro calice, risulterebbe molto poco garbato e di cattivo gusto!

: ne posizioneremo due, un calice da degustazione molto elegante e sobrio in centro al posto tavola, per il vino, e un bicchiere basso da acqua al suo fianco. Come sempre, ricordiamoci di non riempire più di un dito o due il nostro calice, risulterebbe molto poco garbato e di cattivo gusto! Tovaglioli : se ne trovassimo uno con cuoricini, decori a tema o altro di similare sarebbe perfetto, ce ne son in commercio moltissime qualità anche di marche note al supermercato, con semplici decori rossi su bianco. Andremo a posizionarne due, uno piegato a metà e rivoltato su se stessi a mo’ di tortellino, nel calice, e l’altro senza pieghe, liscio, tra i due piatti in posizione a rombo

: se ne trovassimo uno con cuoricini, decori a tema o altro di similare sarebbe perfetto, ce ne son in commercio moltissime qualità anche di marche note al supermercato, con semplici decori rossi su bianco. Andremo a posizionarne due, uno piegato a metà e rivoltato su se stessi a mo’ di tortellino, nel calice, e l’altro senza pieghe, liscio, tra i due piatti in posizione a rombo Il dolce: preparerai un dolce con le tue mani per il fine cena, certo, ma non può mancare al posto tavola un cioccolatino decorativo, confezionato in carta trasparente. Se li trovi già fatti nelle tantissime cioccolaterie artigianali tanto meglio, avrai più scelta! Diversamente potrai sceglierne uno confezionato della forma, gusto e colore che più ti aggradi e decorarlo tu, con fili di cioccolato fuso a più toni, e incartarlo legando il tutto con un bel fiocco di ràfia. Mi raccomando, aspetta che sia totalmente freddo!

Come apparecchiare per la colazione a letto a San Valentino

Che cosa c’è di meglio, per San Valentino, di una bella e romantica colazione a letto? L’idea è molto semplice. Durante una passeggiata raccogli un po’ di muschio. Noi abbiamo preso dei giacinti in vaso, ma tu puoi scegliere qualunque altro fiore in vaso.

Prendi un po’ di spago e dei cuoricini che hai precedentemente creato in pasta fimo o das. Abbiamo acquistato una tazza nei colori tenui della terra, nei toni giallo-verdi. Abbiamo giocato con le forme del pane, ritagliandole con uno stampino per biscotti. Una splendida idea per fare una sorpresa al primo mattino, molto semplice da realizzare.

Il coltello e il tovagliolo sono stati legati con lo spago e i cuoricini di San Valentino per preparare la tavola. La candela fatta a mano per il 14 febbraio aggiunge un po’ di romanticismo e la colazione potrà essere servita già al mattino molto presto. Abbiamo avvolto il giacinto con il muschio, fissandolo con lo spago e aggiungendo i cuoricini. Bastano pochi semplici dettagli per far sentire speciale il nostro amore.

Materiale necessario

un po’ di muschio

spago

una piantina

pasta das o fimo

una ciotola

un piatto

un tovaglietta all’americana

un vassoio

un portacandele

pane e stampini

Istruzioni

Decoriamo subito la nostra piantina di San Valentino. Il muschio va sistemato tutto intorno al vasetto, ma senza coprire la terra in cui il bulbo è adagiato. Per fissare il muschio al vasetto utilizziamo lo spago, ma prima dobbiamo fare una piccola decorazione utilizzando il das o la pasta di fimo. Ritagliamo quindi un piccolo cuoricino nella pasta e facciamo un buchino al centro in modo che ci possa passare lo spago. Aspettiamo che si asciughi, quindi facciamo un doppio giro con lo spago intorno al muschio e al momento di chiuderlo con un fiocco infiliamo il nostro cuoricino.

Prendiamo a questo punto le nostre fettine di pane e lo stampino a forma di cuore, ricaviamo quindi due cuoricini dal pane e sistemiamoli nella ciotola. È venuto il momento di allestire il vassoio. Sistemiamo la tovaglietta americana in obliquo rispetto al vassoio, così che non copra tutta la superficie e lasci intravedere anche il legno o comunque la base del vassoietto. Mettiamo la ciotolina con i cuori sopra la tovaglietta, sistemiamoci poi accanto la candelina nel barattolino di vetro. Appoggiamo posate e tovagliolo accanto al piatto e troviamo un posticino anche per la nostra piantina: tutto è pronto per una romantica colazione a letto di San Valentino!