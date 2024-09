Se si decide di organizzare un matrimonio in autunno, il clima sarà romantico e accogliente, l’atmosfera insuperabile. Rosso carminio, amaranto, mattone, terra di Siena, tinte aranciate, ocra, gialli pieni e caldi.

Matrimonio in autunno

La vera scelta sarà solo in tema di date: colori caldi, dei toni della terra e dei rossi per un autunno giovane, toni di bianco e ghiaccio, per un autunno inoltrato (ma anche per un matrimonio in inverno), sapranno rendere la celebrazione davvero unica e speciale, indimenticabile.

Se si desidera organizzare un matrimonio nella stagione autunnale, ecco qualche consiglio e alcune dritte per una festa perfetta per allestire tableau mariage unici, tavoli a tema, fiori e bouquet romantici e ovviamente, idee e suggerimenti per abiti sposa e invitati e bomboniere di matrimonio, sia per chi ha trovato una location splendida, sia per chi si appresta a organizzare un matrimonio in casa.

Perché sposarsi in autunno

Durante il periodo autunnale e all’inizio dell’inverno è possibile trovare offerte competitive in grado di rendere stuzzicante la scelta della location. Valutate con attenzione l’abito e gli accessori, così come la presenza di spazi al chiuso: in questa stagione il meteo è imprevedibile, per questo è utile pensare in anticipo a eventuali ombrelli colorati per la sposa e per gli invitati, in modo da evitare eventuali fonti di stress all’ultimo momento. Ricordate che una buona location offre ambienti al chiuso che non siano di ripiego, bensì altrettanto ampi e piacevoli rispetto alla disposizione all’aperto. Gustare il pranzo davanti ai camini accesi, fra divani, buon vino e caldarroste sarà emozionante. Scegliete il tema del matrimonio: in natura è il momento della vendemmia e la vite, pianta antichissima, può trasformarsi in un simbolo da utilizzare per le decorazioni.

Matrimonio in autunno: la location

Candele accese in grado di creare un’atmosfera soffusa, lanterne e il posto del cuore per celebrare le tue nozze all’insegna del romanticismo, ecco la chiave per una festa ben riuscita. Prima della scelta definitiva è opportuno verificare con attenzione le caratteristiche della location. Le giornate sono ancora soleggiate e miti, soprattutto in coincidenza con la fine dell’estate, tuttavia non mancano le incognite riguardo al meteo. Puntate su un luogo dove sia possibile usufruire di uno spazio all’aperto, ma che comprenda anche una sala sufficientemente ampia e piacevole, dove disporre gli ospiti in caso di maltempo.

Location country chic

Confidando nella clemenza del meteo, e avendo sempre un piano alternativo al riparto da eventuali piogge, saranno ideali boschi in cui ricreare sognanti navate naturali, giardini e parchi di ville principesche, o perché no, in riva al lago. Puntare sugli elementi naturali, le luci calde, limonaie, orangerie profumate.

Matrimonio in autunno: gli stili

Le atmosfere autunnali sono magiche. Colori e stili che si declinano a seconda dei gusti e si adattano ai diversi mood. Chi ama le nozze country, ad esempio, preferirà le nouances della terra, dal senape all’arancio, nastri in juta grezza, tovaglie di lino, composizioni con spighe di grano e fiori secchi. Per un matrimonio in autunno dal gusto retrò, invece, si punterà tutto sull’abito da sposa vintage, con velo e pizzo, e i colori vireranno sul vinaccia, il borgogna e il malva.

Nozze boho-chic per chi desidera un ambiente bohemienne e ricercato allo stesso tempo. I colori sono il verde bosco, il pesca, il rosa cipria e il marrone. Si usano piccoli fiori, corone a rendere romantica l’acconciatura della sposa (capelli sciolti e onde naturali, ovviamente!). Chi punta all’estrema eleganza, invece, dirà yes to the dress ad un abito dalle linee ampie ma pulite in mikado di seta o raso, senza orpelli e pizzi (tranne che per le maniche!), oppure liscio a sottoveste. Il bouquet è con un unico tipo di fiori lunghi: orchidee e calle saranno perfette. Nozze informali e divertenti, invece richiamano le tonalità del viola, porpora, verde oliva. Gli allestimenti vedono protagoniste le erbe aromatiche, aghi di pino, ricci di castagne e succulente.

Matrimonio in autunno: i temi

Halloween

Zucche

Arancione

Castelli

Spezie

Vini

Tipi di uva

Varietà di miele

Vendemmia

Le tendenze per il matrimonio in autunno, vanno a riprendere alcuni di quegli eventi tipici della stagione. Halloween ha preso piede anche in Italia e per questo potrebbe essere interessante sviluppare il tema del matrimonio in questo senso. Ma se vi sembra un’ambientazione troppo gotica, potete sempre declinarla in maniera più light, puntando sullo scegliere un colore per il matrimonio, in questo caso l’arancione. Oppure rallegrare cerimonia e scegliere una location per le nozze da decorare con bellissime zucche.

Vendemmia, olio e spezie sono altre tre tendenze, ideali soprattutto per chi vuole puntare sul matrimonio ecologico e green.

Leggi anche Come truccarsi per un matrimonio di giorno

Il tema della natura

L’elemento cardine dell’autunno è sicuramente la natura, il mutare dei colori della terra e dei suoi frutti. Una delle tendenze per il matrimonio in autunno è proprio quello di ispirarsi alla natura: bacche, fiori secchi, spighe, corteccia, foglie secche, rami e pigne. Saranno ideali per comporre il bouquet della sposa, i centrotavola, i tableau de mariage, abbellire la navata e i tavoli del buffet. Un’idea eco-sostenibile che verrà particolarmente apprezzata.

Winery mood

Autunno fa rima con vendemmia. Perché, quindi, non pensare di organizzare un matrimonio a tema vendemmia? Magari in un wine resort, dove sfruttare i colori delle viti e gli allestimenti con botti e pergolati, oppure direttamente in vigna. Profumi e tinte calde saranno perfetti.

Matrimonio in autunno: le decorazioni

I colori scalderanno anche la più grigia delle giornate. Traete ispirazione dalla natura, in questo periodo sfoggia un meraviglioso repertorio di colori. Sfumature dal giallo al rosso, arancione, viola, accenderanno gli ambienti dando vita alle decorazioni per la tavola sui tavoli e in giardino. Fiori e frutti di questo periodo si trasformano in una nota di stile con cui arredare. Realizzate ghirlande e piccoli vasi di fiori da utilizzare come centrotavola: potrete regalarli agli invitati, un dolce ricordo della vostra festa.

Colori di tendenza

Un tappeto di foglie dai colori del sole, archi e rami che si intrecciano sulle teste di sposi e invitati. I colori predominanti della stagione autunnale saranno protagonisti di allestimenti e location. Arancio e il rosso tipico delle foglie secche, richiamano molti elementi naturali. Il borgogna e il malva si rifanno alle tinte delle vigne, il marrone del legno completa in maniera raffinata la palette di colori del matrimonio in autunno.

Allestimento con bacche e ghirlande

Per un matrimonio in autunno, a seconda dello stile preferito e filo conduttore di tutto il wedding day, madre natura non è solo un contorno Per gli allestimenti, infatti, floral designer e wedding planner sapranno sfruttare al meglio le meraviglie che la stagione regala, tra i fiori, zucche, ghiande, erbe aromatiche, bacche, ribes, fragoline di bosco, peperoncini, spighe, cortecce e stecche di cannella. Tutto sarà all’insegna del romanticismo bucolico.

Bomboniere a chilometro zero

Dimenticatevi di soprammobili inutili o di oggetti senza alcuna finalità se non quella di acchiappare polvere. La bomboniera è tutt’altro che secondaria. Un ricordo, anche nei sapori. Dipende dal budget a disposizione, certo, ma perché non regalare vasettini di conserve per formaggi, miele biologico o bottiglie di olio o vino (anche champagne, chiaramente, volendo)? Un’idea green e senza spreco.

Matrimonio in autunno: i fiori

Dalia

Zinnia

Amaryllis

Girasole

Ciclamini

Ortensia

Erica

Viola del pensiero

Croco

Aster

Per l’allestimenti per la cerimonia e di conseguenza per la scelta dei fiori per un matrimonio autunnale, è possibile puntare sulle grandi varietà di colore date dalle dalie con sfumature tipiche di questa stagione come l’arancione e il rosa antico.

Elegantissimi anche i fiori dell’amaranto dal colore rosso intenso, molto scuri che possono essere utilizzati in associazione con rose bianche, rosse e arancioni per creare meravigliose composizioni da appoggio ed a cascata.

Per un matrimonio giovane e fresco si può impiegare la zinnia, fiore tondeggiante e dai vivaci colori rosso, arancione e rosa per composizioni sferiche e piccoli bouquet davvero graziosissimi. Perfetto nei bouquet, femminile e romantico anche quando disposto in vasi alti, l’amaryllis. È una delle scelte più delicate che possano essere impiegate per arricchire le chiese nei matrimoni autunnali con colori bianco, rosa, arancione, giallo e rosso, con fiori grandi e delicatissimi.

Per un autunno giovane e un matrimonio brillante, è possibile impiegare il girasole con i suoi colori vivaci ed energici. Il girasole è disponibile in diverse dimensioni: i fiori grandi sono perfetti negli allestimenti della chiesa e della sala da pranzo mentre i piccoli sono ideali per i bouquet, soprattutto in associazione con l’amaranto a cascata.

Leggi anche Cosa non indossare a una festa di matrimonio

Il bouquet

Tra gli elementi sui quali puntare i riflettori, c’è senza dubbio lui, il bouquet della sposa. Per un matrimonio in autunno osserviamo come sempre l’andamento delle stagioni. Con quali fiori comporlo? Quelli tipici del periodo, dei mesi di ottobre e novembre. Via libera all’ orchidea cymbidium, gelsomino, calle bianche o bordeaux, sterlizia, tuberosa, celosia, crocus sativus, bouvadia, garofani. Quali fiori scegliere per il tradizionale bouquet? Peperoncino e piante aromatiche come il rosmarino per un matrimonio all’insegna dell’ironia. Se amate i colori accesi puntate sui fiori di amaranto, simbolo di immortalità. Rose e non solo: per il bouquet del matrimonio lasciatiìevi ispirare dalla bellezza del girasole, amaryllis, zinnia e ortensia. Spighe di grano, bacche colorate e melograno insieme alla lavanda sono la combinazione perfetta per un bouquet coloratissimo.

I centrotavola

Curate l’allestimento con gli elementi naturali tipici di questa stagione. Castagne e foglie colorate diventeranno lo spunto per una scenografia indimenticabile. Cosa ne dite di aggiungere il tocco delle candele? Appese ai rami degli alberi o disseminate negli angoli strategici della sala, le lanterne costituiranno l’idea per il centrotavola, da abbinare a rami d’edera e gerbere, simbolo di energia positiva e slancio d’amore. Lampadine nude che scendono dal soffitto, candele e romantiche lanterne scalderanno la sera con una luce calda e avvolgente.

Matrimonio in autunno: il tableau mariage

Tante le idee per realizzare dei tableau mariage a tema autunno. Se la data scelta è per un autunno giovane si potrà giocare con i colori della terra, colori caldi, tonalità di rossi, gialli e arancioni; se invece si parla di autunno inoltrato, azzurri, bianchi, ghiaccio e grigi.

Tableau tela con foglie : per una festa al chiuso è possibile adibire un piccolo spazio per l’ allestimento del tableau mariage con una tela bianca, poggiata su un cavalletto. Sulla tela si potrà andare a disporre un cartoncino sul quale fissare foglie vere di diversi tipi di piante dalle tonalità calde, completate di nome del tavolo (relativo alla foglia utilizzata) e gli invitati a quel tavolo. Intorno alla tela un nastro di raso completerà il quadro con un grande fiocco in basso a destra.

: per una festa al chiuso è possibile adibire un piccolo spazio per l’ con una tela bianca, poggiata su un cavalletto. Sulla tela si potrà andare a disporre un cartoncino sul quale fissare foglie vere di diversi tipi di piante dalle tonalità calde, completate di nome del tavolo (relativo alla foglia utilizzata) e gli invitati a quel tavolo. Intorno alla tela un nastro di raso completerà il quadro con un grande fiocco in basso a destra. Tableau zucche ornamentali : deliziose e spesso molto artistiche, le zucche ornamentali rappresentano in maniera eccelsa la stagione autunnale . Per la realizzazione di questa tipologia di tableau, si dovranno disporre diverse zucche di piccole dimensioni su un piano, con uno stecco alto circa una ventina di centimetri che servirà a supportare il cartoncino su cui indicare nome o numero tavolo e invitati. Deliziosamente autunnale e caldo.

: deliziose e spesso molto artistiche, le zucche ornamentali rappresentano in maniera eccelsa la . Per la realizzazione di questa tipologia di tableau, si dovranno disporre diverse zucche di piccole dimensioni su un piano, con uno stecco alto circa una ventina di centimetri che servirà a supportare il cartoncino su cui indicare nome o numero tavolo e invitati. Deliziosamente autunnale e caldo. Tableau pallet con cornici modanate : molto shabby e retrò, adibire un pallet (che si può usare anche come arredamento in casa) a tableau mariage . Con l’aiuto di tante cornici in legno modanate di diverse dimensioni, forme e colori (dorate, dalle tonalità calde del legno o verniciate), si potranno andare a segnare i tavoli con gli invitati , fissando le cornici stesse al pallet fissato verticalmente ad una parete dell’ingresso sala da pranzo.

: molto shabby e retrò, adibire un pallet (che si può usare anche come arredamento in casa) a . Con l’aiuto di tante cornici in legno modanate di diverse dimensioni, forme e colori (dorate, dalle tonalità calde del legno o verniciate), si potranno andare a segnare i , fissando le cornici stesse al pallet fissato verticalmente ad una parete dell’ingresso sala da pranzo. Tableau total white: dopo aver selezionato rami decorativi e averli dipinti di bianco, basterà disporli in un vaso con spugna da fiorista e appendere nastri di raso sottile con piccoli fiocchetti e una pallina trasparente nella quale inserire un cartoncino con nome del tavolo e ospiti. Ideale per piccoli tavoli con pochi invitati. Per rendere ancora più scenico l’allestimento del tableau, è possibile arricchire con glitter argentati i rami e il terreno spugnoso.

Matrimonio in autunno: i nomi dei tavoli

Tipi di zucche

Frutta autunnale

Frutta secca

Leggende

Viaggi stregati

Ricette autunnali

Alberi

Funghi

Nuvole

Tisane e tè

I nomi da attribuire ai tavoli per allestire il ricevimento a tema autunno dovranno richiamare emozioni e atmosfera della stagione. Dai nomi delle piante ai frutti di stagione, ai colori, alle pietre dure dai toni scuri e caldi, come l’agata rossa multicolore, giada verde foresta, occhio di tigre, ossidiana, ametista e molti altri.

Un’idea molto creativa a cui associare un tableau mariage davvero delizioso, potrebbe essere quella di scegliere i nomi dei tavoli in relazione ad opere d’arte autunnali: da Van Gogh con il suo dipinto “Salici al tramonto”, al volto dell’autunno per l’Arcimboldo, ricco di funghi, zucche, tuberi e uva, al grande Kandinsky con il suo paesaggio autunnale rappresentato nel quadro “Fiume d’autunno” e molti altri. Il tableau potrebbe essere una tela bianca sulla quale andare a fissare cartoncini raffiguranti l’opera d’arte, sui quali riportare nome tavolo lista e invitati.

Altra graziosa e aromatizzata idea, quella di attribuire ai tavoli nomi di spezie che nei colori richiamino l’autunno: dalla curcuma, al curry, allo zafferano, potrebbe essere davvero particolare, irrorare i cartoncini dei tavoli con la spezia della quale porta il nome, per un’esperienza davvero multisensoriale.

Per gli amanti delle bevande calde nel periodo autunnale, altra proposta è quella di attribuire ai tavoli nomi che rappresentino le diverse tipologie: earl grey tea, green tea, macha tea, olong tea, white tea, chai tea e altri. Ovviamente, ogni tavolo deve essere rappresentato dalla bustina o meglio ancora, dalle foglie del the indicato, come il segnaposto a tavola, caratterizzato da un piccolo presente in foglie di the per ogni commensale.

Leggi anche Quasi quasi prima del matrimonio mi regalo un ritocchino

Matrimonio in autunno: l’abito

Per il matrimonio autunnale, la sposa deve prestare particolare attenzione al clima, ben più variabile rispetto alla stagione estiva, soprattutto se il matrimonio è al pomeriggio con ricevimento serale. A questo proposito, è bene valutare l’impiego di un abito che preveda la manica a tre quarti oppure lunga: se proprio non si può fare a meno di un corpetto senza spalline, è bene valutare l’aggiunta di un accessorio da indossare all’esterno, come un bolero di pizzo o di tulle, leggero ed elegante. Il colore dell’abito da sposa per un autunno appena nato, potrebbe prevedere toni di rosa, panna, ecru, da evitare il bianco ottico. Deliziosi poi i dettagli: nastri, fiocchi e pizzi nelle diverse nuance di rosa, bordeaux, gialli e arancioni.

Per un autunno inoltrato, invece, sì ai bianchi ottici con bolero in pelliccia o se lo si desidera, ampia mantella con cappuccio, bordata di pelliccia bianca.

Come vestirsi per il matrimonio in autunno da invitata

Per le invitate, invece, via libera alle tonalità dei rossi, dei rosa e dei blu, arricchite da particolari tinta oro e argento, con tocchi di luce per un matrimonio serale davvero glamour. Se il matrimonio è al mattino è bene indossare abiti pastello, con lunghezza al ginocchio; alla sera invece, è preferibile indossare un abito lungo.In entrambi i casi, è d’obbligo un soprabito vista la variabilità del clima: trench o blazer, corti o lunghi in base ai gusti, per ovviare agli sbalzi di temperatura. Per un outfit perfetto poi, è bene completare con accessori d’oro e d’argento, collane, bracciali, una borsa piccola o una pochette. Preferiamo decolleté o open toe con calza priva di cuciture ai sandali, ormai troppo estivi.