Cosa non indossare a una festa di matrimonio

S ei invitata alle nozze di un'amica e non sai cosa metterti? Ormai le regole di dress code sono sempre meno rispettate. Ma c'è qualcosa che dovresti assolutamente evitare

La tua migliore amica ti ha invitata al suo matrimonio. Bisogna cominciare subito a pensare a cosa mettersi. Ormai quasi nessuno fa più caso alle regole della tradizione, il che è fantastico, ma rende anche le cose un po’ più complicate.

Molte spose preferiscono agli abiti tradizionali un bel paio di pantaloni o una tuta elegante. Lo sposo evita il tipico smoking nero, perché magari preferisce un abito pastello.

Persino le damigelle d’onore stanno abbandonando i classici abiti fatti “con lo stampino” per qualcosa che possono poi indossare più e più volte. Tutto questo implica che anche gli ospiti abbiano altrettanta libertà di scelta. Tuttavia, prima di tirare fuori dall’armadio un vestito qualsiasi, meglio assicurarsi di non scegliere qualcosa che non sia appropriato. Ecco che cosa sarebbe meglio evitare.

No agli abiti bianchi

Vietati anche il bianco sporco e l’azzurro pallido. Nella scelta, infatti, bisogna sempre ricordare che durante la cerimonia e poi alla festa si verrà fotografate. E le macchine fotografiche e i flash spesso tendono a far apparire i colori più chiari come bianchi. Questo colore è riservato alla sposa. Dunque, meglio evitarlo, a meno che lei non abbia espressamente previsto diversamente.

Matrimonio, mai vestirsi come le damigelle

È vero: non è facile sapere quali saranno i colori degli abiti scelti dalle damigelle. Ma si può provare a capirlo già dallo stile dei biglietti da visita, o parlandone con gli sposi o le dirette interessate.

Il rischio è essere scambiata per una damigella d’onore. Se proprio non è possibile sapere che cosa indosseranno, meglio prediligere un abito stampato. Di solito, infatti, scelgono abiti a tinta unita.

L’abito giusto per ogni stagione

Se si tratta di un matrimonio invernale, scegli un abito aderente o magari in velluto. Se è primavera, è il momento di sfoggiare fiori e qualsiasi stampa divertente ti venga in mente. Per l’estate, scegli tessuti leggeri, chiffon, cotone e lino. In autunno sono molto chic i colori come il rame, l’oro, il verde e il marrone.

Matrimonio, non vestire troppo casual

A meno che la sposa non ti abbia chiesto espressamente di indossare i jeans, sarebbe meglio evitare un outfit troppo casual. No a felpe, pantaloncini, magliette.

Sì ai pantaloni

I pantaloni vanno benissimo per un matrimonio, ma devono essere eleganti. Puoi abbinarli a una camicetta lucida, oppure a un blazer abbinato.

In chiesa copri le spalle

I matrimoni sono un momento sacro. Se la cerimonia si svolge in chiesa, meglio essere rispettose del luogo e non entrare troppo scollacciate. Puoi sempre portare con te uno scialle per coprirti.

Matrimonio, no alle paillettes

Va bene voler essere appariscenti, ma non vorrai mica che tutti gli occhi siano puntati su di te, vero? Ricorda: l’attenzione deve essere riservata agli sposi. Piuttosto che paillettes esagerate, potresti puntare su volant, pizzo o plissé.

Sii strategica nella scelta delle scarpe.

È l’incubo di ogni donna alle occasioni eleganti: dopo un po’ le scarpe cominciano a fare un male insopportabile. Meglio prevenire. Scegli calzature confortevoli, ma eleganti. In alternativa, potresti portare con te, nella borsetta, un paio di infradito o scarpette basse e non ingombranti da poter mettere e togliere all’occorrenza, anche solo per brevi momenti.

Informati prima della location dove si svolgerà la festa: se c’è un prato, meglio optare per zeppe o tacchi con una suola più spessa. Così non affonderai nel terreno mentre cammini.