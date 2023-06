Situationship: cos’è e perché può fare bene alla coppia

U scite insieme da un po', ma ti sembra di stare dentro a una relazione-non relazione. Che cosa sta succedendo? Forse la vostra è una situationship. Ecco di che cosa si tratta, i segnali per capirlo e perché non sempre è un male

Lo frequenti da un po' di tempo, sei innamorata, ma la vostra storia sembra non decollare mai. Forse sei finita in una “situationship”. Di che cosa si tratta? Una rapporto indefinito o, comunque, non impegnato. Può essere basato su convenienza o circostanze a breve termine. La maggior parte delle situationship implica una qualche forma di intimità fisica, ma generalmente è più di un incontro sessuale casuale. È anche diversa dagli “amici di letto”, o per dirla con gli inglesi da una situazione di “friends with benefits”, dove due persone che si conoscono bene, magari da molto tempo, più o meno spesso hanno rapporti sessuali, ma entrambe concordano nel tenere alla larga qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale. Nella situationship i confini sono meno chiari. Uno o entrambi i partner potrebbero aspettare di vedere se la relazione diventa più seria nel tempo. Ma come si fa a capire di essere in una storia di questo tipo?

Come capire se si è in una situationship

Alcuni segnali ti indicano che stai vivendo una situationship. Se, dopo un bel po' che uscite, ancora non c'è niente di chiaro nel vostro rapporto, potresti essere coinvolta in una relationship. Certo, forse state ancora solo uscendo insieme o prendendo le cose con calma. Forse è troppo presto per parlare di dove siete diretti. Magari uno di voi due non è pronto a impegnarsi. Oppure è proprio una relationship. Idem se fate solo piani dell'ultimo minuto o a breve termine.

I segnali da non sottovalutare

Un altro segnale che la vostra è una situationship, è quando c'è mancanza di coerenza. Quando si ha una relazione, la frequenza degli incontri è più regolare e tende ad aumentare nel tempo. Forse vedi questa persona una volta alla settimana per diverse settimane, e poi all'improvviso non hai più sue notizie per un mese. Ecco, è una relationship.

Quando sei tu a non volerti impegnare

Se non ti senti emotivamente connessa alla persona che stai frequentando, la vostra potrebbe essere una relationship. Forse conosci il suo cibo preferito o i viaggi che ha fatto. Ma non vi siete davvero aperti l'un l'altro riguardo alle cose più profonde e non fate affidamento l'uno sull'altro per il supporto emotivo. Se, poi, quando pensi a lui ti senti confusa, allora non ci sono più dubbi. Per alcune persone le prime fasi degli appuntamenti sono un momento emozionante. La mancanza di una direzione chiara può essere fonte di stress, soprattutto se provi dei sentimenti per l'altra persona e pensi che non avrete un futuro. Ma potresti essere tu a volere una relationship. Forse ti senti tiepida nei suoi confronti o non sei davvero sicura di volerti impegnare. Se non ti vedi con quella persona a lungo termine, è probabile che sia così.

Cosa puoi fare riguardo a una situationship?

Le situationship non sono né tutte buone e né tutte cattive. Come altri tipi di relazioni, hanno vantaggi e svantaggi. Se ti trovi in una relazione di questo tipo, dedica un po' di tempo a pensare ai pro e ai contro per te. Cosa sei disposta ad accettare e cosa no? Se una situationship è giusta per te, dipenderà da molti fattori, inclusi i tuoi valori, le esigenze attuali e gli obiettivi a lungo termine. Ricorda che puoi sapere di più su ciò che vuoi da una relazione romantica scoprendo che cosa non vuoi. Ciò non significa che dovresti rimanere a lungo in una situazione che ti sta causando eccessivo stress o ansia.

Dai priorità alle relazioni sane

Se vuoi di più, lo vuoi davvero con questa persona? Sulla base di ciò che hai visto finora, sarebbero un partner rispettoso e solidale? Dovresti dare la priorità alle relazioni con persone che ti fanno sentire bene. Una relazione sana non deve necessariamente essere monogama o addirittura impegnata nel senso tradizionale del termine, ma dovrebbe essere costruita su comunicazione aperta, fiducia, rispetto e intimità.