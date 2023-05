Stai con un divorziato? Ecco 8 cose che devi sapere

H ai iniziato a frequentare un uomo e lui ti ha detto che è divorziato. Ci sono molti lati positivi nell'uscire con qualcuno che è già stato sposato. Ma ci sono anche tante cose da sapere per evitare di soffrire. Eccole

Più passano gli anni e più è probabile che finirai per uscire con un divorziato. Quando si è giovanissime non ci si pensa, ma più si avanti con l'età e più le occasioni di frequentare uomini che sono stati già sposati aumentano in maniera esponenziale. Più che pensare all'ennesimo matrimonio fallito, sarebbe essenziale concentrarsi sugli aspetti positivi della situazione. Per esempio, una persona che è stata precedentemente sposata e decide di rimettersi in gioco ha la capacità e la volontà di impegnarsi di nuovo. Prima di uscirci, però, ci sono otto cose alle quali dovresti pensare. Eccole.

A che punto del divorzio si trova?

Quando si tratta di uscire con qualcuno che sta per divorziare, il tempismo è tutto. In effetti, potresti persino essere sorpresa di quanta differenza possano fare anche pochi mesi. Essere coinvolti con una persona che è nelle prime fasi del divorzio è molto più difficile che uscire con qualcuno che ha quasi concluso le procedure legali. Dal momento che proverà un sacco di emozioni mentre affronta il divorzio, sarà più difficile per lui iniziare una nuova relazione sana con te. Per quanto possa pensare di essere pronto ad andare avanti, è probabile che la separazione finisca per essere più dura di quanto immaginasse. In poche parole, se i tempi non sono quelli giusti, la relazione non funzionerà.

Stai con un divorziato? Ti parlerà della ex

A nessuno piace sentire il proprio partner parlare delle ex. Ma se lui sta per divorziare, è probabile che succederà. Per quanto possa essere un'esperienza imbarazzante, prova a metterti nei suoi panni. Se anche tu stessi attraversando un evento che ti cambia la vita, probabilmente vorresti parlarne con lui. In questo caso, la cosa migliore che puoi fare è ascoltare ciò che condivide con te e andare avanti. Non analizzare troppo quello che ti dice e non stressarti quando sembra concentrato sulla sua ex. Potresti avere l'impressione che lei sia sempre in prima linea nella sua mente, ma prova a guardare il quadro più ampio. Inoltre, cerca di evitare di indulgere troppo in conversazioni sulla sua ex o sul divorzio, se non vuoi che il tuo uomo ti scambi per una terapista.

Evita di chiedere i dettagli del suo matrimonio

È naturale essere curiosi sul passato del tuo partner, ma ora non è il momento di scavare alla ricerca dei dettagli. Evita di fare domande sulla sua ex o di “perseguitarlo” sui social media. Ti dirà quello che vuole che tu sappia su di lei e potrebbe tralasciare dettagli particolari fino a quando non si sentirà più a suo agio nel discuterne. Ricorda, il tuo partner sta cercando di dimenticare questa persona, quindi ricordargli costantemente la sua ex non è una buona idea. Magari in futuro gli farai chiarire i dettagli, ma per ora lascia stare.

Stai con un divorziato? Non correre

A questo punto della sua vita, potrebbe essere difficile per lui aprirsi completamente con te. In questo momento non puoi fare altro che accettarlo. Il tuo partner è su un ottovolante emotivo e tiene ancora la guardia alta. È importante rispettare i suoi sentimenti ed essere comprensiva quando è distante. Sii disposta ad andarci un po' più piano con lui, incoraggialo a non fare cose affrettate. Prenditi il tuo tempo e, se tra di voi funzionerà, costruisci una solida base prima di andare troppo in profondità.

La sua famiglia non ti accetterà subito

Il problema quando si esce con qualcuno che sta per divorziare è che tu sei quella nuovo nella foto, quindi potrebbero esserci delle conseguenze. Considerando il fatto che era precedentemente sposato, i suoi amici e la sua famiglia conoscono tutti la sua ex moglie. Se a quelle persone lei piaceva, allora potresti sentirti sgradita o non accettata. Non offenderti. Per quanto tu possa pensare che tutte queste nuove persone ti stiano giudicando, è probabile che siano solo protettive nei confronti dei loro cari. Sanno cosa ha passato il tuo partner e non vogliono vederlo di nuovo ferito. Dagli tempo. Se la vostra relazione andrà avanti, anche il loro atteggiamento cambierà.

Stai con un divorziato? Incontrerai la sua ex

Se lui e la sua ex moglie hanno figli, animali domestici o altre responsabilità condivise, è probabile che a un certo punto dovrai incontrarla. Questa sarà, senza dubbio, un'esperienza davvero imbarazzante. Quando succede, è importante essere amichevoli ed educate. A seconda di come e perché il matrimonio è finito, potresti scoprire che la sua ex è ancora molto amareggiata per la situazione. Se è così, probabilmente non sarà una tua grande fan. Anche se dovesse essere maleducata con te, sii civile e gentile. Potresti avere la tentazione di abbassarti al suo livello, ma comportarsi con superiorità renderà la situazione più facile per la persona che ti piace e lui ti apprezzerà per questo. Se, invece, scopri che la sua ex è assolutamente meravigliosa, non diventare la sua migliore amica: potrebbe complicare le cose per tutti.

Incoraggialo a essere onesto con te

È probabile che non ti dica apertamente quanto gli manca la sua ex, o che il divorzio lo sta ferendo. Sii una buona partner e incoraggialo a essere completamente onesto con te. Fagli sapere che può condividere i suoi sentimenti, libero da giudizi. Dargli l'opportunità di esprimersi farà miracoli per la vostra relazione.

Stai con un divorziato? Spesso avrà altre priorità

Quando esci con una persona che sta per divorziare, la cosa più importante da fare è tenere gli occhi aperti e le tue aspettative sotto controllo. C'è molto da fare nella sua vita in questo momento, quindi aspettati che sia impegnato con appuntamenti in tribunale, riunioni di avvocati e altre responsabilità che potrebbe avere dal suo precedente matrimonio. Sii consapevole di queste cose. Per esempio, se ha figli, fai in modo di sapere quando dovrà vederli. Se inizi la relazione sperando che trascorrete tutti i weekend insieme, ma i suoi sabati sono pieni di ragazzini che giocano a calcio e suonano il pianoforte, allora rimarrai delusa. Ricorda, per quanto possa essere difficile uscire con qualcuno che sta per divorziare, anche il tuo partner potrebbe avere difficoltà ad adattarsi. Fai del tuo meglio per essere gentile e premurosa.