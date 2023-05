6 strategie per dormire meglio se condividi il letto con qualcuno

T rascorrere la notte insieme alla persona che si ama ha molti effetti benefici, anche sulla salute. Ma non è sempre facile, specie se uno dei due russa, si agita nel sonno, guarda la tv a letto. Ecco alcune strategie per dormire meglio insieme

Condividere il letto con la persona che si ama è una delle cose più intime. Ha molti vantaggi e benefici per la salute: fa diminuire l'ansia, migliora i problemi di insonnia e aumenta la connessione tra i partner. Inoltre, quando dormi con qualcuno che ami, l'ossitocina, l'ormone dell'amore, viene rilasciata nel tuo corpo. Di conseguenza, il sonno può essere più profondo e ci si sveglia più riposati. Ma non mancano i problemi, soprattutto se il sonno non è sincronizzato, se uno dei due russa, si agita, sveglia continuamente l'altro. Questo non significa che si debba dormire per forza separati: esistono strategie per provare a migliorare il sonno insieme, indipendentemente dal problema. Eccone alcune.

Stabilite delle regole

Due persone possono avere abitudini di sonno diverse. Ma le differenze possono essere superate, se vengono seguite regole specifiche. Per esempio, spegnere la Tv quando è ora di dormire. L'importante è non avere suoni che distraggono il sonno in camera da letto. Se si hanno bambini, o anche animali domestici, bisognerebbe raggiungere un accordo sul fatto che siano ammessi o meno anche nel letto. Se uno dei due genitori non è d'accordo, meglio soprassedere. Tanti matrimoni sono entrati in crisi per questo motivo.

Dormire meglio insieme: no alla tv e luci spente

Seguire un rituale condiviso prima di andare a dormire insieme può aiutarvi a riposare meglio. Potreste iniziare a prepararvi per andare a letto circa un'ora prima, e spegnere la televisione. Trenta minuti prima di strisciare sotto le lenzuola, abbassate le luci di casa e spegnete tutti i telefoni. Potreste anche prendere in considerazione l'idea di fare una doccia insieme, che può essere rilassante in molti modi. Assicuratevi che la stanza sia buia e silenziosa.

Avete litigato? Fate pace prima di andare a letto

Mai andare a letto arrabbiati l'una con l'altro. Quando si è stressati dopo una lite, gli ormoni nel corpo non favoriscono il sonno. Meglio, se possibile, risolvere prima la questione nel miglior modo possibile.

Dormire meglio insieme: usa le luci notturne

Ogni volta che hai dei cambiamenti nel tuo programma, come doverti alzare prima o restare alzata più tardi, comunicalo al tuo partner. Allo stesso tempo, usa le luci notturne, preferibilmente con sensori di movimento, così che non ci sia bisogno di accendere fastidiose luci dall'alto. Se ciò accade frequentemente, investi in un materasso che non si muova troppo quando un partner entra e si alza dal letto.

A ciascuno la sua coperta

Uno di voi ha caldo e preferisce un clima più freddo, mentre l'altro di notte congela e ha bisogno che la stanza sia più calda? In tal caso, potrebbero tornare utili le coperte che offrono la possibilità di raffreddamento e riscaldamento controllabili individualmente. Puoi anche posizionare un ventilatore o un condizionatore d'aria portatile vicino al letto, oppure utilizzare trapunte separate.

Dormire meglio insieme: e se lui russa?

Il russare è una delle lamentele più comuni tra i partner che dormono insieme. Se lui ha questo problema, puoi usare i tappi per le orecchie per attutire il suono (o viceversa). Chiedigli di evitare l'alcol prima di andare a letto, di provare a dormire di lato invece che sulla schiena o indossare un cerotto nasale apposito. Usa coperture anti-acaro per cuscini e trapunte. Se russa troppo, incoraggialo a farsi valutare per l'apnea notturna, che non è solo un inconveniente rumoroso, ma un problema di salute che va affrontato al più presto.