Semi di anguria: un pieno di energia

L’anguria è il simbolo dell’estate per eccellenza: fresco e dissetante, di questo frutto non si butta via niente, nemmeno i semi. Ti sveliamo come mangiare i semi d’anguria e le loro proprietà.

A cosa fanno bene i semi d’anguria

I semi d’anguria sono ricchissimi di proteine: ne trovi circa 10 grammi ogni 30 di semi, la stessa quantità di un vasetto di yogurt greco. Contengono anche vitamine del gruppo B e tanti Sali minerali, come zinco, potassio, fosforo, ferro e magnesio. Altra virtù: pensa che un solo seme fornisce il 5% della dose giornaliera raccomandata di fibre.

I benefici dei semi di anguria

Tutti questi nutrienti spingono il tuo corpo a bruciare più velocemente i grassi. Essendo poi costituiti per il 90% di acqua, questi snack così particolari ti aiutano a eliminare i liquidi in eccesso. Inoltre, grazie alle vitamine e ai sali minerali contenuti, mangiare i semi di anguria ti aiuterà a contrastare il senso di affaticamento legato anche alle alte temperature estive. Insomma, dimentica bustine e compresse: i semi di anguria sono un vero e proprio integratore minerale naturale al 100%.

Come si possono mangiare i semi di anguria

I semi di anguria non vanno consumati così come sono perché hanno un effetto lassativo. Lasciali al sole per 3-4 giorni dopo averli accuratamente lavati, in modo che si asciughino, quindi sbucciali. Tostati sono una vera prelibatezza: è sufficiente disporli su una teglia e lasciarli cuocere a 180° per circa 15 minuti. Aggiungi i semi tostati alle insalate o alle verdure o mangiali direttamente dal palmo della mano: hanno un sapore simile a quelli di girasole e sono ottimi come snack spezzafame.

Per ottenere un effetto diuretico e antigonfiore c’è il tè: frulla 4 cucchiai di semi e versaci sopra due litri d’acqua bollente. Lascia riposare 10 minuti, filtra, fai raffreddare e bevi.