Beachangemaker: i podcast di Donna Moderna

#Beachangemaker Conversazioni per cambiare il mondo è il podcast diDonna Moderna: in ogni puntata, una conversazione al telefono tra una giovane donna e una donna speciale che, nel suo settore, sta portando un nuovo sguardo sulla realtà

#Beachangemaker: due generazioni a confronto

Quando hai capito che potevi fare la differenza? Che le regole del mondo in cui vivi ti andavano strette? Ti sei mai sentita nel posto sbagliato? Giudicata in modo frettoloso solo in base al genere o all’apparenza? Frustrata perché sapevi di valere e meritare di più? Cosa ti ha spinta a buttarti in un nuovo inizio? Queste sono solo alcune domande del podcast #Beachangemaker Conversazioni per cambiare il mondo di Donna Moderna, un confronto aperto e sincero tra due generazioni di donne. C'è una ragazza con tante domande e tanta voglia di mettersi in gioco che sta iniziando a costruire il suo futuro e una donna speciale, una change maker, con i suoi successi, le sue fragilità e le infinite sfumature della vita da condividere. Tutto nel tempo di una telefonata.

Prima puntata: Sai qual è il tuo talento?

A parlarci di talento, di cos'è, di come in realtà non abbia niente a che fare con la prestazione, è Riccarda Zezza, 51 anni, imprenditrice. Con la sua azienda Lifeed ha inventato una piattaforma digitale che fa degli eventi della vita un percorso di formazione in soft skills. Fieramente napoletana, cresciuta a Roma, in libreria adesso con il suo nuovo saggio Cuore business (Il Sole 24 ore), Riccarda è laureata in Comunicazione e, prima di cambiare strada, di mettere in gioco i suoi veri talenti, è stata manager in grandi multinazionali italiane ed estere.

Ascolta la prima puntata qui

Siamo anche su Spreaker.

Ogni giovedì esce una nuova puntata dei nostri podcast.