Femminicidio in Italia, i casi continuano ad aumentare

I numeri resi noti dal Viminale attestano un incremento di donne uccise per mano di partner o ex partner

Le donne chiedono libertà e sicurezza, due diritti inalienabili che tuttavia oggi vacillano e quasi si sgretolano. Lo dimostra la paura di molte di noi, forse un po' di tutte, che nella notte si sentono preda di malintenzionati che si aggirano per le strade. Osservate, prese di mira da occhi indiscreti, sfiorate, a volte toccate (e non per errore), lese nella propria dignità, violate, d'un tratto sporche e insicure. C'è chi ha smesso di andare a correre, chi la sera ormai non ha alcuna intenzione di uscire da sola, chi preferisce dimenticarsi la minigonna e lasciare nell'armadio gli abiti più scollati. C'è chi quel terrore lo conosce bene. Ecco allora che diventa fondamentale muoversi in compagnia e imboccare sempre strade illuminate, non si sa mai che da dietro l'angolo spunti qualche molestatore. Le stazioni sono diventate un pericolo e muoversi liberamente in Italia, se sei donna, non è mai stato così difficile. I fischi per strada sono ormai all'ordine del giorno e l'ansia dilaga. A fotografare la situazione attuale sono i dati Istat sulla percezione della sicurezza. L'ultimo rapporto, quello del 2018, attesta che il 35,3% delle italiane non si sente sicura a uscire da sola la sera. Ha paura, invece, solo il 19,3% degli uomini. Non solo: il 36,6% delle donne rinuncia a priori, preferendo restare in casa (contro l’8,5% degli uomini). Ma accanto alla paura e alla percezione di totale insicurezza, ci sono altri numeri preoccupanti. Si tratta dei casi di femminicidio, che in Italia continuano ad aumentare.

Femminicidio in Italia, i dati del Viminale

Campagne di sensibilizzazione, iniziative a sostengo delle vittime, nuovi disegni di legge, provvedimenti e pene più stringenti non sembrano ancora sufficienti. La piaga della violenza sulle donne, in Italia e non solo, appare difficile da contrastare. I numeri diffusi dal Viminale ne danno una triste conferma.

I dati del Viminale, aggiornati al 2 maggio 2023, registrano 108 omicidi da inizio anno, con 38 vittime donne di cui 34 in ambito familiare o affettivo. Di queste, 21 hanno trovato la morte per mano del fidanzato, del marito o dell'ex. Infatti, rispetto allo stesso periodo del 2022, sono in aumento gli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 22 salgono a 23 (+5%).

Numeri in crescita

I casi, tuttavia, non si fermano: solo nel weekend del 6 e 7 maggio si contano due nuovi femminicidi. Una ragazza di 16 anni, a Torremaggiore (Foggia), è stata uccisa dal suo stesso padre. L'uomo stava cercando di assassinare la moglie, convinto avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo (anche lui ucciso). La giovane ha protetto la madre, facendole da scudo, e l'uomo l'ha colpita a morte. Il colpevole è un cittadino albanese di 45 anni, già fermato. Le vittime sono la figlia Gessica, studentessa, e un commerciante italiano di 51 anni, Massimo De Santis.

Stesso tragico destino per una ragazza di 28 anni, uccisa a Savona dall'ex fidanzato. I due si erano dati nuovamente appuntamento, forse per tentare di riavvicinarsi. Lui però aveva con sé una pistola, che ha usato per sferrare quasi a bruciapelo un colpo contro la giovane, raggiunta alla fronte. Per Danjela Neza, 28enne di origini albanesi, non c'è stato nulla da fare. L'assassino ha confessato: si tratta Safayou Sow, 27 anni, nato in Nuova Guinea ma residente regolare in Italia. Stando a quanto raccontato dal ragazzo, la vittima avrebbe usato un epiteto razzista e «appena mi ha insultato in quel modo non ci ho visto più. Ho preso la pistola e le ho sparato». Gli episodi di femminicidio in Italia continuano a salire e spesso è proprio chi ha giurato amore a dimostrarsi disumano: ricordati che un uomo che ti picchia non ti ama.