Alfabeto finanziario: M come Mutui

Vuoi acquistare, costruire, ristrutturare casa oppure hai bisogno di liquidità? Poste Italiane offre una vasta gamma di mutui. Dal Mutuo BancoPosta Acquisto, per l’acquisto della prima o seconda casa, al Mutuo BancoPosta Giovani, dedicato ai clienti under 36, al Mutuo BancoPosta Ristrutturazione, che consente di chiedere fino al 100% delle spese.

Tutti i mutui offrono un’adeguata copertura assicurativa sia per la polizza obbligatoria sia per quella facoltativa, per una scelta consapevole che garantisca il cliente da ogni eventualità legata all’immobile e alla protezione della persona. Inoltre, con i Prestiti Personali BancoPosta puoi richiedere fino a 60.000 euro per impiegarli a seconda delle tue necessità. Puoi richiedere tutti i prestiti in ufficio postale oppure direttamente online.

N come Notifiche

Richiedere e ricevere informazioni sull’utilizzo del proprio conto corrente e della carta PostePay, mediante l’invio di sms o da app direttamente sul telefono, è il modo più sicuro per evitare di incappare nelle truffe digitali. Grazie alle notifiche è possibile tenere sotto controllo la lista e il saldo movimenti del proprio conto, sapere quando arriva l’accredito della pensione o dello stipendio, essere avvisati su pagamenti e prelievi effettuati con le tue carte.

Alfabeto finanziario: O come Omnicanalità

La risposta più significativa alle nuove aspettative dei 35 milioni di italiani che utilizzano i servizi finanziari di Poste Italiane si riassume in una parola: omnicanalità. Cioè un modello di distribuzione che consente di erogare i servizi in modalità diverse e coerenti con i bisogni della clientela. I canali fisici e quelli digitali convivono e si integrano.

La rete fisica è composta dai 12.800 uffici postali, dalla forza vendita dedicata alla clientela business e dalla rete logistica per il recapito della corrispondenza e dei pacchi. L’infrastruttura digitale è composta dal sito Poste.it e dalle app PostePay, BancoPosta, PostelD, oltre alla SuperApp P, che consente di prenotare l’appuntamento riducendo i tempi d’attesa o di tracciare una spedizione.

P come Previdenza

La pensione è un tempo della vita che mediamente dura circa 20 anni, secondo l’Istat: aderire alla previdenza complementare è una delle scelte migliori per mantenere un futuro tenore di vita in linea con le proprie aspettative. Postaprevidenza Valore è il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo di PosteVita, pensato per permettere di beneficiare, al momento del pensionamento, di un importo aggiuntivo alla propria pensione pubblica e far fronte con maggiore serenità alle future necessità della vita quotidiana.

Per sottoscrivere Postaprevidenza Valore basta prendere un appuntamento in un ufficio postale abilitato per effettuare una consulenza previdenziale personalizzata.