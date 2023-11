Q ui trovate il racconto di alcune storie uniche che diverse donne di Poste Italiane hanno voluto condividere con noi

Lavoro e calcio. Due elementi che per Silvia Pietraforte hanno trovato un inaspettato punto di convergenza in Poste Italiane. Il calcio è la passione coltivata sin da bambina e assecondata anche quando il movimento femminile faticava a trovare un suo spazio definito. Un grande amore che ha trovato una sua forma anche in Poste, dove Silvia, quarantunenne romana, arriva nel 2002 come portalettere e dove dal 2019 ricopre il ruolo di Referente Sicurezza sul Lavoro dell’area di recapito di Roma Centro.

Entra a far parte della Nazionale sin dalla prima fase del progetto, rispondendo al contest aziendale, candidandosi nel ruolo di allenatrice. Oggi Silvia è la coordinatrice della squadra confermata nello staff tecnico del mister Angelo Di Livio per quella che lei definisce “un’esperienza inclusiva”.

Le ultime imprese della nazionale di Poste Italiane

L’ultimo impegno di Silvia e della squadra di Poste è stato alla sesta edizione Festival dello Sport, prestigioso appuntamento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, che dal 12 al 15 ottobre ha richiamato a Trento oltre 200 campioni del grande sport nazionale e internazionale. La Nazionale di Poste è scesa in campo per “La grande partita”, amichevole di lusso con i Festival Legends, una selezione di fuoriclasse italiani e stranieri, che hanno segnato la storia recente del calcio italiano e mondiale. Un’occasione speciale in cui la Nazionale di Poste ha confermato la capacità di affrontare le grandi sfide con spirito di collaborazione, sacrificio e con la volontà di essere “squadra”, sul campo così come sul lavoro. Senza dimenticare che giocare, e addirittura vincere, contro campioni che fino ad allora avevano ammirato in televisione o dagli spalti, è stata un’emozione speciale che anche Silvia non dimenticherà facilmente.

Noi scendiamo in campo

La Nazionale di calcio di Poste Italiane nasce all’interno del “Progetto Sport”, creato dall’Azienda nel 2019. Attraverso una propria rappresentativa, Poste intende promuovere la pratica dello sport per favorire i rapporti sociali e l’inclusione e per agevolare processi di aggregazione tra colleghi ispirandosi al concetto di “fare squadra”, fuori e dentro l’azienda. Il team è composto da soli dipendenti postali provenienti da 13 regioni italiane ed è allenato da Angelo Di Livio, ex colonna di Juventus, Fiorentina, e della Nazionale azzurra. Sin dalle prime uscite la squadra è scesa in campo per sostenere eventi di solidarietà a favore dei meno fortunati o di territori e comunità disagiate, e anche per veicolari messaggi di particolare rilevanza sociale, in linea con i valori aziendali.