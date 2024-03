Q ui trovate il racconto di alcune storie uniche che diverse donne di Poste Italiane hanno voluto condividere con noi

La scrittura è il suo primo grande amore. «Scrivendo riesco davvero a trovare il mio io, a esprimere me stessa» dice Cinzia Cileo, 44 anni di Milano, raccontando della passione che l’ha spinta a fare studi classici, culminati in una laurea in Lettere. La sua indole creativa la porta da giovanissima a lavorare sulle passerelle della moda milanese come modella e poi nello spettacolo.

Consulenza finanziaria: l’arte nella quotidianità

Ma il percorso artistico non è sempre facile e Cinzia sa che deve restare con i piedi per terra. Così mentre studia, ancora all’università, viene assunta da Poste Italiane, prima come sportellista e poi come consulente finanziario.

Un lavoro diverso da quello artistico, ma anche qui Cinzia riesce a esprimere il suo carattere estroverso, soprattutto nella relazione con i clienti e con i colleghi: «Il lavoro in Poste mi completa e mi arricchisce di competenze diverse» sottolinea. «In Poste ho avuto la possibilità di confrontarmi con il pubblico e sviluppare qualità come l’empatia e approcciarmi alle materie economiche e finanziarie che esulavano dal mio background scolastico».

Coltivare sogni e passioni

Oggi è anche mamma di un bimbo di quattro anni: «Conciliare il lavoro e la maternità con le mie passioni è diventato sempre più complicato, ma con questo lavoro in Poste Italiane ho la possibilità di assecondare le mie aspirazioni» conclude. Nel frattempo Cinzia è riuscita a crescere professionalmente ed è passata ad occuparsi di assistenza alla clientela business.

Canta, ha una sua band che l’accompagna nelle serate live e ha anche pubblicato dei suoi brani. Pratica kickboxing e con la sua energia creativa inesauribile guarda sempre avanti verso nuove, imprevedibili possibilità. Sulla sua vita sta scrivendo un romanzo per “fare della sua vita un sogno, e di un sogno una realtà”, come scriveva Saint-Exupéry nel libro Il Piccolo Principe.

Consulenza finanziaria: a Poste Italiane c’è un consulente per te

I consulenti finanziari di Poste Italiane sono nuove figure professionali esperte e specializzate, che operano negli uffici postali fissi e mobili di tutta Italia. Aiutano i clienti a trovare la soluzione più adatta alle loro esigenze. Poste Italiane ne ha assunti molti in questi ultimi anni, attualmente sono 8.250 su tutto il territorio nazionale, con profili altamente qualificati, in grado di assistere i clienti sia nelle scelte relative ai servizi assicurativi sia in quelle sul risparmio e gli investimenti. Si tratta di una consulenza su misura, basata sull’ascolto al fine di comprendere e analizzare le aspettative del cliente e suggerire le soluzioni più equilibrate, diversificate e affidabili.