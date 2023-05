Lavori con più ferie: ecco chi si riposa di più in Italia e in Europa

M entre aziende come Microsoft introducono le "ferie illimitate" per i loro dipendenti, noi guardiamo il calendario per capire quanti giorni di vacanza ci restano. Ecco a quante settimane abbiamo diritto e quali sono i lavori e i Paesi dove ci si riposa di più

Quante ferie abbiamo in un anno? Quali sono i lavori con più giorni di vacana pagati? Chi si riposa di più in Italia e in Europa? Ogni volta che siamo stanche e pensiamo alle ferie, oltre a guardare sul calendario quanti giorni da godere ci restano, forse ci poniamo anche queste domande.

In Italia previste 4 settimane all'anno

In base alla legge, tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all'anno, a patto che le abbiano maturate. I contratti collettivi possono prevedere giorni aggiuntivi. A queste quattro settimane si aggiungono dieci giorni di festività nazionali, oltre a quelli previsti a livello locale. Almeno due settimane vanno fruite nell'anno di maturazione. Le rimanenti due settimane devono essere fruite entro 18 mesi. Le ferie sono concordate tra dipendente e datore di lavoro, ma è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in quali giorni il lavoratore si può assentare. Però, deve tenere conto anche delle esigenze del lavoratore. Inoltre, deve comunicare al dipendente il calendario con sufficiente e congruo anticipo.

Lavori con più ferie: i magistrati e i radiologi

In Italia, quindi, tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di ferie maturate. Esistono, però, categorie di lavoratori per i quali il numero di giorni è maggiore. Un esempio? I magistrati esercenti funzioni giudiziarie possono godere di un periodo di 45 giorni all'anno. Infatti, nel periodo che va dall'1 al 31 agosto di ogni anno è prevista la sospensione feriale dei termini processuali.

Anche i radiologi hanno diritto a stare a casa più a lungo rispetto agli altri lavoratori. Il motivo è legato alla particolarità del loro lavoro e alla necessità di tutelare la loro salute. Per chi opera in questi reparti a rischio sono previsti quindici giorni in più all’anno.

Lavori con più ferie: gli insegnanti

Un'altra categoria che può godere di un numero di giorni di ferie maggiore sono gli insegnanti assunti a tempo indeterminato e con più di tre anni di anzianità. Per loro, il numero di giorni di ferie previsto è 32 all’anno, più quattro di ex-festività. Dunque, in totale 36 giorni. Le ferie nel loro caso vanno godute nel periodo di luglio e agosto, quando le scuole sono chiuse. Va detto anche che gli insegnanti hanno poi altri giorni di riposo legati al calendario scolastico: durante le festività natalizie e pasquali non si va a scuola.

L'Austria è il Paese dove ci si riposa di più

State pensando che in Italia si fanno troppe ferie? Ebbene, se si escludono i casi di aziende internazionali che stanno introducendo il concetto di "ferie illimitate", come la Microsoft, basta guardarsi intorno per scoprire che non è così. In Austria, per esempio, i giorni di ferie retribuiti sono 35, più sei giorni supplementari per chi ha raggiunto una maturità lavorativa di venticinque anni. Anche chi è appena stato assunto ha giorni in più di ferie, in totale dieci, da godere nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre.

Lavori con più ferie: la situazione negli altri Paesi

Al secondo posto tra i Paesi dove ci si riposa di più ci sono Spagna e Portogallo. Qui i giorni di ferie retribuite previsti ogni anno sono ventidue, ma in Portogallo si contano 13 giorni di festività nazionali e in Spagna tra 10 e 15, a seconda delle realtà locali. Hanno, invece, solo venti giorni di ferie retribuite all'anno i lavoratori francesi e tedeschi. In Svizzera sono previste quattro settimane, ma a seconda della realtà locale i lavoratori possono godere di un congruo numero di giorni di festività.