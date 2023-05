Parlare in pubblico? 5 consigli per superare la paura

D agli esercizi di respirazione profonda al contatto visivo, ecco cinque semplici tecniche per superare il timore di parlare in pubblico

Tremi dalla paura e ti sudano le mani al solo pensiero di parlare in pubblico? Tranquilla, non sei sola. Quante di noi, piuttosto che esporsi davanti a una platea, se la svignerebbero senza pensarci due volte? Soprattutto da quando ci siamo abituate a riunioni via Meet e Zoom dalle nostre postazioni di casa, il fatto di trovarsi a parlare in pubblico potrebbe dimostrarsi più snervante che mai.

Ci sono però trucchi e suggerimenti che, se messi in pratica, potrebbero aiutarti a intervenire con dimestichezza davanti a una platea, o più semplicemente, in una sala riunioni. Dagli esercizi di respirazione profonda al contatto visivo, ecco cinque semplici tecniche per raggiungere la sicurezza che ti manca.

Parlare in pubblico: diventa un'esperta del tuo argomento

Quando si tratta di parlare in pubblico, conoscere è potere. Anche se sembra ovvio, più sai del tuo argomento più sarai sicura di te quando lo esporrai agli altri. Assicurati quindi di essere preparata a fondo e raccogli quante più informazioni possibile. Ciò può significare leggere articoli o libri, guardare video, parlare con esperti del settore o persino partecipare a eventi pertinenti per ottenere nuove intuizioni. Spingiti "oltre" nella tua ricerca e ricorda che non si è mai troppo preparati. Ciò non solo aumenterà la tua sicurezza, ma renderà anche la tua presentazione più interessante e istruttiva per il tuo pubblico.

Meglio prepararsi una scaletta

L'organizzazione è fondamentale quando si tratta di tenere un discorso o una presentazione di successo. Creare una scaletta, uno schema o alcune note, ti aiuterà a rimanere sul pezzo limitando il rischio di perderti nei tuoi pensieri o di innervosirti.

Ora probabilmente ti starai chiedendo come realizzare le tue annotazioni. Prima cosa, devi evitare di leggere e ripetere parola per parola i tuoi appunti. Inizia quindi con il brainstorming dei punti chiave e delle informazioni di supporto più importanti, quindi prenditi il ​​tempo per organizzarli in una sequenza logica che scorra bene e abbia senso per il tuo pubblico. Non preoccuparti se al primo colpo non sarà tutto perfetto. Potrai sempre perfezionare le tue note mentre ti eserciti ad esporre. Organizzerai così il tuo discorso restando concentrata e allevierai parte di stress e ansia che derivano dal pensiero di parlare in pubblico.

Parlare in pubblico: crea il contatto visivo

Il contatto visivo non è solo importante per creare una connessione con il tuo pubblico, ma aiuta anche a coinvolgerlo nella tua esposizione. Fissare i tuoi appunti o il pavimento mentre stai parlando, non invoglierà la platea a mantenere alta la concentrazione, anzi la porterà a distrarsi.

Stabilendo un contatto visivo, fai sapere che tieni a chi ti sta davanti e alla sua presenza in sala. Se ti senti nervosa all'idea di stabilire un contatto visivo, inizia con piccoli gruppi di persone o esercitati davanti a uno specchio. E non aver paura di sorridere o mostrare un po' di personalità quando guardi il pubblico negli occhi. Ti farà sembrare più sicura di te, quindi più disinvolta e naturale.

Pratica tecniche di respirazione

Fin da quando eravamo bambini ci è stato detto di fare un respiro profondo quando abbiamo bisogno di calmarci. E sai che c'è? La cosa funziona… Quando ci innervosiamo, i nostri respiri diventano superficiali e rapidi, il che può aumentare la nostra ansia.

Attraverso una respirazione profonda, puoi invece calmare i nervi e ridurre lo stress. Si tratta di un passo fondamentale per arrivare a discorrere o presentare con una certa sicurezza.

Prima di iniziare, prenditi qualche istante per concentrarti sui tuoi respiri, inspira lentamente attraverso il naso e riempi i polmoni di aria. Trattieni il respiro per alcuni secondi e poi rilascialo lentamente attraverso la bocca. Ripeti più volte per consentire a tutto il tuo corpo di rilassarsi. Se inizi a sentirti nervosa mentre parli, trova un momento per una pausa e fai un bel respiro.

Pensa positivo, tutto andrà bene

Se parti con con il piede sbagliato, pensando che la tua esposizione andrà in modo orribile, è molto più probabile che ciò accada. Immagina invece che durante il tuo discorso in pubblico tutto andrà per il meglio. Convincerti che ce la farai può prepararti mentalmente e fortificarti, creando un'immagine mentale positiva di te stessa.

In vista del grande momento, prova a visualizzarti in piedi calma, raccolta e sicura di fronte alle persone cui devi rivolgerti. Immagina che la tua voce sia forte e chiara e che gli uditori siano coinvolti e affascinati dalle tue parole. Concediti un momento di positività e sappi che farai il meglio che puoi. Parlare in pubblico è un vero e proprio gioco mentale, quindi se credi profondamente e con forza di potercela fare, il gioco è praticamente vinto.