10 libri che parlano di viaggi: quelli perfetti se stai pianificando una vacanza

D alla Spagna sino all'Australia, passando per l'Alaska: 10 libri che parlano di viaggi, perfetti se stai pianificando una vacanza.

Da Roma alla Spagna, sino all’Australia, i romanzi ci portano alla scoperta del mondo, fra grandi storie e avventure fantastiche. Se stai pianificando una vacanza e non hai ancora scelto la tua meta perfetta, lasciati affascinare e ispirare da 10 libri che parlano di viaggi e che ti conquisteranno sin dalla prima pagina.

Atlas Obscura: guida alle meraviglie nascoste del mondo

Non solo un libro, ma una vera e propria guida con oltre 600 luoghi ricchi di mistero in giro per il mondo. Atlas Obscura: guida alle meraviglie nascoste del mondo ci porta a viaggiare fra le grotte di lucciole in Nuova Zelanda e la Porta dell’Inferno in Turkmenistan. Un manuale per chi ama i viaggi e chi ha sempre sete di scoprire nuovi posti affascinanti, alla scoperta di luoghi nascosti, sconosciuti e affascinanti

Sulla strada di Jack Kerouac

Una storia di viaggio che è un grande classico della letteratura mondiale. On the road, ossia Sulla strada di Jack Kerouac ci porta a viaggiare sulle highways dell'America e del Messico nei lontani anni Quaranta. Al centro della storia ci sono Dean e Sal, due ragazzi alla ricerca di sé stessi, fra amicizia, ribellione e nuove scoperte. Si tratta di un romanzo autobiografico che ha segnato un’intera generazione, descrivendo il movimento della Beat Generation e i miti dell’America.

Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo di Tiziano Terzani

Tiziano Terzani, grande viaggiatore e signore dell’avventura, racconta come il viaggio diventi l’unica risposta anche quando scopre che la sua vita è in pericolo. Lo scrittore ci porta così con lui, fra l’America e l’India, alla ricerca delle radici dell’uomo, nel tentativo di sciogliere i grandi nodi legati all’esistenza.

Le cronache di Narnia di C.S. Lewis

Viaggiare con la mente è il modo migliore per cancellare stress e ansia. Le cronache di Narnia ci porta alla scoperta di un mondo che non avremmo mai immaginato. In sette volumi C.S. Lewis racconta le vicende del leone e dei quattro fratelli Peter, Lucy, Susan ed Edmund, fra battaglie epiche, nuove scoperte e grandi sentimenti.

Fiesta di Ernest Hemingway

Fra i romanzi più famosi di Ernest Hemingway, Fiesta ha tratti autobiografici ed è ambientato nell’assolata Spagna durante la celebre fiesta di San Fermìn, un evento molto importante che attira ogni anno centinaia di visitatori da tutto il mondo. Il libro racconta le vicende di alcuni giovani e le loro inquietudini d’amore ed esistenziali.

Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert

In tanti conoscono l’omonimo film con Julia Roberts, ma il libro Mangia, prega, ama è una guida e una chicca imperdibile per chi ama i viaggi d’avventura e in solitaria. Tutto inizia quando Elizabeth Gilbert, scrittrice trentenne, capisce di vivere un’esistenza che non riconosce più. Inizia così per lei un viaggio non solo fisico, ma anche interiore, alla scoperta della vera se stessa che la porterà a Roma, poi in India e infine a Bali.

Novecento di Alessandro Baricco

Fra i romanzi più belli di Alessandro Baricco, Novecento è un monologo poetico che narra la storia di un pianista straordinario, in grado di suonare una musica unica e che incantava gli ospiti della Virginian, la nave che navigava tra Europa e America durante le due guerre mondiali. Novecento è nato sul piroscafo e, nonostante il suo talento, non è mai sceso da lì, scoprendo il mondo solo attraverso il ponte e l’oblò della nave.

Nelle terre estreme di Jon Krakauer

Nelle terre estreme di Jon Krakauer racconta la vita di Chris McCandless. Dopo aver abbandonato tutti i suoi averi e aver donato i risparmi in beneficenza, questo ragazzo viaggiò in solitaria in Alaska, trovando la morte in quelle lande fredde e misteriose. A raccontare le sue ultime settimane di esistenza un diario rinvenuto accanto al suo cadavere, rinvenuto quattro mesi dopo la sua partenza da un cacciatore.

Viaggio al centro della terra di Jules Verne

Un grande classico della letteratura, Viaggio al centro della terra di Jules Verne è lo strabiliante racconto di una spedizione nelle viscere del Pianeta. A guidare la spedizione lo scienziato Otto Lidenbrock con il nipote Axel e la guida Hans. Dopo aver decifrato e letto un’antica pergamena, il gruppo parte per un viaggio pericoloso e misterioso affrontando grandi avventure.

In un Paese bruciato dal sole di Bill Bryson

Chi progetta un viaggio in Australia non può perdersi In un Paese bruciato dal sole di Bill Bryson. Un percorso alla scoperta di zone desertiche e strade costiere, nel continente più autentico, fra i cammini degli aborigeni, gli incontri con surfisti e vecchi hippy. Un modo per conoscere questa terra e innamorarsene, grazie anche allo stile ironico dello scrittore.