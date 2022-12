A llenarsi significa mantenersi attivi e in forma. Fare movimento ci aiuta a migliorare la nostra elasticità e prestanza fisica, anche in inverno. Durante la stagione più fredda è però indispensabile coprirsi bene. Ecco i nostri consigli

Allenarsi in inverno

L'allenamento aerobico o il running possono migliorare notevolmente le nostre capacità fisiche e ci fanno sentire più in forma, più svegli ed attivi! Però, per chi si allena in inverno, è indispensabile seguire alcuni consigli ed accorgimenti che aiutano a mantenere al caldo il corpo anche nelle giornate più fredde.

Un allenamento fatto con vestiti troppo corti o leggeri rischia di essere controproducente: dolorini e strappi muscolari dovuti al freddo esterno rischiano di obbligare chi si allena a qualche giorno di stop. Qui sotto abbiamo pensato all'outfit perfetto per chi ama allenarsi fuori casa in modo protetto!

Abbigliamento per l'attività aerobica

Fare attività aerobica non significa solo stare all'aria aperta, ma raggiungere anche una buona elasticità corporea, mantenere attivi i muscoli. Aiuta anche a perdere peso!

Ecco come dovrebbe vestirsi chi pratica attività aerobica al parco o comunque fuori casa: calzettoni pesanti e scaldamuscoli, per tenere le gambe al caldo, con una buona calzamaglia sotto o dei pantaloni della tuta pesanti e abbastanza aderenti, ma che lascino comunque il corpo libero nei movimenti.

Indispensabile -anche se un po' retrò - è la maglia della salute. Una buona maglietta termica con le maniche lunghe e una felpa leggera sopra. Si può anche mettere una sciarpa ben arrotolata al collo, per assecondare la colonna nei movimenti e non avere pesanti sbalzi di temperatura. Anche un cappellino leggero che tenga al riparo la testa da colpi di vento è indispensabile se si pensa di fare attività aerobica: pur tenendo il corpo in movimento, si è comunque fermi e non si percorrono lunghe distanze quindi la fronte non sempre suda!

Per fare running

La parte più delicata del correre è decidere come vestirsi. C'è chi ha paura di sudare molto e quindi si veste poco, e chi si veste troppo e poi fa fatica nei movimenti della corsa. Ecco invece qual è il giusto equilibrio:

Delle buone scarpe da ginnastica, con la suola morbida e flessibile, traspiranti ma pesanti: non usate scarpette troppo leggere o la brina del mattina vi congelerà i piedi dopo i primi metri! Usate poi una calzamaglia di lana e degli scaldamuscoli, pesanti e fino al ginocchio. Le gambe sono la parte del corpo che lavora di più durante la corsa e hanno bisogno di qualche minuto per riscaldarsi per bene. Coprire la calzamaglia con dei pantaloncini leggeri aiuta a non sentirsi bloccati nei movimenti e mantiene protette le parti intime e delicate.

Veniamo ora al torso: anche qui è indispensabile una maglia della salute a maniche lunghe e anche una maglietta a maniche corte, sopra. Non sembra ma spalle e braccia servono per mantenere l'equilibrio durante la corsa e si stancano molto perchè sono spesso in tensione.

La cosa da proteggere con più attenzione è il collo: correndo, si immette aria fredda o gelida nelle vie respiratorie e infatti chi corre rischia di soffrire di tosse cronica: uno scaldacollo o una sciarpa comoda e calda è un accessorio fondamentale per chi corre, come anche un capellino di lana per evitare che la fronte imperlata di sudore entri in contatto con l'aria fredda.

Consigli utili per ogni evenienza

Ci sembra scontato dirlo, ma anche qualche ripetizione non fa mai male. Se praticate corsa campestre, cercate di tenere i piedi asciutti per tutta la durata della corsa: piedi bagnati significa caviglie doloranti e corsa malsana!

Non dimenticate i guanti, soprattutto se correte la mattina presto: anche le mani hanno bisogno di protezione dal freddo.

Togliete gli abiti sudati appena entrate in casa, non fate passare molto tempo prima di una doccia calda, ma non esagerate con l'acqua bollente: lo sbalzo di temperatura potrebbe causa malesseri e cali di pressione.

Attenzione a non bere troppa acqua immediatamente dopo aver fatto sport: la gola secca e la troppa sete rischiano di farvi venire la nausea se berrete troppo e troppo in fretta.