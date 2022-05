Perché allenarsi in gruppo può essere vantaggioso

L 'esercizio fisico fatto con un gruppo, con un amico, un istruttore, può portare a raggiungere livelli superiori di performance. Sia in palestra che fuori. Ecco perché

Che tu decida di fare una lezione di fitness in palestra oppure on line, una corsa o camminata in compagnia, ecco alcuni vantaggi che puoi trarre dall’allenamento di gruppo.

Cosa ci motiva o meno a fare esercizi con gli altri

Avere intorno a sé persone in salute e positive che si muovono per migliorare il proprio corpo e benessere, crea un alto livello di motivazione reciproca. L'energia positiva di chi si dimostra carico ed energico mentre svolge gli esercizi, incoraggia e ispira anche gli altri partecipanti del gruppo.

Quando ti alleni con le persone giuste, con un coach che ti piace, ti senti sollevata e incoraggiata a dare il meglio di te, diventi più responsabile nel mantenere gli impegni fitness e portare a termine programmi ed obiettivi.

Allenarsi insieme agli altri ti permette di progredire e fare gli esercizi con meno stress e noia.

Perché sudare in gruppo è meglio che farlo da soli. Scopri i 10 vantaggi per farlo

Iniziare un programma di perdita di peso, di tonificazione o sviluppo muscolare con un amico o un personal trainer, porta ad aumentare la percentuale di successo degli obiettivi prefissati. Chi svolge i programmi in gruppo riesce a portare più facilmente a termine una perdita di peso. Diventi più responsabile, per il rispetto degli altri cerchi di fare il possibile per non saltare gli allenamenti o dare buca alla tua amica che ti aspetta per la camminata. Con gli altri che soffrono insieme a te ad ogni plank e scalatore ti senti più propensa a portare avanti l'esercizio perché, se ci riescono gli altri devi riuscirci pure tu fino all'ultimo secondo o ripetizioni. Fare la stessa cosa con gli altri ti aiuterà a spingerti sempre più oltre la soglia. Insieme agli altri puoi migliorare le tue prestazioni. Allenarsi con un partner ti consente di velocizzare gli esercizi. Quando sei impegnata a svolgere un circuito con il gruppo, anche se sei stremata fai il possibile per non essere meno degli altri e portare a termini il round. Allenarsi in compagnia porta a cercare una competitività positiva. Uno dei motivi che ti porta a spingerti più forte degli altri e la vena competitiva che c'è in tutti noi. Ad esempio, voler stare al passo del tuo partner, gruppo o coach, può farti spingere più forte di quanto faresti da sola. Vedere quello che gli altri sono in grado di fare può ispirarti e motivarti a fare di più. Gli allenamenti di gruppo aumentano l'umore, questo ti fa sentire meglio e più energica mentre completi gli esercizi. Eseguire un allenamento con persone che mettono allegria aumenta le endorfine, riduce lo stress e porta a vivere l'allenamento come qualcosa di piacevole, nonostante la fatica e lo sforzo fisico. Quando sudi e ti alleni in modo duro, crei una legame forte con chi fa questo insieme a te. Se dentro di te si attiva questo meccanismo, non potrai più staccarti dal gruppo e vorrai tornare ogni settimana per stare insieme a chi fa questo per il tuo stesso scopo. Una volta che gli allenamenti di gruppo sono programmati nel tuo calendario, con le altre persone che fanno affidamento su di te ( istruttore e partecipanti al gruppo) probabilmente per non abbandonare gli altri che contavano sul tuo sostegno, farai il possibile per essere presente. Questo ti aiuterà a rispettare il tuo programma è raggiungere finalmente gli obiettivi che non sei mai riuscita a realizzare fino ad ora. Allenarsi in gruppo con la presenza di un professionista che ti mostra come eseguire ogni mossa in modo corretto, può aiutare a correggere l'esecuzione degli esercizi è prevenire gli infortuni. L'esercizio di gruppo è un ottima soluzione per avere un personal trainer che non potresti permetterti da sola. Insieme al tuo partner o più amiche puoi usufruire della figura di un professionista dividendo la spesa con gli altri. Questo ti permetterà di avere lo stesso servizio a meno della metà dei costi.

Come scegliere l'allenamento di gruppo

Cerca la palestra più comoda da raggiungere.

Scegli il corso di gruppo adatto al tuo livello fisico, ai giorni e gli orari che riesci a rispettare in base ai tuoi impegni.

Trova un'amica che venga ad allenarsi con te in palestra, all'aperto, on line oppure a casa.

Associati ad un gruppo di camminata o jogging.

Ingaggia un personal trainer che oltre ad allenarsi con te e motivarti, ti seguirà con professionalità nel tuo percorso fitness.

Segui delle lezioni on line in diretta con un istruttore da sola o in gruppo.