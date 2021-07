P er bruciare grassi una parte dell'allenamento deve puntare sul lavoro aerobico e sugli attrezzi cardio in palestra: ecco quali sono gli attrezzi top per farlo

Qual è l'attrezzo migliore per bruciare grassi in palestra

Il lavoro aerobico è una parte importantissima dei nostri allenamenti. Ma mentre fino a poco tempo fa si pensava che l'allenamento bruciagrassi ideale fosse quello di lunga durata e a media intensità, ora si introduce il concetto di variazione.

Infatti i risultati sono migliori quando si aggiunge a un training aerobico (camminata, corsa, step, cyclette) un'accelerazione o comunque una momentanea variazione di intensità.

In palestra sono numerosi gli attrezzi che aiutano a bruciare i grassi e permettono di modulare il training, da scegliere a seconda delle proprie preferenze (è importante che l'allenamento non sia noioso) ed eventuali problematiche (articolazioni delicate, interventi recenti, sovrappeso importante).

Correre e camminare restano tra le attività aerobiche migliori, e semplici, per perdere chili e centimetri di troppo in breve tempo. L'allenamento all'aperto è sempre un'ottima soluzione, soprattutto per l'umore e la carica di energia che può offrire.

Però, anche in palestra si può riprodurre questo training grazie ai tapis roulant di ultima generazione. Infatti, questi attrezzi sono dotati di sofisticati sistemi di memoria e programmazione, in grado di immagazzinare dati e progressi di ciascuna "runner".

In questo modo, si potrà modulare ogni volta l'allenamento inserendo "variazioni sul tema", utili per far bruciare più calorie e grassi. Per esempio, alternando camminata e corsa, o ancora intervallando il lavoro aerobico con improvvise salite.

Il tipo di lavoro e di intensità vanno calibrati a seconda del grado di allenamento, dell'importanza del sovrappeso (chi è affetto da obesità, dovrebbe prediligere la camminata) e dalle preferenze individuali.

Certamente correre o camminare in palestra non ha lo stesso fascino rispetto allo stesso allenamento in riva al mare o a al parco, però con i nuovi tapis roulant, mentre ci si allena, si può scongiurare la noia ascoltando musica, guardando un film. Ovvero, sfruttando tutti i lati positivi della tecnologia per il fitness.

Nonostante il movimento dall'esterno appaia fluido e quasi "facile", in realtà l'ellittica è un attrezzo piuttosto faticoso. Ma un training costante con l'ellittica permette di bruciare grassi e, al contempo, di rassodare alla perfezione glutei, cosce (anche la parte posteriore) e addome.

L'importante, quando si inizia a usare questo attrezzo, è partire con gradualità: cominciando con 10 minuti di lavoro e arrivando anche a 30-40 minuti.

L'ellittica, molto amata dalle donne, permette di eseguire un lavoro cardiovascolare completo conquistando anche muscoli ben definiti, persino nelle fasce più a rischio e meno allenate grazie all'ulteriore possibilità di movimento "all'indietro".

La cyclette è l'attrezzo "da camera" per eccellenza. Ottima alternativa alla bicicletta quando si desidera evitare possibili cadute, la cyclette è generalmente molto apprezzata.

Innanzitutto, questo semplice attrezzo permette di eseguire un lavoro cardiovascolare eccellente e, inoltre, favorisce la socialità o permette di leggere anche mentre ci si allena.

Perfetta per le pigre, la cyclette prevede pedalate a diversa intensità: infatti, se si desidera bruciare di più, è fondamentale inserire accelerazioni nel training abituale evitando di tenere sempre la stessa andatura per tutta la durata dell'allenamento.

Anche per quanto riguarda la cyclette, il consiglio è di iniziare con 10 minuti per poi arrivare anche a un totale di 45 minuti di pedalata.

Molto importante è tenere sempre sotto controllo il battito cardiaco e controllare la posizione del sellino per evitare fastidiosi dolori o strappi alla schiena. Le cyclette di ultima generazione sono create appositamente per ridurre al minimo questa evenienza e, per estendere l'allenamento anche alla parte superiore del corpo (per esempio, alle braccia) le nuove cyclette sono dotate di speciali vogatori.

Un allenamento ancora più intenso è dato dall'utilizzo della cyclette nei corsi di spinning: molto impegnativi ma in grado di far bruciare moltissime calorie in una sola sessione.

Step e stepper

Per chi desidera unire il lavoro aerobico a una perfetta tonificazione dei glutei, lo step e lo stepper sono due validi alleati da palestra.

Il primo è una speciale pedana di solito utilizzata all'interno di veri e propri corsi: si simula, a suon di musica, il lavoro che si fa quando si salgono e scendono i gradini.

Lo stepper, invece, è un vero e proprio simulatore di "scale", dotato di supporto per le braccia (in grado di allenarle con movimenti di estensione). Anche per quanto riguarda questi attrezzi, è importante variare l'intensità del training quando si desidera eseguire un allenamento bruciagrassi.

Attenzione particolare va dedicata alla postura, per evitare pericolosi inarcamenti della colonna mentre si esegue l'esercizio. L'ideale è farsi seguire e consigliare dal personal trainer in sala cardio o dagli istruttori durante il corso di step.