Camminata mattutina: benefici e vantaggi

L a passeggiata mattutina apre la mente, aiuta a perdere peso, riduce l’ansia, aumenta l'energia e migliora l'umore. Camminare fa bene a tutto il corpo e ha tantissimi vantaggi

Quali sono i benefici di cominciare la giornata camminando?

Iniziare la giornata con una camminata forse non rientra tra i tuoi programmi, probabilmente il pensiero di farlo subito di prima mattina, quando fuori è freddo, ancora buio, il tepore della casa non ti invoglia a indossare tuta e scarpe e, uscire dalla porta diventa un'impresa impossibile? Non mollare l’idea ancora prima di iniziare, ti aiuteremo noi a trovare la motivazione giusta per iniziare la giornata con una sana camminata.

Se vuoi davvero sapere se una passeggiata mattutina può migliorare il tuo benessere e non solo, ecco 10 motivi per iniziare a farlo.

Benefici della passeggiata mattutina

Prima di elencare i motivi per iniziare a camminare di prima mattina, vogliamo dirti che non sei la sola a trovare questa routine mattutina dura da iniziare, le scuse spesso prendono il sopravvento su questo obiettivo, i figli, la colazione, meglio dormire qualche minuto in più, il freddo, la pioggia ecc.., ma se vuoi ottenere dei risultati devi impegnarti. Alcuni giorni sarà dura altri meno ma, alla fine tutto questo ti piacerà e non potrai più farne a meno.

Per ottenere i migliori risultati, prova a camminare a ritmo sostenuto per 20-30 minuti almeno per 3 giorni alla settimana. Puoi farlo su un tapis roulant, all’aperto, da sola, con un partner oppure in compagnia del tuo amico a 4 zampe.

10 motivi per cui dovresti cominciare la giornata camminando

Uno dei vantaggi principali di camminare la mattina prima di iniziare la solita routine giornaliera è che avrai già fatto attività fisica e non ci penserai più, prima che qualsiasi altro obbligo giornaliero lavorativo, familiare, scolastico possa impedirti di dedicare del tempo all’esercizio fisico. Questo ti farà sentire più serena ed eliminerai la scusa o il pretesto per saltare l’attività fisica, perché ti sarai già tolta l’esercizio per prima cosa dalla tua giornata. Iniziare la giornata camminando ti darà più energia e vitalità per affrontare la giornata, soprattutto se lo fai all’aria aperta. Alcune ricerche dimostrano che camminare all’aperto rispetto a farlo in ambienti al chiuso, porta ad avere maggiori benefici mentali. Camminare di prima mattina riduce la fatica fisica e mentale, migliora l’autostima, riduce lo stress, migliora l’umore, allevia stati depressivi e di ansia. Migliora la capacità di concentrazione. Camminare la mattina aumenta le funzioni cognitive, ti porta ad essere più creativo, pensare ai problemi da risolvere e agli impegni da affrontare in modo più fluido e spensierato. Camminare al mattino può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso. Tenere un ritmo sostenuto e costante per 20-30 minuti può portare a bruciare fino a 200 calorie. In combinazione con una dieta sana potrai ridurre i kg di troppo e migliorare il tuo corpo. Camminare per 30 minuti al giorno potenzia il sistema immunitario, migliora la qualità del sonno, può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e i livelli di zucchero nel sangue, prevenire e aiutare a gestire varie condizioni di salute. Camminare a un ritmo veloce, aiuta a rinforzare e tonificare i muscoli delle gambe e migliora la circolazione. Per dare maggiore tono alla gambe aggiungi anche 2 volte alla settimana esercizi di rafforzamento delle gambe. La camminata mattutina se la fai in compagnia è un modo eccellente per trascorrere del tempo con persone che magari non avresti la possibilità di incontrare in altri momenti e fare qualcosa insieme che fa bene a tutti. Puoi utilizzare la camminata mattutina per pianificare la tua giornata, pensare, ascoltare un audiolibro, la tua playlist preferita, o anche parlare a telefono con parenti lontani a cui vorresti dedicare più tempo al telefono ma, i mille impegni e i carichi intensi della giornata non te lo permettono. Utilizza sempre degli auricolari che non ti isolano completamente dall’ambiente esterno. Una camminata mattutina può fare felice il tuo cane perchè gli dedichi del tempo e insieme restate attivi e vi godete la passeggiata all’aria aperta.

Camminare tutti i giorni

Camminare dovrebbe essere nella lista di tutti i giorni di ogni individuo. Se hai la possibilità dopo avere letto tutti i benefici dati dalla camminata mattutina, fallo pure appena sveglia, ma se non riesci scegli un altro momento della tua giornata e cerca di portare a termine questo impegno almeno 3-4 volte alla settimana.

Se cammini all’aperto ricordati sempre di non trascurare tua sicurezza, utilizza abbigliamento e scarpe adatte alla stagione e al tragitto che intendi percorrere. Usa abbigliamento catarifrangente per essere vista dagli automobilisti, non avventurarti da sola in quartieri e zone troppo isolate. Ricorda di idratare il tuo corpo.

È meglio fare colazione prima o dopo la camminata?

Non c’è una regola ben precisa in merito alla colazione prima o dopo la camminata. Alcuni studi sostengono che fare attività fisica a digiuno porti ad avere maggior successo nella perdita di peso. Tu fai quello che ti senti. Se una volta sveglia senti il bisogno di mangiare qualcosa di leggero per affrontare meglio la camminata mangia, se senti invece che sei in grado di camminare a digiuno non mangiare.

In ogni caso dopo la camminata mattutina, fai una doccia rinfrescante veloce e una buona colazione con proteine e vitamine.

Se ci sono giorni che sei stanca, fuori diluvia e non ti senti di uscire e camminare non sentirti in colpa, l’importante è non mollare.

Pensa ai vantaggi che ha la camminata per il benessere fisico e mentale e per la tua salute, tutto questo ti porterà a trovare sicuramente la motivazione per farlo.