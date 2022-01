L a tua vita è piena di impegni, doveri, cose da fare, sei stremata e non riesci a trovare il tempo per fare esercizio fisico? Ecco alcuni suggerimenti utili per muoversi di più nella vita di tutti i giorni

Il movimento aiuta il tuo benessere

Pensa al movimento come qualcosa che devi fare non solo per diventare più magra e bella ma per restare in salute e migliorare il tuo benessere fisico e mentale.

Migliora la tua vita diventando più attiva, non solo con l’esercizio fisico o lo sport, ma anche aggiungendo più movimento alla tua vita.

La mancanza di movimento e attività fisica è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari e circolatorie, malattie metaboliche, obesità, diabete, ipertensione, stati infiammatori a carico delle articolazioni. Inoltre l’inattività può aumentare la comparsa di stati come la depressione, ansia e insonnia.

Se ti muovi poco, il tuo corpo avrà meno energia per fare tutto, diventerà più rigido e debole, semplici gesti quotidiani con il tempo potrebbero diventare impegnativi e faticosi da svolgere.

Qualsiasi movimento è attività fisica

Per restare attivi e mantenere il corpo in salute è necessario per forza andare in palestra, fare sforzi pesanti, attività fitness impegnative, sudare ed affannarsi fino a sfinirsi?

Fortunatamente qualsiasi movimento può essere considerato utile per restare attivi. Puoi restare attiva non solo con gli esercizi fisici e le attività fitness, ma puoi muovere il tuo corpo in qualsiasi momento della giornata senza programmare il tempo per allenarti, rinunciare o trascurare le cose che devi affrontare e fare nella vita di tutti i giorni.

Come è possibile fare tutto questo senza indossare scarpe da tennis e tuta?

Ti sembra impossibile sapere che puoi muoverti di più, restare in salute e attiva senza pagare nessun abbonamento, ritagliarti del tempo per allenarti, indossare un outfit fitness, fare esercizi e sudare? Invece è possibile, puoi fare tutto questo mentre lavori, mangi, porti i bimbi a scuola, parli al telefono, guardi la tv, porti a spasso il cane, aspetti il tuo turno, fai la spesa, sei in compagnia eccc…

Per mantenere il tuo corpo attivo durante il giorno e la settimana, devi solo cercare di aggiungere qualche minuto in più di movimento a quello che già fai.

12 modi per muoverti di più durante la giornata

Ecco 12 modi per muoverti di più tutti i giorni senza dover modificare i tuoi programmi quotidiani.

Parcheggia lontano rispetto al luogo di lavoro o dove devi andare. Aumenta il ritmo di camminata mentre vai verso queste destinazione, ti aiuterà ad aumentare la circolazione e rafforzare le tue gambe. Se hai la possibilità prendi un cane. Avere un cane ti costringerà ad uscire e camminare più spesso durante il giorno o almeno una sola volta. Fai le scale. Se abiti ai piani alti o devi raggiungere alcune destinazioni dove ci sono le scale, evita di prendere l'ascensore. Fai le scale con un ritmo sostenuto. Se le scale sono tante ed hai il fiatone fermati un istante e poi riprendi la risalita. Cammina avanti e dietro o sul posto mentre parli al telefono, scrivi un messaggio, guardi i social, ripassi la lezione a memoria, leggi, cucini, aspetti qualcuno, sei in coda. Durante la pausa del lavoro, utilizza il bagno più lontano rispetto alla tua postazione di lavoro, fai qualche esercizio di affondo e squat per attivare la gambe, muovi le braccia e la schiena. Se puoi ogni 30 minuti alzati dalla sedia e fai una marcia sul posto per 30-60 secondi, oppure marcia e muovi le gambe, i piedi, le braccia, le mani e la schiena stando seduta. Non restare ferma per oltre 60 minuti consecutivi, cerca un motivo per muoverti e alzarti. Quando devi incontrarti con gli amici, invece che andare a prendere il solito caffè o drink seduta in un bar, fai due passi in centro, su una ciclabile, nel bosco, al mare, vai a visitare un museo, una mostra. Mentre guardi la tv, fai esercizi di stretching o fatti un automassaggio rilassante. Utilizza delle cavigliere o polsiere mentre pulisci la casa, fai i movimenti in modo controllato e attiva i muscoli del core. Gioca di più con i nipoti, figli, e se puoi balla anche mentre ascolti la musica. Spingi con energia e velocità il carrello della spesa. Prendi gli oggetti più in alto sollevando le punte dei piedi e quelli più in basso eseguendo degli squat o affondi, attivando così gluteo, gambe e core. Mantieni attiva la tua vita sessuale. Sperimenta con il tuo partner nuove posizioni e muoviti con energia e vigore sotto le lenzuola. Usa la bicicletta, o muoviti a piedi durante il giorno se le distanze delle tue destinazioni e la stagione te lo permette.

Questi piccoli suggerimenti aiutano anche a snellire le parti del corpo che desidero modellare?

Muovendoti di più migliorerai la qualità della tua vita, avrai più energia, ridurrai lo stress, l’affaticamento mentale e fisico, diventerai più veloce e rapida nell’eseguire semplici gesti quotidiani.

Migliorerai il tuo umore, la circolazione, il sonno, ridurrai gli infortuni, le malattie degenerative e potrai controllare meglio il tuo peso ma; se vuoi perdere più kg e modellare in modo specifico il corpo devi aggiungere a tutto questo: esercizio fisico e sana alimentazione.