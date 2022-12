I l sollevamento pesi ci sembra meno faticoso e impegnativo del solito? Forse è giunto il momento di aumentare progressivamente il carico. Ecco come possiamo capire se è il momento di sollevare più pesi

Una costante attività fisica è fondamentale per il benessere di mente e corpo. E il sollevamento pesi è una parte importante dell’allenamento. Perché se è vero che le attività aerobiche apportano grandi benefici al nostro corpo è altrettanto vero che avere forza e resistenza è soprattutto una questione di muscoli. E i muscoli per essere allenati correttamente non possono prescindere dall’utilizzo dei pesi. Come possiamo capire se è il momento di sollevare più pesi?

Quando la tonificazione e il rassodamento ottenuti dopo i primi allenamenti con i pesi più leggeri ti danno la spinta e la motivazione giusta per sentirti sicura di aumentare progressivamente l’intensità degli esercizi e quindi i kg da sollevare, sei sulla buona strada. Ovviamente il fai da te è sempre sconsigliato ed è opportuno affidarsi a un personal trainer certificato per avviare un programma di allenamento efficace e sicuro. Ecco come possiamo capire se è il momento di sollevare più pesi e perché.

Metabolismo lento

Alzi la mano chi non ha mai avuto a che fare con il problema del metabolismo lento. Per alcune si tratta di prassi, per altre di determinati periodi della vita in cui la difficoltà di digestione e di perdita di peso raggiunge livelli più alti. In questi casi l’attività aerobica non basta e un’azione importante è data proprio dal sollevamento pesi.

In che modo sollevare pesi riattiva il metabolismo lento? Grazie al fatto che mediante la crescita della massa muscolare si bruciano più calorie. E questo succede non solo mentre si fa allenamento, ma anche successivamente. Benefici importanti che si protraggono nel tempo e che danno risultati tangibili.

Alti livelli di energia

Capire se è il momento di sollevare più pesi è anche una questione di energia. Quante volte ci è capitato di entrare in palestra già stanche e demotivate? Ammettiamolo, succede spesso. Vuol dire che non abbiamo le energie giuste e che non è il momento per fare cambi drastici al nostro programma di fitness.

Quando invece la motivazione è alta e i livelli di energia sono altrettanto alti potrebbe essere arrivato il momento di intensificare la nostra routine di allenamento. È una questione di testa e di corpo e la motivazione, legata a doppio fino alla preparazione fisica, può aiutarci a ottimizzare i progressi e aumentare il carico dei pesi da sollevare in maniera progressiva e benefica.

Aumento della resistenza

Quando pensiamo al sollevamento pesi lo associamo spesso a un’immagine di donna estremamente muscolosa. Un corpo così definito e massiccio potrebbe non essere ciò che desideriamo per noi e questo il sollevamento pesi a volte ci spaventa.

Ma sollevare pesi non significa assolutamente diventare la versione femminile di Schwarzenegger. Significa riuscire ad aumentare la resistenza e la potenza del nostro corpo e questo vuol dire migliorare l’efficienza muscolare e renderci più scattanti e in forma anche con il passare degli anni. Non male, vero?

Mantenere alta la motivazione

Allenarsi con piacere può diventare anche una sfida con noi stesse. Non tutte amano le sessioni in palestra, diciamo la verità, ma se si trasformassero in una serie di obiettivi da raggiungere, in una sfida da vincere con noi stesse, la motivazione si alzerebbe e il piacere dell’allenamento aumenterebbe. Favorire la progressione e gli adattamenti del corpo dovrebbe essere uno dei motivi principali per avviare un allenamento che prevede anche il sollevamento pesi.

E questo adattamento può avvenire solo aumentando in maniera graduale il peso che solleviamo in modo che il corpo continui ad adattarsi. Ciò permetterà di avviare allenamenti sempre più motivanti oltre che intensi ed efficaci e di modellare il corpo, aumentandone la potenza e mantenendo alta la voglia di continuare ad impegnarsi per migliorare notevolmente il nostro benessere psicofisico.

Il sollevamento pesi non è faticoso

Se segui un tipo di allenamento basato sul sollevamento pesi e da un po’ di tempo a questa parte hai la sensazione di non affaticarti più come prima mentre lo svolgi, allora potrebbe essere giunta l’ora di cercare di capire se è il momento di sollevare più pesi. Allenarsi non vuol dire soffrire. Vuol dire percepire il senso di sforzo intensivo che stiamo facendo quando solleviamo i pesi, soprattutto dopo alcune ripetizioni. Vuol dire sapere che il nostro corpo sta lavorando bene.

Se completare i tuoi sollevamenti non ti affatica e se senti che i gruppi muscolari che dovrebbero essere sotto sforzo non lo sono, allora potrebbe essere giunto il momento di parlarne con il tuo personal trainer. Sarà in grado di valutare se sia o meno il caso di aumentare il peso da sollevare e intensificare i tuoi allenamenti in palestra. Cinque utili suggerimenti da prendere in considerazione sempre e solo dopo averne parlato con il vostro allenatore, l’unico in grado di poter modificare il vostro programma di fitness personalizzato.