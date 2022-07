C ome rimanere attive anche in vacanza senza palestra e corsi fitness? Ecco le strategie da seguire. Così farai anche prevenzione contro i dolori delle articolazioni

Strategie semplici da fare in vacanza per restare attive e prevenire i dolori articolari

Soprattutto in vacanza, quando si ha più tempo libero per riposare e staccare dallo stress quotidiano, è importante non trascorrere gran parte della giornata solo sdraiati in riva al mare, seduti a tavola, al bar o su una panchina al fresco.

Anche in vacanza devi cercare di rimanere attiva, muoverti in modo regolare può portare diversi benefici, tra cui:

mantenere il peso forma nonostante qualche sgarro in più

migliorare l’attività del cervello

rafforzare i muscoli

ridurre e prevenire i dolori articolari

migliorare la flessibilità generale del corpo

potenziare il sistema immunitario

migliorare il sistema cardio circolatorio

dormire meglio

Come rimanere attivi anche in vacanza senza palestra e corsi fitness?

Ci sono una varietà di modi divertenti e facili per tenersi attivi anche quando si è in vacanza, lontani da casa o dai luoghi dove si pratica attività fisica. Allora quali sono i modi migliori per rimanere attivi anche in vacanza?

Cammina

La camminata è un ottimo modo per far muovere tutto il corpo senza particolari sforzi o conoscenze fitness. Poniti come obiettivo dai 5.000 ai 10.000 passi giornalieri e, se non hai modo di contare i passi, cammina dai 40 ai 60 minuti, puoi anche suddividere i passi o la durata della camminata in diversi momenti della giornata. Se non scegli una vacanza attiva che prevede escursioni, visite ecc.., metti un timer sul telefonino per programmare una passeggiata mattutina o pomeridiana.

Cerca di utilizzare la macchina il meno possibile e di raggiungere le mete (spiaggia, monti, laghi) se sono alla tua portata, utilizzando solo le tue gambe. Se cammini da sola ascolta della buona musica oppure degli audiolibri. Ricordati sempre di non trascurare la sicurezza, non avventurarti in luoghi o sentieri che possono risultare pericolosi. Se svolgi la camminata sportiva a passo veloce e non una semplice passeggiata utilizza sempre le scarpe da tennis e non le ciabatte.

Vai in bicicletta

Se hai la possibilità di noleggiare una bicicletta o disponi di una bicicletta anche in vacanza, sceglie di spostarsi in bicicletta. In questo modo oltre a raggiungere in modo più veloce i luoghi da visitare avrai tantissimi altri benefici. Ricordati sempre di non trascurare la sicurezza anche in vacanza, quindi usa sempre scarpe da tennis per avere il piede più stabile sul pedale.

Nuota in mare, in piscina o fai acquagym

Se come meta per le tue vacanza hai scelto il mare, cammina o nuota in mare oppure in piscina. Se hai la fortuna di essere un villaggio dove il programma prevede anche lezioni di acquagym in piscina, perchè non approfittarne per muovere tutto il corpo in acqua a ritmo di musica con la guida di un istruttore.

Fai escursioni in montagna, al lago o nelle città turistiche

Se hai scelto come luogo di vacanza la montagna, il lago o le città d’arte, cogli questo momento per camminare e ammirare le bellezze della natura e dell’arte. Anche se il tuo ritmo di camminata non sarà a passo veloce e magari anche con delle soste, non preoccuparti avrai comunque aggiunto passi alla tua giornata.

Pratica tennis

Se vicino al tuo luogo di villeggiatura vieni a sapere che sono presenti campi da tennis perchè non provare a fare qualche lezione di tennis in vacanza. Se anche non sei un esperto prova comunque qualche lezione, magari ti piacerà è nello stesso tempo allenerai in modo completo tutto il corpo.

Fai stretching, yoga o pilates un paio di volte a settimana

La sera al tramonto o durante le ore calde se non vuoi restare sotto il sole, portati in un luogo fresco e pratica qualche esercizio di stretching, yoga o di pilates. 20-30 minuti possono bastare per alleviare tensioni e dolori. Se hai già un una tua routine di allenamento pratica quelli, se no guarda qualche esercizio facile proposto nel web che non richiede particolari doti fitness o conoscenze tecniche. Se poi nel tuo villaggio praticano qualche attività fisica con un istruttore, perché non approfittarne anche solo un paio di volte a settimana.

Porta a spasso il cane

Se hai portato con te anche il tuo cane, portalo a spasso almeno un paio di volte durante il giorno, ti permetterà di rimanere comunque attiva.

Gioca con i tuoi figli oppure i nipoti

In vacanza ci si ritrova in compagnia per giorni con i nipoti o devi gestire per giornate intere i tuoi bambini che, magari normalmente non lo fai perché lavori per una buona parte della giornata. Sfrutta quel tempo in loro compagnia per muoverti il più possibile e giocare con loro al parco, in spiaggia, in acqua ecc…

Suggerimenti

Ricordati che sei in vacanza, quindi prenditi il tempo per riposare, per fare le cose che ti piacciono e per stare in compagnia delle persone care, ma non dimenticare che hai bisogno anche di muovere il tuo corpo. Va bene staccare dalla solita routine fitness quotidiana, ma non va bene neanche passare tutta la vacanza ad oziare con il dolce far niente.

Grazie ai nostri consigli riuscirai a goderti la tua vacanza e restare comunque attiva in modo semplice e senza stress.