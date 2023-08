5 esercizi per le braccia da fare in vacanza (senza stress)

R estare in forma in vacanza (senza stressarti) è facilissimo! Ti suggeriamo gli esercizi per le braccia che ti divertirai a fare sulla spiaggia!

Anche in vacanza è possibile tenersi in forma grazie agli esercizi per le braccia che tonificano e rassodano. Un allenamento divertente che ti aiuterà a scolpire la parte superiore del corpo senza troppa fatica, divertendoti sotto l’ombrellone, in riva al mare oppure in giardino. Le vacanze infatti sono il momento ideale per rallentare un po’ e prendersi cura del proprio corpo, dedicandosi a un allenamento ad hoc.

Scolpisci i bipiciti

Tonifica le braccia usando dei pesetti o – se non li hai messi in valigia – prova con due bottiglie d’acqua. Posizionati in piedi, ritrai le scapole mantieni i gomiti sempre lungo i fianchi. Alza i bicipiti lentamente, sollevando i tuoi pesi. Ricordati di non ruotare troppo le spalle e rilassa le ginocchia, evitando di tenerle rigide. Ripeti per venti volte l’esercizio con ripetizioni per ogni braccio.

Prova le flessioni

Le flessioni sono fra gli esercizi per le braccia più efficaci. Sono infatti particolarmente utili per tonificare questa zona del corpo e allinearle al meglio. Per praticare le flessioni correttamente mantieni la schiena dritta, il collo ben rilassato e le spalle in linea perfetta con i tuoi fianchi. Non hai mai fatto le flessioni? Parti piano, appoggiando a terra le ginocchia. Quando ti sentirai più allenata potrai svolgere l’esercizio alzandole completamente. Pratica quindici oppure venti ripetizioni.

Sperimenta il nuoto

Se sei in vacanza al mare sperimenta e sfrutta il potere del nuoto. In acqua infatti riuscirai a scolpire al massimo le braccia, rendendole più sode e toniche. Il segreto per ottenere i migliori risultati? Alterna gli stili. Lo stile libero, ad esempio, è ottimo per i bicipiti, mentre il dorso è l’ideale per allenare i tuoi tricipiti.

Allenati con il cardiofitness

L’allenamento cardio è essenziale per tonificare le braccia, ma anche tutto il corpo. In questo caso hai moltissime opzioni. Puoi usare una corda e saltare sulla spiaggia, fare jogging sul lungomare oppure esplorare un borgo o una cittadina in bicicletta. Scegli ciò che preferisci, l’importante è fare cardiofitness! In questo modo avrai un perfetto equilibrio fra esercizi per le braccia e generici per tutto il corpo. L’allenamento cardio è particolarmente efficace, dunque basteranno quaranta minuti appena per tre volte a settimana.

Non dimenticare lo stretching

Sia prima che subito dopo l’allenamento è importantissimo fare stretching. Porta una mano sopra la spalla opposta, poi tira il gomito in direzione della spalla usando l’altra mano in modo da stimolare il tricipite. Concentrati poi sull’avambraccio, sulla mano e sul polso. Per farlo stendi il braccio davanti a te e tira le dita con delicatezza verso il corpo. Ricordati di rivolgere sempre il palmo in avanti, mantenendo la posizione qualche secondo. Ripeti infine gli esercizi di stretching con l’altro braccio.

Il workout da vacanza

La pausa estiva è il momento migliore per mantenersi in movimento, senza stress e con rinnovata energia. Le vacanze infatti offrono tantissime occasioni per fare sport, che sia una passeggiata su un sentiero di montagna, una pedalata in bici oppure una nuotata al mare. Tutte attività che uniscono movimento e divertimento, rendendo il workout semplicissimo!

Cammina sulla sabbia

Qual è il primo esercizio che puoi effettuare? Prova una camminata sulla sabbia, un esercizio ottimo che rafforza e tonifica i muscoli, consentendoti anche di perdere peso. Se camminerai sulla superficie sabbiosa il tuo corpo utilizzerà diversamente la muscolatura di gambe e braccia. Il risultato? Lavorerai di più, ma senza accorgertene!

Fai gli addominali

Se d’inverno gli addominali sono un tasto dolente per molti, d’estate allenarli senza sacrifici è facilissimo. Nei momenti di pausa fra un tuffo a l’altro nel mare prova il potere del crunch laterale. Sdraiati sull’asciugamano o direttamente sulla sabbia, poi posa le mani dietro la nuca, intrecciandole. Solleva con la forza dell’addome le tue gambe da terra e porta in alternanza il ginocchio al petto. Quando piegherai una gamba dovrai tenere l’altra ben distesa. Realizza tre seri da venti ripetizioni. Per realizzare questo esercizio ti basteranno solo cinque minuti e i risultati saranno eccezionali! Prova a fare i crunch laterali tutti i giorni per addominali scolpiti ed eccezionali.

Prova nuovi sport

Non solo circuiti ed esercizi studiati su misura, in vacanza lo sport diventa divertente con tantissime attività a svolgere in compagnia e all’aria aperta. Organizza una bella gita in bicicletta con tutta la famiglia oppure inizia la giornata con la tua migliora amica e una sessione di jogging sul bagnasciuga. Affina la tua abilità con il beach tennis o il beach volley, impara a fare kitesurfing o kayak. Sperimenta pure gli sport più alla moda come il paddle oppure il calcetto sulla spiaggia. Insomma, scatena la tua fantasia e mettiti alla prova. L’unica cosa che dovrai ricordare sarà di mettere in valigia quello che ti serve per allenarti: scarpe da ginnastica, un top comodo e shorts.