Diario dell’allenamento: perché è importante tenerlo e come ci motiva

E cco cos'è un diario dell’allenamento e per quale motivo, annotarsi come ci si allena, può giovare alla propria salute sia fisica che mentale

C’è chi, con l’arrivo dell’autunno, riprende con l’attività fisica con un pieno di buoni propositi ed energia, per tornare sempre più in forma e carichi alla propria vita quotidiana dopo le vacanze. Allo stesso modo, però, c’è chi di voglia e motivazione ne ha davvero poca, ma complice l’estate, le cene con gli amici, gli aperitivi, il dolce far niente, ecc., necessita di rimettersi in moto e perdere qualche chilo accumulato. Ecco perché, soprattutto in questo caso, sarebbe opportuno tenere un diario dell’allenamento.

Uno strumento di benessere importantissimo per prendersi cura di sé e per garantirsi il giusto spirito durante la pratica e non solo. Ma anche un alleato per la nostra salute, in grado di migliorare l’efficacia dei nostri allenamenti e, quindi, anche dei risultati della stessa. Insomma, in qualsiasi modo lo si voglia guardare, tenere un diario dell’allenamento è una di quelle abitudini che tutti dovremmo iniziare a coltivare fin da subito. Ovviamente facendolo nel modo corretto.

Cosa scrivere su un diario dell’allenamento

Per prima cosa, quindi, è importante sapere cosa scrivere sul vostro diario dell’allenamento. Ovvero tutti quei dati generali e utili a sviluppare una pratica coerente e ben strutturata. Tra questi, per esempio, è necessario scrivere la data del giorno, il peso corporeo, le proprie condizioni generali prima e post allenamento ed eventuali motivazioni che vi hanno permesso di raggiungere o meno gli obiettivi che vi eravate prefissati all’inizio della vostra pratica.

Ma non solo. Tra le cose da scrivere nel diario dell’allenamento ci sono anche quei dettagli riguardanti l’attività vera e propria. Ovvero la tipologia di pratica eseguita (per esempio, corsa, palestra, nuoto, ecc.) e la tipologia di lavoro svolto, quando si è iniziata la pratica, per quanto tempo la si è svolta, quali esercizi sono stati fatti, ecc. Un resoconto scrupoloso di ciò che avete fatto.

Perché è utile un diario dell'allenamento

Esattamente come avviene per un taccuino degli appunti, un quaderno degli schizzi, ecc. anche il diario dell’allenamento ha una sua funzione ben precisa, anzi, più funzioni. Tutte altamente utili e che possono davvero incrementare la vostra motivazione nel proseguire in modo costante la vostra attività fisica del cuore.

Pianificare

Per prima cosa, per esempio, è un ottimo strumento di pianificazione dell’attività. Molto spesso, infatti, la massima nemica della propria forma fisica è l’irregolarità. Pianificare e tenere traccia di ciò che si fa e di quanto/quando lo si fa, permette di avere bene a mente il lavoro svolto e quello che si andrà a fare. Incrementandone l’efficacia ed evitando di essere ripetitivi e/o di saltare parti importanti del vostro training.

Raggiungere gli obiettivi

Altro motivo per cui è bene avere un diario dell’allenamento, poi, riguarda il raggiungimento dei propri obiettivi. Indipendentemente da quali siano. Questo perché, avendo nero su bianco quanto svolto durante l’allenamento, è possibile tenere sotto controllo il lavoro svolto, capirne eventuali pecche e andare a sanarle con un lavoro più mirato in base alle proprie diverse necessità.

Punti di forza e punti di debolezza

Altro aspetto da non sottovalutare è anche tutto ciò che può influire positivamente o negativamente sull’andamento della vostra pratica. Fattori che, tenendone traccia nel vostro diario dell’allenamento, sarà più facile individuare e correggere. Che si tratti di un’alimentazione sbagliata, di un eccesso di stress o tensione, di uno stile di vita più o meno salutare, ecc., è bene conoscere le variabili che ruotano intorno alla vostra pratica, agendo per far sì che queste siano di aiuto alla stessa e non di impedimento.

Aumento della consapevolezza

Infine, altra motivazione di grande importanza per cui dovreste tenere un diario dell’allenamento riguarda la propria sfera psicologica. La stesura di ciò che si fa e di come lo si fa, infatti, permette di aumentare la consapevolezza del lavoro che si sta svolgendo. Comprendendo meglio i propri limiti, le motivazioni per cui si hanno e anche e come superarli.

Un ottimo traguardo sia in ambito sportivo che nella vita di tutti i giorni. E che permette di avere maggior motivazione e ispirazione durante la pratica stessa. Incrementandone i risultati e assicurandosi il massimo beneficio sia in termini fisici che mentali. Per un benessere reale e duraturo, sia dentro che fuori. E che sarete voi stesse/i a scrivere, pagina dopo pagina, e a ogni allenamento.