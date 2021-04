5 app diario che ti aiutano ad annotare ogni tuo pensiero

L e pagine sbiadite saranno un lontano ricordo. Ora, pensieri, emozioni e foto di viaggio finiscono nel diario virtuale

Chi non ha mai tenuto un diario personale? Con il necessario lucchetto e le chiavi nascoste a dovere, lontane dalle mani di mamma e papà. Affidare pensieri, umori e sogni alle pagine bianche, non è soltanto uno sfogo adolescenziale, ma diventa salvifico anche in età adulta. Se le pagine, con il tempo, sbiadiscono cancellando i ricordi, esistono diverse app diario che aiutano a custodire giornate, emozioni e viaggi, direttamente sullo smartphone.

Quelle cose che non si possono dire, o esternare ad alta voce, finiscono per essere registrate e restare scolpite nella memoria di un telefonino. Il diario personale diventa virtuale, ma ha il vantaggio di poter essere aggiornato sempre e ovunque: sui mezzi pubblici, in un parco durante la pausa pranzo, prima di dormire. Oltre a frasi o lunghi racconti, si possono aggiungere note, immagini, incorporare post dai social e tracce audio.

Daylio Diario

Con Daylio Diario puoi ripercorrere la giornata appena trascorsa, lasciando traccia degli eventi, delle persone incontrate, e delle emozioni vissute. Si tratta di una app diario che, nella sua classica forma, ricorda il caro e vecchio diario segreto. Risulta particolarmente smart da utilizzare, è personalizzabile nella grafica e colori. I contenuti sono protetti da un pin. L’app, al momento, è disponibile per iPhone. App Store

Journey

Journey è una delle app diario più utilizzate del momento. Con questo virtual diary è possibile annotare segreti, emozioni, momenti no. Il custode perfetto per i ricordi personali e di tutta la famiglia.

Diario digitale e ricordi indelebili

Con Journey i tuoi ricordi durano in eterno per sempre. Puoi inserire parole e pensieri ovunque ti trovi, e sincronizzare il diario su più piattaforme: usando lo smartphone e il tablet, oppure scrivere su Chromebook, su pc Mac e Windows (puoi accedere da internet con Journey.Cloud). Journey ti offre il controllo dei dati inseriti sul diario memorizzando le voci sul tuo account Google Drive e usando Markdown.

Con questa app diario puoi aggiungere foto o video, temperatura, geolocalizzazione, e attività. Oltre alle parole, diventa un vero e proprio viaggio, non solo delle emozioni, come suggerisce il nome dell'applicazione. Potrai rileggere il tuo diario virtuale, ripercorrendo i tuoi momenti in sequenza temporale, e rivisitare i luoghi indicati nella mappa.

Privacy del diario

Con Journey, il tuo diario è al sicuro: aggiungi il codice d’accesso e le impronte digitali di bloccaggio per mantenere frasi e pensieri protetti. I dati sul diario sono memorizzati e criptati in Google Drive come dati nascosti in-app.

Day One Diario

Day One Diario è una app diario che, come si comprende sin da subito dalla semplice interfaccia, offre alle più nostalgiche una versione 2.0 dei vecchi diari. L’app, infatti, consente di tenere traccia dei propri pensieri in formato digitale con tutte le caratteristiche di un vero e proprio diario. Disponibile gratuitamente sia su App Store che Play Store.

Universum

Un diario completo di contenuti multimediali, foto e video? L'app diario ideale per le amanti del viaggio e delle emozioni on the road è Universum. Contiene anche la funzione Tracker per gli stati d’animo, perfetta per tenere traccia delle emozioni giornaliere e della tua routine: potrà esserti d’aiuto per scoprire le ragioni dei tuoi alti e bassi. Una sorta di autoanalisi.

Come proteggere i tuoi pensieri

Con Universum è possibile proteggere i contenuti del tuo diario segreto da letture e accessi indiscreti con l' Impronta digitale, l'esportazione dei contenuti in PDF, e i backup del diario su scheda SD, su Google Drive e su Dropbox.

Pensieri, viaggi e sogni

Questa app diario è perfetta per essere usata come semplice diario personale, diario di viaggio per fissare i ricordi di una gita o di una

vacanza, e come diario dei sogni. Può essere un registro privato dove annotare semplicemente i sogni che si sono fatti, per un’analisi successiva o anche per fare della oniromanzia.

Diario

L’app diario ideale per scrivere un diario da tenere al riparo da occhi indiscreti, grazie alla possibilità di impostare un pin o una password. È possibile anche aggiungere le immagini alle singole pagine del diario per affianca alle parole alcune foto significative.

Un diario per le più multitasking. Funge da agenda, journal multi piattaforma in cui salvare eventi, esperienze, appuntamenti, idee e pensieri, sincronizzandoli su tutti i tuoi dispositivi. Disponibile sia su App Store che su Play Store



Tutte le funzionalità di Diario

La potente ricerca permette di trovare note sul diario cercando nel titolo o nel testo parole chiave, oltre ad avere filtri per la ricerca organizzata per data, cartella, etichetta o luogo.

Diario è una app diario, ma svolge la funzione di agenda, semplice blocco note, business planner, diario alimentare in cui tenere traccia della tua dieta quotidiana, e persino gestire il bilancio famigliare, annotando le spese di casa.

Archivio e dati protetti

Tutti i dati contenuti in Diario possono essere bloccati e protetti, attraverso un PIN, un codice di sicurezza o le impronte digitali. Funziona su smartphone, tablet e web. Ed è possibile proteggere la tua privacy con il criptaggio dei dati. Un'altra funzione importante è quella del salvataggio e sincronizzazione su cloud (Dropbox), per non perdere nemmeno un ricordo.