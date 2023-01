5 discipline femminili che dovresti valutare per il tuo allenamento

Q uali sono le discipline femminili, ovvero gli sport che meglio si adattano all'essere donna e alle esigenze del corpo femminile? Scopriamolo

Praticare un’attività fisica è sempre una buona idea. Farlo assecondando il proprio corpo e le caratteristiche personali lo è ancora di più. Ecco perché è importante scegliere lo sport migliore per se stesse. Magari optando per delle discipline femminili, che ben si adattino all’essere donna e che, per un benessere che sia davvero a 360°, sarebbe bene valutare e introdurre nella propria fitness routine.

Attività che aiutino a rilassare la mente, combattere lo stress, tonificare il corpo e migliorare la salute sia fisica che mentale. Ma sempre in accordo con le fasi della vita della donna. Dal ciclo al normale avanzamento dell’età e che, in ogni caso, fanno bene al proprio essere. Vediamo, quindi, quali sono alcune delle discipline femminili che maggiormente fanno bene a corpo e mente e che, bisogna dirlo, dovreste davvero valutare per completare il vostro allenamento.

Yoga che passione (e che benessere!)

Una delle discipline femminili che maggiormente agiscono per il benessere di corpo e mente e che ben si adattano all’essere donna e ad assecondare le diverse fasi del corpo femminile è senza dubbio lo yoga. In tutte le sue versioni, optando per quella migliore per sé e che meglio si adatta alle proprie caratteristiche ed esigenze personali.

Una disciplina antica, che nel corso degli anni ha sviluppato molteplici varianti e che unisce un profondo lavoro del corpo a quello della mente, donando equilibrio, elasticità, forza e benessere a 360°. Il tutto grazie ad asana ben calibrate, respirazione controllata (pranayama) e un’attenzione mirata a tutte le sensazioni che si vivono sia esteriormente che a livello interiore.

Cross cardio mobility

Tra le discipline femminili perfette per mantenersi in forma ci sono quelle che curano la mobilità del corpo e delle articolazioni. Aspetto chiave per la salute dell’organismo. Il cross cardio mobility, è la soluzione perfetta per unire alla pratica questo delicato aspetto per la salute generale del corpo, integrando la normale attività di cross cardio con un focus specifico sulla mobilità.

Un workout tipo, si esegue a corpo libero, attraverso una serie di esercizi in quadrupedia, in piedi o a terra che mirano a migliorare la propria capacità di movimento. Sia del corpo stesso che nello spazio circostante. Aumentando di conseguenza la consapevolezza di sé e di come il corpo interagisce con ciò che lo circonda. E alleviando anche eventuali problemi a livello motorio e blocchi e/o tensioni muscolari.

Discipline femminili, la camminata del nord o nordic walking

Camminare fa bene o lo fa a ogni livello possibile. Ecco perché, tra le discipline femminili da prendere in considerazione come parte integrante del proprio workout spicca la nordic walking. Si tratta della camminata eseguita con l’ausilio di bastoni particolari e che permette di mettere in modo tutta la muscolatura in ogni sua singola parte, dagli arti inferiori a quelli superiori, dal core ai glutei.

Sollecitando anche il sistema cardiovascolare e respiratorio e permettendo a chi la esegue di godere di un benessere generalizzato e duraturo. Per muoversi in armonia con il corpo e a contatto con la natura.

Bodyweight Flow, discipline femminili a corpo libero per un pieno di benessere

Un’altra tra le discipline a corpo libero perfette per il workout femminile è il bodyweight flow, una pratica che si fonda su esercizi eseguiti senza l’ausilio di nessun strumento o attrezzo e che utilizza esclusivamente il peso corporeo di chi pratica. Così facendo, si va a contrastare la forza di gravità con il proprio peso, aumentando la resistenza e la forza muscolare ma sviluppando anche una notevole agilità, velocità e flessibilità nei movimenti. Il tutto senza andare a sollecitare in modo improprio il corpo ma utilizzandolo in modo corretto ed efficiente. Una disciplina femminile perfetta per esperti ma anche per le principianti, poiché lenta e che ben si adatta al proprio flusso di movimento.

Nuoto, il miglior amico per le donne

Che l’acqua sia un elemento da farsi amico è cosa nota e non solo per quanto riguarda il bere in una quantità adeguata ogni giorno ma anche per ciò che riguarda il movimento. Nuotare, infatti, è una di quelle discipline che maggiormente aiutano il corpo a stare bene, massaggiandolo in modo delicato ma permettendo anche alla muscolatura di mantenersi ben attiva e tonica, con movimenti che non vanno a sollecitare le articolazioni e in assenza di forza di gravità. Insomma, un vero toccasana per tantissime ragioni diverse e che permette anche di rilassare la mente, alleviando tensioni o stress.

Se poi si vuole provare qualche tipologia di variante più ”coinvolgente” come l’acquagym, benissimo anche questa disciplina. Purché la presenza dell’acqua sia un vostro fedele alleato di benessere e di salute sia dentro che fuori.