Esercizi di potenziamento muscolare specifici per la corsa

L a nostra mentor Elisa Adorni ci accompagna nel secondo appuntamento dedicato alla corsa, con un focus sugli esercizi per il potenziamento muscolare

In questa lezione mostrerò alcuni esercizi per migliorare la forza degli arti inferiori. Una muscolatura allenata e tonica permette di correre meglio, gestire con meno fatica la distanza e prevenire gli infortuni.

Gli esercizi che non devono mai mancare sono affondi e squat, ma anche esercizi specifici per allenare stabilità ed equilibrio!

Naturalmente anche il rinforzo del core è importante per migliorare il contributo che anche la parte superiore del corpo può dare in fase di spinta e propulsione in avanti.

Esercizio di potenziamento per le gambe

Prepara il tappetino perché in questa lezione svolgerai insieme a me una sequenza di esercizi che ti aiuteranno a migliorare la tua corsa e tonificare la muscolatura delle tue gambe!

Per le prossime settimane continuiamo ad allenarci insieme con questi 2 allenamenti ad intervalli:

1° Principianti

10’ riscaldamento di camminata veloce

8 x (1’ di corsa + 1’ di camminata veloce)

5’ di camminata veloce

2° Principianti

10’ riscaldamento di camminata veloce

6 x (2’ di corsa + recupero da ferma di 1’)

5’ di camminata veloce

1° Avanzato

10’ riscaldamento di corsa lenta

8 x (2’30’’ di corsa a ritmo più sostenuto + recupero da ferma di 1’ )

5’ defaticamento di corsa lenta

2° Avanzato

10’ riscaldamento di corsa lenta

8 x (2’ di corsa a ritmo più sostenuto + 1’ corsa lenta )

5’ defaticamento di corsa lenta

Elisa Adorni Chinesiologa e running coach