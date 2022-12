I modi per muoverti di più (e allenarti) durante la giornata lavorativa

V uoi trovare un modo per muoverti di più durante la giornata lavorativa? I trucchi e come fare per restare in forma quando sei in ufficio

Fare esercizio fisico fa bene, ormai lo sappiamo, ma sappiamo anche quanto sia difficile trovare il tempo per allenarsi. Durante la giornata lavorativa infatti siamo prese da mille impegni e una volta a casa, fra la cena da cucinare, la spesa e le questioni di famiglia, il tempo che resta per allenarsi è davvero pochissimo.

Cosa fare dunque? Semplice, esistono alcuni trucchetti che possono permetterti di incrementare l’attività fisica in modo facile e veloce, senza troppi sforzi. In questo modo non solo ti terrai in forma senza sforzi, ma ti proteggerai da numerose malattie e, grazie al tuo workout quotidiano, rilascerai serotonina ed endorfine, attivando gli ormoni della felicità.

Fai le scale

Spesso ci alleniamo poco perché non abbiamo tempo a disposizione, fra un impegno e l’altro. Allora perché non ottimizzare i tempi in modo intelligente concedendoci un po’ di allenamento nei momenti di pausa fra gli appuntamenti? Anziché prendere l’ascensore impara a fare le scale, quando raggiungi il tuo appartamento oppure l’ufficio. Lo sappiamo bene, a volte può essere particolarmente noioso o faticoso, ma è un’attività che garantisce ottimi risultati!

Salendo le scale infatti aumenti la frequenza cardiaca, rafforzi e tonifichi gli arti inferiori, ma soprattutto migliori l’equilibrio e la resistenza. Vuoi fare uno step in più? Quando sei sulle scale concediti qualche esercizio. Ad esempio solleva leggermente il tallone dal bordo del gradino o fai le scale salendo due gradini alla volta: polpacci e glutei ringrazieranno.

Siediti su una palla da fitness

Sei sempre in ufficio e non hai mai un minuto per allenarti? Prova a sostituire la tua seda con una palla da fitness, grande, morbida e molleggiata. Si tratta della soluzione perfetta per migliorare la postura quando sei alla scrivania, ma anche per lavorare sui muscoli delle gambe e della schiena. Non solo, mentre lavorerai, grazie alla tua palla da Pilates, potrai fare esercizi di mobilità per la colonna vertebrale, il bacino e il collo. Vuoi addominali d’acciaio? Allora in pausa pranzo approfittane per fare alcuni crunches: tieni i piedi piantati a terra e il bacino ben disteso sulla palla, poi esegui le ripetizioni.

Parcheggia l’auto lontano

La tentazione, quando andiamo in ufficio, a fare la spesa o ad un appuntamento, è sempre quella di trovare parcheggio vicinissimo al posto in cui dobbiamo andare. Si tratta però di un errore imperdonabile se vuoi davvero muoverti di più. Abbandona le cattive abitudini, dunque, è trova parcheggio il più lontano possibile, poi fai un tratto di strada a piedi. Bastano anche pochi minuti in più di camminata per fare la differenza!

Fai esercizio guardando la tv

Quando torni a casa l’unica cosa che vuoi fare è guardare l’ultima puntata della tua serie tv preferita? Questo non significa per forza che dovrai rinunciare ad allenarti. Per muoverti di più accendi la tv, clicca il pulsante Play sul telecomando poi inizia a fare esercizio! Puoi scegliere tantissimi attrezzi o discipline per tenerti in forma mentre guardi la televisione. Ad esempio cammina sul tapis roulant, utilizzala cyclette oppure fai stretching, sfrutta i pesi per lavorare sulla zona superiore del corpo o fai degli esercizi a corpo libero. In questo modo ti allenerai senza nemmeno accorgertene!

Adotta un animale

Fra i tantissimi vantaggi nell’avere un animale domestico c’è anche la possibilità di muoversi di più. Un cane, infatti, avrà bisogno di essere portato fuori almeno due o tre volte al giorno. Si tratta di un impegno, ma anche di una spinta a uscire di casa, fare lunghe passeggiate nella Natura e staccare la spina. Il risultato? Ti muoverai di più e resterai in forma senza nemmeno accorgertene.

Metti la musica e…balla!

Il modo migliore per muoverti di più senza nemmeno accorgertene? Ballare! Con la musica infatti ti diverti e ti alleni, bruciando calorie e tonificando i muscoli senza problemi e pensieri! La danza d’altronde ha numerosi benefici: aiuta a ridurre lo stress, permette di perdere peso, migliora la respirazione, rassoda e diminuisce il rischio di ammalarsi di malattie cardiovascolari. Non ti resterà che mettere le tue canzoni preferite e muoverti, eseguendo esercizi specifici a tempo di musica.

Organizza le riunioni sempre fuori dall’ufficio

Il modo perfetto per aggiungere un po’ di movimento alla tua giornata lavorativa? Organizzare le riunioni fuori dall’ufficio. Se passi troppo tempo fra call e telefonate, prova a spostare l’incontro co i colleghi da qualche parte che non sia la sala riunioni. In questo modo sarai costretta a muoverti e ad abbandonare la scrivania per raggiungere un bar, la hall di un hotel o un altro ufficio.

Devi fare una call? Lascia la tua stanza, metti le cuffiette e il cellulare in tasca, poi inizia a parlare mentre passeggi nel parco, godendoti il tuo allenamento quotidiano fra una riunione e l’altra senza nessuno sforzo.