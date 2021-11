I dee regalo per Natale e non solo dedicate alle appassionate di fitness: ecco 30 idee per fare regali agli amici sportivi

Cosa regalare agli appassionati di fitness?

A Natale e non solo basarsi sugli interessi delle persone per scegliere il regalo più adeguato è il segreto per non sbagliare mai regali. Questo vale anche e soprattutto per sportivi di vario tipo e appassionati di fitness: ma come fare a sapere davvero cosa regalare a uno sportivo doc?

Queste idee regalo sono esattamente ciò di cui ha bisogno la persona a cui stai pensando. Questi doni utili e indispensabili, stupiranno e faranno senz’altro felice ogni amante dello sport, del fitness e del benessere.

Abbiamo raccolto una lista di regali perfetti da far scartare sotto l’albero di Natale o per un'occasione speciale...che lasceranno a bocca aperta ogni appassionato del fitness.

Per ogni tasca e misura, 30 regali che spaziano dai gadget fitness, alla tecnologia, salute e benessere.

Dado per gli esercizi fitness

Ecco un accessorio che aggiunge divertimento agli allenamenti. I dadi contengono su ogni facciata la scritta di esercizi, ripetizioni e secondi da eseguire. Si possono usare sia in casa che all’aperto, sono piccoli e facilmente trasportabili. Con questi dadi che sfideranno la sorte dei tuoi allenamenti, fare esercizio da sola o in compagnia, metterà allegria e darà motivazione alla routine fitness.

Bicchiere termico

Utile per mantenere le bevande preferite, sia calde che fredde alla giusta temperatura. Scegli un bicchiere comodo da impugnare e di colore e forma che più ti piacciono.

Mascherina per praticare sport

La mascherina per fare sport al momento è una necessità assoluta in certe circostanze. Scegli una mascherina in tessuto morbido e traspirante, con l’apertura per inserire il filtro di protezione. Se i filtri non sono inclusi acquista anche quelli per rendere il regalo completo.

Kit di elastici fitness

Si possono realizzare decine di esercizi per il potenziamento, tonificazione, pilates, yoga e stretching. Per fare bella figura scegli di regalare queste 4 tipologie di elastici: bande elastiche di forma chiusa in tessuto pratico e comodo da posizionare intorno ai polsi, gambe e caviglie; bande elastiche in lattice aperte lunghe almeno 1 metro. Elastiband in tessuto numerato con varie resistenze. Loop band, sono bande elastiche di forma chiusa in lattice, che hanno una lunghezza maggiore delle bande elastiche. Se devi regalare gli elastici ad un uomo scegli una resistenza forte, per una donna resistenza leggera o media.

Un elemento indispensabile per ogni tipo di allenamento. Scegli un tappetino anallergico, fatto con un materiale comodo da pulire e ripiegare e spesso almeno 6 millimetri. Pensa ai gusti di chi deve riceverlo e adatta il colore e il design che si avvicina a lui/lei.

Smartwatch

l’accessorio fitness più richiesto e in voga degli ultimi tempi. L’orologio per il fitness e sport consente di monitorare quasi tutto. Dipende dalle caratteristiche e dai costi. Il mercato offre orologi di tutti i generi, da quelli che hanno solo il contapassi a quelli che ti misurano perfino pressione ed elettrocardiogramma. Dettaglio da non trascurare assicurati prima di acquistarlo di quale sistema operativo dispone lo smartphone del destinatario del regalo. Non tutti gli orologi sono compatibili e, sarebbe un vero peccato non poter interagire con lo smartwatch in modo completo con l’app del dispositivo da scaricare sul telefono utile per memorizzare e verificare dati e progressi.

Cuffie wireless

gli auricolari senza filo sono pratici e leggeri. Consentono di ascoltare, riprodurre, mettere in pausa e modificare il volume con un semplice tocco. Inoltre quelle più sofisticate sono attivabili con la voce, quindi senza avere lo smartphone in mano puoi utilizzare tutti i comandi vocali direttamente con le cuffie.

Guinzaglio sportivo per cane

Questo pratico guinzaglio sarà ben gradito da chi pratica passeggiate e jogging con l’amico a 4 zampe. Dotato di una comoda cintura regolabile da legare in vita che si aggancia direttamente ad un apposito guinzaglio super elastico che assorbe gli urti. In questo modo chi lo uso può svolgere la propria attività all’aperto con le mani libere e in piena sicurezza.

Piccoli accessori fitness

Se il tuo budget è limitato puoi optare per un accessorio come: cappellino, borraccia, shaker, marsupio, porta smartphone da legare al braccio, scaldacollo, fasce per i capelli, asciugamano, sacca per palestra, guanti fitness, polsini, ginocchiere, scaldamuscoli, fascia posturale per spalle e schiena, paracalli.

Abbigliamento

Dopo esserti assicurata della taglia e del tipo di attività praticata da chi riceverà il regalo, puoi sbizzarrirti su ogni capo puoi scegliere ad esempio; abbigliamento tecnico per praticare attività sportiva sia all’aperto che al chiuso, completini fitness per donna realizzati in materiale comodo e di colori che mettono allegria (top, canotte, legging, pantaloncini), per lui puoi puntare su pantaloncini e maglietta oppure una tuta da ginnastica.

Cavalletto e accessori per i selfie e video

Se al tuo amico/a piace fare video e foto da condividere sui social mentre pratica esercizi, questo sarà un regalo ben gradito. Scegli un cavalletto dotato di supporto per inserire lo smartphone e di telecomando per dare i comandi di registrazione e scatto delle foto anche da lontano. Completa il kit con la luce ad anello led per un effetto da vera star. Inoltre il cavalletto può essere utile anche per seguire gli allenamenti fitness on line.

Intimo sportivo

Essere comodi durante l’attività fitness è importante, ecco perché non bisogna trascurare l’intimo che deve essere traspirante e morbido. Opta per calzini, mutande, boxer, canotte e reggiseni sportivi confortevoli.

Articoli sportivi specifici

Scegli l’oggetto in base al tipo di sport praticato dal tuo destinatario ad esempio; guantoni da boxe, parastinchi, racchetta, palline da tennis, palla da basket o calcio, spazzole per la pulizia del cavallo, pattini ecc..

Quadro personalizzato

Questo regalo farà felice i più vanitosi del proprio corpo. Scegli una foto dai social del tuo amico o familiare e fai realizzare un quadro a tela delle dimensioni che si adattano meglio alla foto. Il tuo destinatario, resterà a bocca aperta nel vedersi ritratto su un quadro.

Oggetti fitness per il benessere

Un pò di relax non guasta dopo una seduta di allenamento questi articoli consentono di recuperare e rigenerare il corpo. Scegli: foam roller, palline per massaggio, tappetino ad agopressione, cuscini ergonomici rilassanti per la schiena, gambe e collo, fascia addominale dimagrante.

Proteine e barrette energetiche

Per chi ha bisogno di carica ed energia una buona scorta di proteine e barrette energetiche saranno ben gradite.

Libri, audiolibri o ebook

In formato cartaceo, audio o in ebook un libro è sempre ben gradito da chi ama leggere. Puoi scegliere libri che parlano di: mangiare sano, yoga, meditazione, fitness, body building o di qualsiasi altro genere.

Piccoli attrezzi fitness

Puoi dare spazio alla fantasia scegliendo tra le innumerevoli offerte del mercato come, fitball, softball, slide, elastici, manubri, kettlebell, corda per saltare, tappeto elastico, palla medica con o senza maniglie, step, maniglie per flessioni, ab wheel roller per addominali, disco balance, bosu ball, manubri e bilancieri con pesi regolabili, stazione dip a terra libera installazione, cinghie da appendere alla porta, ad un albero o a qualcosa di forte dove poterle saldamente fissare.

Articoli per la cura della persona

Avere cura del proprio corpo a livello estetico è importante quanto l’esercizio fisico. Puoi scegliere tra creme, lozioni rinfrescanti e idratanti, bagnoschiuma, shampoo, dopobarba, oli per riscaldare i muscoli o per idratare il corpo, oli essenziali da diluire nelle creme, scrub, maschere per viso, deodoranti, lozioni per levare gli odori dalla scarpe, salviette rinfrescanti, igienizzante per mani e oggetti.

Lezioni fitness on line

Per far ritrovare carica ed energia anche a casa, puoi optare per delle lezioni in diretta con coach on line o acquistare app e video già pronti da svolgere in qualsiasi momento della giornata.

Adesivi murali motivazionali

Un'idea creativa per arricchire il muro di casa o l’angolo scelto per allenarsi. Scegli una frase o un disegno adatto a seconda dei gusti di chi lo riceve.

Plafoniere led da soffitto multicolore con telecomando e altoparlante bluetooth: viene fornita con un telecomando con il quale è possibile regolare la luminosità e il tipo di colore. Mentre l'altoparlante bluetooth puoi collegarlo tramite l'app del tuo smartphone, ascoltare musica, libri, o lezioni fitness direttamente dalla plafoniera.

Diffusore di essenze

Opta per uno che abbia un serbatoio capiente, senza bpa, con spegnimento automatico, con il timer delle ore che vuoi lasciarlo attivo, con luce led a 7 colori.

Bilancia bluetooth impedenziometrica intelligente

questa bilancia pesa persone, aiuta a verificare le proprie condizioni fisiche, a tracciare i tuoi progressi e raggiungere gli obiettivi prefissati. Misura peso corporeo, massa grassa, bmi, massa muscolare, massa ossea, acqua corporea, grasso sottocutaneo e viscerale, proteine.

Massaggiatori elettrici per il corpo

Questi articoli saranno ben graditi dalle donne. Il mercato offre massaggiatori per occhi, per la pulizia del viso, dispositivi ad ultrasuoni antirughe, massaggiatori elettrici sottovuoto per la cellulite, massaggiatore a percussione per i muscoli, massaggiatore multiuso per lo scrub e anticellulite con pezzi intercambiabili, massaggiatore per la cervicale, schiena e spalle, tappetino massaggiante.

Pacchetti benessere professionali

Affidati a mani esperte e regala un massaggio rilassante, un trattamento estetico, o un trattamento capelli.

Con questi regali anche nei tempi del Covid, per natale puoi far sorridere i tuoi amici e familiari. Se non riesci a raggiungere direttamente la casa delle persone a cui devi recapitare il regalo puoi spedirlo. In questi tempi sia i negozi della zona che le grandi distribuzioni internet offrono questo servizio anche gratuitamente se la spesa supera un certo budget.

