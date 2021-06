Due sono le parole d'ordine per bruciare calorie e quindi dimagrire: alimentazione sana e attività fisica ad alto dispendio energetico. Noi ci concentriamo sulla seconda e vi proponiamo 7 sport che danno risultati più velocemente

Benessere e forma fisica non sono solo una questione di dieta e alimentazione: l'esercizio fisico è ancora più importante. Meglio ancora uno sport capace di coinvolgerti e appassionarti così da farti allenare senza sentire troppo la fatica e, magari, divertendoti anche.

Per dimagrire dobbiamo bruciare, nel corso della giornata, più calorie di quelle che introduciamo. Per fare ciò quindi bisogna scegliere con attenzione quali sono gli sport più adatti e a che livello di intensità dobbiamo praticarli.

Non tutti gli sport, infatti, sono uguali a livello di dispendio energetico, di muscoli coinvolti e di risultati in termini di dimagrimento.

Bisogna considerare che ci sono sport che favoriscono più di altri lo smaltimento delle calorie, stimolano il metabolismo e di conseguenza aiutano a perdere peso più velocemente, a patto di seguire anche una dieta sana ed equilibrata. Il dimagrimento é infatti possibile solo quando bruciamo più calorie di quante effettivamente ne introduciamo.

Ecco quali sono i migliori sport per dimagrire e quante calorie bruceresti se li praticassi con costanza e impegno.

Se sei brava a nuotare e conosci almeno due/tre stili la piscina - o il mare - é il posto giusto per dimagrire.

Il programma brucia-grassi prevede 45 minuti di attività per almeno 3 volte a settimana, alternando gli stili e i ritmi. Non c'è bisogno di non fermarsi mai, ma ogni tanto è consigliabile eseguire scatti di velocità (dai 25 ai 150 m) con breve recupero.

Con le palette, le pinne e la tavoletta puoi inoltre tonificare meglio braccia e gambe.

Il nuoto regala al fisico un’allenamento completo: si bruciano dalle 500 alle 600 calorie all'ora. E ancora più intensi sono gli sport che coniugano fitness ed acqua, come l'hydrobike o l'acquagym.

La bicicletta, o cyclette, ti aiuta sicuramente a mantenere gambe toniche e sedere ben sodo e se questi non ti sembrano già da soli due buoni motivi per cominciare a pedalare, sappi che brucerai circa 500 calorie all'ora, che possono arrivare anche a più di 800 aumentando intensità di pedalata e di percorso.

Per essere davvero efficace devi però allenarti con costanza e iniziare in modo graduale. Durante l'allenamento tieni a portata di mano una bottiglia d'acqua che ti servirà per reintegrare i liquidi persi.

Se riesci, allenati prima di colazione, perché la mattina il metabolismo è più veloce e si bruciano più grassi.

3. Il tennis

Elegante e raffinato, il tennis è uno sport in cui ci si diverte e si bruciano un bel po’ di calorie: circa 600 in un'ora.

Perfetto per rassodare le braccia e definire tutta la parte superiore del corpo, grazie ai movimenti rapidi e scattanti, il tennis sollecita anche il lavoro muscolare delle gambe e ti aiuta a snellire le cosce e a ottenere una figura asciutta. Questo perchè si tratta di un allenamento di tipo aerobico, che sfrutta il grasso immagazzinato come energia da bruciare ed è quindi perfetto non solo per dimagrire sulle gambe, ma anche per smaltire l'adipe in eccesso e perdere peso più facilmente.

4. La corsa

Lo sport più economico e semplice da praticare é anche quello migliore per dimagrire.

Bastano un paio di buone scarpe, impegno e magari un po' di musica nelle orecchie, oppure un tapis roulant se vuoi fare attività in casa. Per bruciare i grassi il tempo di corsa deve essere sempre superiore ai 20 minuti. L'ideale sarebbe correre almeno 30/40 minuti per 3 volte a settimana, considerando che in 1 ora si bruciano circa 800 calorie.

Se hai problemi alla schiena o alle ginocchia e non riesci a correre, il walking (camminata continuata a ritmo sostenuto) é comunque una buona alternativa, a patto di praticarlo ogni giorno, per almeno un'ora.

5. Il freeclimbing

Se non soffri di vertigini e ami gli sport in solitaria e a stretto contatto con la natura, il freeclimbing è quello che fa per te, in più sarai circondata da scenari mozzafiato e vivrai esperienze sicuramente uniche.

Può essere praticato anche in posti al chiuso con pareti artificiali indoor dove i climbers possono allernarsi durante l'inverno.

Il dispendio energetico è di circa 700 calorie all'ora e, oltre a farti dimagrire, rafforzerà molto i muscoli del tuo corpo, quelli delle braccia in particolare.

6. Un’arte marziale

Dalla kick boxe al kung fu passando per il più classico karate, l’allenamento delle discipline marziali resta uno dei più completi che integra attività aerobica che ti fa sudare di più a esercizi di potenziamento muscolare.

Un concentrato perfetto per bruciare calorie e scolpire il fisico: pensa che con le arti marziali puoi bruciare fino a circa 1.300 calorie in un’ora d’allenamento.

7. Lo Zumba

Se ami gli sport da fare in compagnia coinvolgendo magari amiche o colleghe, lo Zumba è sicuramente perfetto per allenarti divertendoti a suon di musica e bruciare fino a 800 calorie in un'ora.

Questa pratica che, in generale, si basa su di un mix di attività aerobica costante e movimenti ballati a ritmo, deve essere eseguita con la massima naturalezza, cosicché possa davvero aiutarti a mantenerti in perfetta forma, sciogliendo al contempo le articolazioni e i blocchi della muscolatura.

Il segreto per bruciare un elevato quantitativo calorico è certamente quello di muovere il più possibile le braccia, così da andare a compensare lo sforzo compiuto dalle gambe per mantenere il ritmo e sorreggere in modo equilibrato il peso di tutto il corpo.