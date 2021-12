S copriamo come usare al meglio il total crunch, un attrezzo piuttosto completo per allenarsi in casa

Il Total Crunch è un attrezzo multifunzionale da casa, realizzato in acciaio e in alluminio, facile da piegare e riporre in qualsiasi angolo della casa. Utile per restare attivi ed allenare addominali, gambe, schiena e braccia.

Come è fatto il Total Crunch

In commercio esistono diversi modelli, il Total crunch ha le seguenti caratteristiche:

pieghevole, quindi facilmente richiudibili

leggero e compatto

ha un telaio in acciaio verniciato

un sedile imbottito

un manubrio in gomma rivestito antiscivolo

poggiapiedi in plastica, alcuni dispongono 2 diverse altezze di appoggi per i piedi

dotato di display lcd, che ti permette di tenere sotto controllo le calorie bruciate, il numero di piegamenti effettuato e la durata del tuo allenamento

sia la sella che il manubrio sono regolabili in altezza e adatti alle diverse tipologie di corporatura

alcuni dispongono anche di pedali e resistenza idraulica, quindi oltre alla modalità di vogatore hanno anche la modalità bicicletta e puoi incrementare anche la difficoltà aumentando la resistenza

Il Total Crunch fa al caso tuo?

Il total crunch è un attrezzo da casa e come tale non offre una vasta gamma di posizioni o movimenti.

Scegli il total crunch se:

non sei mai entrata in una palestra

non ami allenarti con i pesi

non ha intenzione di sviluppare ipertrofia muscolare

non vuoi impegnare troppa la concentrazione nel sostenere ritmi di esercizi diversi, circuiti funzionali, allenamenti ad alta intensità

hai poco tempo per allenarti

sei una persona sedentaria

non hai mai fatto attività fisica

non ti piace lavorare il corpo per settori muscolari

non hai elevati obiettivi mentali e fisici

vuoi tenerti attiva e rassodare i muscoli

Non fa per te il Total Crunch se invece:

vuoi sviluppare ipertrofia muscolare

ami sollevare pesi e sentire la fatica nel muscolo

ti piace svolgere allenamenti cardio fitness ad alta intensità

ti piace allenare il corpo variando spesso posizioni ed esercizi

ami i circuiti funzionali e i piccoli attrezzi

vuoi un allenamento dinamico che impegni corpo e mente in modo intenso

non ti piacciono gli allenamenti che prevedono di stare seduti per oltre 10 minuti

sei una persona molto allenata

se hai obiettivi fisici molto elevati

se hai un peso corporeo che supera i 100 Kg

se hai importanti patologie a carico della schiena

Dove acquistare il Total Crunch

Il mercato offre diversi modelli, la maggior parte dei Total Crunch li puoi acquistare on line o in tv. Il costo varia dai 90 ai 200 euro, dipende dal modello e dall’azienda. Scegli quello più adatto alle tue esigenze e tasche.

Quali muscoli allena il Total Crunch

Il total crunch mescola e simula 2 movimenti: il galoppo e il vogatore. Questa combinazione di movimenti permette di allenare più muscoli contemporaneamente e inoltre se svolgi il movimento con un ritmo elevato, alleni in modo più intenso il sistema cardio respiratorio.

Il Total crunch allena: braccia, tricipiti, pettorali, gambe, schiena, polpacci, dorsali e addominali. Per avere dei risultati è necessario allenarsi almeno 4 volte a settimana per 15 - 20 minuti. Per renderlo ancora più efficace, dopo il Total Crunch, puoi abbinare e svolgere esercizi a corpo libero o di stretching.

Come svolgere gli esercizi con il Total Crunch

Il Total Crunch non richiede particolari doti fitness. Puoi farlo anche mentre guardi la tv. E’ molto semplice da usare perchè prevede quasi sempre lo stesso movimento di galoppo che si esegue stando seduti. Puoi invece diversificare l’appoggio dei piedi e delle braccia.

Puoi mettere i piedi sulla pedaliera fissa in basso per un allenamento più leggero, se vuoi uno sforzo più intenso posiziona i piedi nella parte alta.

Per quanto riguarda l’appoggio delle mani, puoi posizionare le mani lateralmente sul manubrio per allenare spalle e dorsali, in alto con i palmi rivolti in basso per allenare tricipiti e pettorali, sempre in alto con il palmo rivolto in su per allenare i bicipiti. Il movimento del galoppo e del vogatore durante la spinta, permettono di allenare e stimolare i muscoli delle gambe, polpacci, schiena e addominali.

Il display ti consente di vedere e monitorare il tuo allenamento, puoi controllare la durata del tuo allenamento e le calorie bruciate.

Alcuni Total crunch dispongono anche di pedali da montare per trasformare l’attrezzo in cyclette ottimo per perdere la massa grassa.

Gli esercizi sul Total crunch non prevedono movimenti elaborati o diverse posizioni del corpo, quindi non devi fare altro che sederti sul sedile, variare a tuo piacimento la posizione dei piedi e delle mani e muoverti su e giù spingendo con i piedi contro la pedaliera e le mani sul manubrio. Tieni il ritmo del galoppo adatto al tuo livello fitness.

La praticità di usare il Total crunch quando vuoi e comodamente a casa, ti stimolerà ad allenarti senza più scuse. Con impegno e costanza e abbinando anche uno stile alimentare sano, gli obiettivi che desideri non tarderanno ad arrivare.