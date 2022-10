A manti della corsa e della natura? Il trail running potrebbe essere proprio lo sport che fa al caso vostro

Fare attività fisica è essenziale per mantenersi in forma (smaltendo qualche chilo di troppo), ma soprattutto per essere in salute. L'unico problema talvolta è trovare lo sport che faccia al caso nostro, che ci coinvolga e ci faccia sentire a nostro agio. E, perché no, che non ci venga a noia! Il trail running potrebbe essere uno di questi.

Di running sentiamo parlare a iosa (la corsa, per intenderci). Ma il trail running si distingue per un elemento che potrebbe essere davvero una svolta: si corre sì, ma nella natura. Un'attività fisica che ci mette alla prova ma allo stesso tempo ci dona un'esperienza outdoor unica nel suo genere.

Vi abbiamo incuriosito? Ecco allora tutto quel che dovreste sapere sul trail running, come si svolge e perché potrebbe essere proprio lo sport che non conoscevate ma di cui non sapevate di aver bisogno.

Cos'è il trail running

La traduzione letterale di trail running è "corsa nel sentiero", o corsa nella natura per parafrasare. E non potrebbe essere più appropriata: si tratta proprio di un'attività fisica che si svolge completamente all'aria aperta e che si distingue dalla classica corsa su strada perché non richiede la presenza di un percorso asfaltato.

Il runner, in sostanza, può decidere liberamente dove correre a partire dai sentieri sterrati di montagna per arrivare a campi, colline e chi più ne ha più ne metta. Questo tipo di corsa ci consente di avere un contatto unico con la natura circostante, mettendoci alla prova con percorsi mai lineari ma ricchi di "imprevisti". Cosa che lo rende frizzante, coinvolgente e davvero molto interessante!

Trail running e corsa su strada, le differenze

La particolarità del trail running è che non impone mai un percorso specifico e si può praticare ovunque. Basta che non preveda strade asfaltate, come invece accade per la corsa su strada, appunto. Quest'ultima è la classica corsa cittadina che si svolge in contesti urbani e non richiede l'utilizzo di un'attrezzatura specifica (bastano le scarpe adatte e un abbigliamento comodo).

La corsa in "trail" esula dall'ambiente urbano e ci consente di immergerci completamente nella natura, donandoci un'esperienza off-road unica nel suo genere. La sensazione di libertà che si prova è impagabile, così come la possibilità di mettere alla prova la nostra resistenza in percorsi mai lineari e che prevedono avvallamenti, salite, discese ripide e tutto ciò che la natura offre. E sì, in questo caso non bastano solo le scarpe adatte al running.

L'attrezzatura per il trail running

Se avete intenzione di cimentarvi nel trail running, sappiate che non basta comprare un paio di scarpe da corsa. Occorrono certamente le calzature adatte - vista la difformità del terreno dobbiamo sempre avere buona presa ed equilibrio - ma c'è molto di più.

L'attrezzatura da trail running è ricca di accessori utilissimi come bastoni da trekking, torce, mappe e tutto ciò che può tornare utile per gestire percorsi affatto lineari e semplici. Dobbiamo sempre avere la situazione sotto controllo ed essere pronte ad affrontare anche gli ostacoli imprevisti. Ecco perché, nelle uscite da trail running, è bene munirsi anche di acqua potabile quanto basta in base alla lunghezza e alla difficoltà del percorso scelto.

Per quanto riguarda le calzature, ricordate che non bastano le classiche scarpe da running. Data la difformità del terreno calpestato, dobbiamo procurarci scarpe con una maggiore ammortizzazione delle suole, meglio se munite di tasselli che assicurino una buona aderenza. Devono essere, in sostanza, calzature adatte a percorrere ogni tipo di percorso tra rocce, fango, ghisa, acqua: scarpe impermeabili, rinforzate, stabili.

L'abbigliamento adatto alla corsa off-road

È vero che molti appassionati prediligono il trail running in estate, ma ciò non esclude che possiamo praticare questo tipo di corsa nella natura in qualsiasi momento dell'anno. L'unica accortezza è, oltre a munirsi dell'attrezzatura e delle scarpe adatte, scegliere anche l'abbigliamento appropriato alle condizioni meteorologiche.

L'abbigliamento da trail running deve essere innanzitutto comodissimo, ma anche funzionale. Meglio optare per indumenti traspiranti, realizzati con tessuti che ci consentano di mantenere stabile la temperatura corporea sia quando fa freddo che quanto fa caldo. In inverno è bene portare con sé una giacca a vento nel caso in cui piova o vi sia forte vento, indumento che vi consigliamo di tenere nello zaino anche in estate (a determinate altezze le temperature scendono notevolmente).

Trail running: consigli per chi vuole iniziare

Se il trail running vi ha incuriosito, ma siete un po' intimorite dalla difficoltà e dagli imprevisti del percorso in mezzo alla natura, non preoccupatevi: basta iniziare gradualmente, adottando le giuste tecniche di corsa.

Correre nella natura è bellissimo e ci mette alla prova, non solo nel fisico ma anche nella mente: affrontare salite, discese, terreni scoscesi è un po' una metafora della vita a ben pensarci. Ogni giorno ci ritroviamo di fronte ad avversità, difficoltà, imprevisti ma non ci dobbiamo arrendere: dobbiamo andare avanti sempre, a testa alta!

Il trail running è proprio questo, perciò se volete cominciare a correre tra sentieri, boschi e montagne procuratevi l'attrezzatura e l'abbigliamento di cui sopra, scegliere un percorso di facile esecuzione e tenete a mente qualche semplice trucco: mantenere una postura eretta, adattare il ritmo di corsa alla pendenza, alzare bene le gambe a ogni falcata e fare piccoli passi quando l'aderenza non è delle migliori.