Bere acqua e limone fa bene: l'avrai sentito dire già mille volte, e forse l'avrai sentito smentire altrettante volte. Ma dov'è la verità?

Bere acqua tiepida e limone: perché fa bene

Spremere mezzo limone in un po' di acqua tiepida è in effetti un'abitudine salutare, che può apportare diversi benefici di vario tipo. Se l'idea dell'acqua appena calda ti fa inorridire, pensa che è solo questione di "allenamento" del palato: appena sveglio, l'organismo necessita di ingerire liquidi a temperatura ambiente, molto più vicini a quella corporea, piuttosto che dissetarsi con acqua o bibite fredde di frigorifero.

Acqua e limone è una ricetta dai numerosi benefici e la controindicazione una sola: vediamoli insieme a partire dal potere detox di questa semplice bevanda.

Acqua e limone detox

Il limone ha un'azione purificante (o appunto detox) perché riesce a scovare le tossine del corpo, attirandole come se fosse un catalizzatore. In questo modo, migliora la funzione enzimatica, stimolando il fegato a svolgere la sua funzione di "pulizia" del corpo.

Acqua e limone per dimagrire

Leggenda o verità? Avrai sicuramente sentito dire che bere acqua e limone fa dimagrire, e anche se non possiamo semplificare a tal punto la questione, un fondo di verità c'è. Grazie all'elevato contenuto di fibre di pectina, il succo di limone contrasta il senso di fame, soprattutto quando è nervosa e rivolta a cibi non sani. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of American College of Nutrition, le persone che non introducono abbastanza vitamina C (e il limone ne è più che ricco), sono soggette ad aumento di peso, al contrario di chi ne fa largo consumo. Pare che la vitamina C aiuti a bruciare più grassi durante la regolare attività fisica, nella quale si include anche il semplice camminare o muoversi nella vita quotidiana.

Riduce l'infiammazione

Se bevi regolarmente acqua tiepida e limone ridurrai l'acidità del corpo, uno stato responsabile delle infiammazioni. Il limone aiuta ad eliminare l'acido urico nelle articolazioni, che è una delle principali cause di infiammazioni dell'organismo.

Acqua e limone per rafforzare le difese immunitarie

Il limone è ricchissimo di vitamina C ,che notoriamente rende più potente il sistema immunitario, effetto utile quando si è molto stressati, dato che lo stress consuma le riserve di vitamina C. È un importante coadiuvante contro le infezioni virali a carico dell'apparato respiratorio; e migliora i processi di cicatrizzazione di tutti i tessuti, soprattutto quello epiteliale.

Acqua e limone per digerire

Il succo del limone non solo migliora la digestione favorendo l'espulsione delle tossine dal tratto digestivo, ma contribuisce ad alleviare i sintomi di indigestione come bruciore, aria e gonfiore di stomaco.

Mantiene la pelle bella

Gli antiossidanti contenuti nel succo di limone hanno un'azione antiaging su pelle di viso e corpo. Combattono i radicali liberi, responsabili di invecchiamento precoce (macchi, rughe, linee di espressione ecc.); stimolano la produzione di collagene, che mantiene i tessuti elastici; migliorano il colorito, conferendo un aspetto tutta salute.

Acqua e limone per la salute delle gengive

Spesso le gengive infiammate e sanguinanti possono dipendere da una carenza di vitamina C. Ricorda però di lavarti i denti dopo aver bevuto acqua e limone (dopo colazione magari), dato che l'acido citrico può erodere lo smalto dei denti.

Acqua e limone come fonte di potassio

Grazie all'alto contenuto di potassio, il limone contribuisce a mantenere efficiente tutto l'organismo. La carenza di potassio comporta dolori muscolari e conseguente atrofia, depressione e insonnia, ritenzione idrica, dolori ossei ed articolari, affaticamento, spossatezza, stitichezza, disturbi nervosi e problemi cardiaci.Ti dà una sferzata di energia

Quando viene assorbito dall'organismo, il succo di limone ricarica il corpo di energia, e aiuta anche a ridurre ansia e depressione. Se dobbiamo dirla tutta, anche il profumo e il colore dei limoni ha un effetto calmante sul sistema nervoso.

Acqua e limone: effetti collaterali e rischi

Se bere acqua tiepida e limone al mattino porta, come abbiamo appena visto, ben 9 validissimi benefici bisogna tenere presente che può avere anche una fastidiosa controindicazione. Nel caso di abuso, in particolari soggetti predisposti, può infatti causare bruciore di stomaco e portare in estremi casi ad avvertire anche una non piacevole sensazione di nausea. Cosa possiamo quindi concludere? Che l’importante, come sempre nella vita, è non esagerare e ascoltare le reazioni del corpo.