Dormi male e subito le occhiaie ti rendono conto di una notte insonne. Se accumuli un po’ di stress, ecco che le borse sotto gli occhi non ti danno tregua. Per non parlare della stanchezza, che subito si trasforma in quegli odiosi aloni scuri sotto le palpebre inferiori. Insomma, qualsiasi sia la causa proprio non sopporti quelle orribili occhiaie. Ma non impazzire: non servono filler, interventi chirurgici o mani esperte. Bastano alcuni accorgimenti per ridare vigore e lucentezza al tuo viso. Sono sufficienti pochi ingredienti per dire addio alle borse sotto gli occhi. Ecco i rimedi naturali anti-occhiaie.

Occhiaie: cause

Ogni mattina ti barcameni con ombretti, fondotinta, blush e correttore pur di nascondere quelle terribili borse sotto gli occhi. Gli aloni scuri che si stagliano sul tuo viso sono un vero incubo. Addio brillantezza: il tuo volto appare fiacco e spento. Insomma, le occhiaie ti invecchiano e spengono la tua naturale bellezza. Ma se con i trucchi fatichi a destreggiarti e fare la make up artist non è il tuo forte, non demordere. Le occhiaie sono un inestetismo facile da correggere: bastano piccoli accorgimenti 100% green. Non servono metodi invasivi e non devi neppure avere un occhio di riguardo per il tuo portafoglio: usando alcuni ingredienti naturali, puoi tornare ad ammirare il tuo viso fresco e splendente. Perché abbiamo le occhiaie? I motivi sono molteplici. Tra le cause, c’è un fattore di ereditarietà. Purtroppo, alcune donne sono geneticamente più predisposte rispetto ad altre. La principale causa di questa situazione, però, è l’aver dormito poco. Infatti, durante il sonno aumenta la velocità con la quale ci depuriamo (dato che stiamo a digiuno e ci riposiamo), e il dormire poco di conseguenza ci fa eliminare poche scorie. Sbalzi ormonali, ritenzione idrica, allergie, stress, stanchezza, mancanza di sonno e invecchiamento sono altre cause che portano a occhiaie evidenti. Come migliorare questo insidioso inestetismo?

Rimedi naturali anti-occhiaie: stile di vita sano

Condurre uno stile di vita sano è la prima regola. Quindi, evita un consumo eccessivo di alcol e cura la tua alimentazione. Presta attenzione anche alle ore di sonno; dormire per almeno 7 ore a notte riduce la pressione sanguigna e scongiura il rischio di comparsa delle occhiaie. Sarebbe opportuno evitare l’utilizzo di Pc e schermi (tv), prima di addormentarsi per facilitare il sonno. Per favorire una circolazione più fluida, a fine giornata ci si può sdraiare per qualche minuto con le gambe più sollevate rispetto al busto e magari porvi un cuscino sotto per sostenerle meglio. Nel periodo mestruale, inoltre, le donne tendono a esserne maggiormente soggette. Per eliminare le tossine e ridurre la ritenzione idrica, ricordati di bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno. Utili anche gli impacchi freddi e dormire con la testa leggermente sollevata, per evitare il ristagno dei liquidi.

Alimentazione sana

Mangia frutta e verdura e prediligi alimenti ricchi di vitamina C, necessari per favorire la produzione di collagene. Una dieta ricca di nutrienti, tra cui proteine, fibre e tanta acqua, aiuta a contrastare quei fastidiosi rigonfiamenti che si formano sotto le orbite oculari: la circolazione sanguigna migliora visibilmente e con essa anche l’idratazione dei tessuti.

Inutile dire che, oltre ad evitare gli alcolici, sarebbe il caso di abolire del tutto sia il fumo che le droghe.

Rimedi naturali anti-occhiaie: i massaggi

E poi, perché non concederti qualche coccola? I massaggi sotto gli occhi sono un vero aiuto per contrastare le occhiaie. Ti basta massaggiare delicatamente il contorno occhi. Eseguire semplici movimenti circolari favorisce la microcircolazione e sgonfia la zona.

Non esporsi al sole

Attenzione anche all’eccessiva esposizione solare, che – si sa – ha effetti negativi sulla nostra pelle. Per proteggere gli occhi, ed evitare le occhiaie, usa buone lenti protettive.

Rimedi naturali anti-occhiaie: il latte

Non contribuisce solo al naturale apporto di calcio: il latte si rivela un ottimo rimedio contro le occhiaie. In che modo? Immergi nel latte freddo due dischetti di cotone, poi posizionali sotto gli occhi e lasciali agire per almeno 5 minuti. L’acido lattico aiuta a ridurre i gonfiori.

Rimedi naturali anti-occhiaie: il freddo

Tieni a portata di mano i classici occhialini da nuoto: possono rivelarsi utili anche contro le occhiaie. Riempili d’acqua e mettili nel congelatore. Una volta congelati, non dovrai fare altro che indossarli: bastano 5 minuti. Non solo gli occhialini: anche i cucchiai, se messi nel congelatore, possono essere un vero toccasana per contrastare le occhiaie. Gioca d’anticipo: metti i cucchiai nel freezer e lasciali congelare per tutta la notte. Al mattino, naturalmente, posizionali sopra gli occhi e tienili fino a quando non sono più freddi. L’operazione però deve essere ripetuta con costanza: prosegui per circa due settimane, dopodiché noterai degli evidenti miglioramenti.

Il ghiaccio

Occorrono circa 10 minuti per eseguire questo breve, veloce ed efficace trattamento con il ghiaccio. Procuriamo un paio di fazzoletti di cotone e circa sei cubetti di ghiaccio. Dobbiamo mettere in ogni fazzoletto 3 cubetti di ghiaccio; poi ci distendiamo sul divano oppure sul letto, ma bisogna tenere la testa alta per favorire la circolazione. A questo punto mettiamo sugli occhi i 2 fazzoletti ed aspettiamo più o meno 5 minuti, poi giriamo il fazzoletto per evitare che la parte ormai bagnata, dovuta allo scioglimento del ghiaccio, venga a contatto con gli occhi. In seguito assumiamo la precedente posizione, poggiamo i fazzoletti con il ghiaccio ed aspettiamo altri 5 minuti. Dopo il trattamento con il ghiaccio aspettare un po’ di tempo prima di truccarsi ed evitare di massaggiare la zona sottostante gli occhi.

Rimedi naturali anti-occhiaie: l’aloe

Conosci proprio tutti i benefici dell’aloe? Le sue qualità sono molteplici. Se le occhiaie sono il tuo peggior nemico, serviti dell’aloe. Ti bastano un paio di dischetti di cotone, sui quali applicare aloe in gel. Poi lasciali riposare sui tuoi occhi chiusi per un quarto d’ora. L’aloe è l’ingrediente giusto per proteggere gli occhi, evitare bruciori e alleviare i fastidi.

Il cetriolo

Film, fiction e molto altro: le fette di cetriolo sugli occhi sono ormai una vera icona. Ma i loro benefici sono reali e se davvero non sopporti più le tue occhiaie, non rinunciare al cetriolo. Il cetriolo ha proprietà astringenti e rinfrescanti, che permettono di ridurre gli aloni scuri e sgonfiare la zona inforno agli occhi. È sufficiente posizionarne una fetta fredda su ciascun occhio e lasciare scorrere l’orgoglio: bastano 15 minuti. Ripeti il trattamento due volte al giorno per almeno una settimana. In alternativa, unisci succo di cetriolo a succo di limone, in parti uguali. Applica il succo sulle occhiaie con un batuffolo di cotone e tienilo sulla pelle per 15 minuti; poi sciacqua con acqua fresca. È un piccolo accorgimento da integrare alla tua beauty routine: ripetilo quotidianamente per eliminare le occhiaie.

Olio di mandorle

L’olio di mandorle è un rimedio naturale ottimo per trattare la pelle delicata intorno agli occhi. È ricco di vitamina E e ha ottime proprietà emollienti. Ogni sera, prima di andare a letto, massaggia delicatamente la zona interessata dalle occhiaie con alcune gocce di olio di mandorla. Lascialo agire per tutta la notte ed eliminalo, la mattina seguente, con acqua fresca. Ripeti questo trattamento quotidianamente, fino a che non vedrai scomparire le occhiaie.

Rimedi naturali anti-occhiaie: acqua di rose

L’acqua di rose si ottiene dall’infuso dei petali di questo fiore ed è un vero toccasana per la cura della pelle. Ha effetto lenitivo e calmante e i suoi impacchi, applicati attorno agli occhi, sono molto utili per ridurre le occhiaie. A questo si aggiunge la sua fragranza delicata, che ha di per sé un potere rilassante. Immergi dei dischetti di cotone in acqua di rose pura per alcuni minuti, poi applica i dischetti sulle tue palpebre chiuse. Lascia agire per 15 minuti. Ripeti il trattamento due volte al giorno per una settimana.

Il pomodoro

Il pomodoro può essere molto utile nella cura della pelle. Il suo succo è in grado di detergere efficacemente la cute ed è un buon rimedio contro le irritazioni e il prurito. Il suo uso contro le occhiaie sfrutta invece le proprietà schiarenti e illuminanti della pelle. Mischia un cucchiaio di succo di pomodoro con mezzo cucchiaio di succo di limone e applica delicatamente questo preparato sulle occhiaie, lasciandolo agire per 10 minuti. Sciacqua accuratamente con acqua fresca. Ripeti il trattamento due volte al giorno per una settimana.

Il limone

Se vuoi dire addio alle odiate borse sotto gli occhi, ti bastano due fette di limone. Mettile direttamente sulle tue occhiaie e ricordati di tenere gli occhi chiusi. Lascia trascorrere circa 20 minuti, poi togli il limone e sciacqua gli occhi con acqua fresca.

Rimedi naturali anti-occhiaie: le patate

Non solo cetriolo e limone: se non li hai a disposizione ma nella tua dispensa le patate non mancano mai, ecco trovata la soluzione. Le patate sono un ottimo emolliente e possono essere usate sulle occhiaie in tanti modi. Seguendo il metodo più semplice, basterà tagliarle a fettine tonde e non molto spesse e appoggiarle poi sulle palpebre. La variante, ideale tra l’altro per chi ha una pelle sensibile consiste nell’utilizzare le fettine di patate avvolte in stoffa molto sottile, come ad esempio in una garza di cotone.

Patate fredde

Se le nostre occhiaie sono molto marcate applichiamo sul contorno occhi delle patate fredde, ed in tal caso basterà riporre le fettine per una decina di minuti in frigo o addirittura in freezer. L’azione del freddo sulle occhiaie è in questo caso drenante e sgonfiante e, combinata con le proprietà delle patate, rende questo rimedio un vero miracolo per il viso. Lasciare agire per 20 minuti.

Usare la buccia

Un modo ancora più economico ma comunque efficace di usarle consiste nello sfruttare la buccia e, in particolare, la parte interna. Per ottimizzare il risultato, prendiamo la patata e laviamola accuratamente sotto l’acqua corrente aiutandoci con una spazzola per eliminare i residui di terra. Dopo aver fatto ciò, sbucciamola, cuociamo la parte interna e una volta raffreddata, applichiamola sulle occhiaie. Scelta la maniera più adatta per utilizzare la patata per risolvere il problema legato alle antiestetiche occhiaie, potremmo avvertire un lievissimo bruciore e sentire la pelle tirare ma tutto ciò rientra nella norma; infatti, ciò significa che il tubero sta agendo, drenando e/o sgonfiando la parte interessata.

Rimedi naturali anti-occhiaie: le bustine di tè

Le bustine di tè hanno molteplici benefici. Dopo esserti sorseggiata un buon tè caldo, non sbarazzarti in men che non si dica della bustina. Bagna con acqua fredda, per soli 30 secondi, due bustine di tè, poi mettile sugli occhi e dimenticatene per altri 10 minuti. Infine, sciacqua il viso e gli occhi con acqua fresca.

La camomilla

Non solo il tè: puoi fare lo stesso con la camomilla, che grazie alle proprietà antinfiammatorie e decongestionanti si dimostra efficace contro le borse sotto gli occhi.

Rimedi naturali anti-occhiaie: panno bagnato

Non temere: per dare nuova vitalità al tuo viso, eliminando finalmente le occhiaie, non servono operazioni costose. Chi non ha in casa qualche panno in più? Prendine uno, bagnalo e prima di dormire dimenticalo nel frigorifero. Appena ti alzi, posizionalo sulla fronte e copri anche gli occhi. E se sei sempre di corsa, non temere: non ti serve avere a disposizione intere mattinate libere. Per il panno bagnato su fronte e occhi bastano 5 minuti.

Il mirtillo

Tra i diversi benefici del mirtillo, impossibile dimenticare le sue proprietà antiossidanti che prevengono i disturbi legati all’invecchiamento. Ecco allora il frutto giusto contro le occhiaie.

Il caffè

L’estratto ottenuto dai chicchi del caffè svolge un’azione antiedemigena e lipolitica: non è un caso quindi, che si trovi in prodotti anticellulite e in quelli cosmetici anti-occhiaie.

Rimedi naturali anti-occhiaie: il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è un rimedio naturale per moltissimi problemi della pelle come le macchie, l’eccesso di sebo, la rimozione della pelle secca e può essere persino utilizzato per un intervento sulle occhiaie. Questo importante sale minerale si può utilizzare per preparare creme esfolianti e scrub e ci permette di attenuare anche di molto gli effetti della stanchezza sulla pelle in particolare intorno agli occhi. Sciogliere due cucchiai di bicarbonato in un bicchiere di acqua tiepida (scaldata al microonde) finché il sale non si sarà dissolto completamente; se si ha un po’ di tempo a disposizione si può mettere in infusione insieme al bicarbonato anche una bustina di tè verde che per le sue proprietà antiossidanti e idratanti rende la maschera più idratante e lenitiva e dona freschezza alla pelle riducendo i radicali liberi presenti. Il calore del liquido evita la formazione di grumi e i pochi granelli rimasti non irritano la pelle quando sono bagnati, anche se si sfrega con un po’ di forza. Se si vuole un’azione decongestionante e rinfrescante si può lasciare il composto nel frigorifero fino a quando non si è raffreddato completamente. Quando la soluzione si sarà raffreddata, si prendono due dischetti di cotone (quelli che si utilizzano per struccarsi, senza profumi). Si immergono nel liquido e poi si applicano sotto gli occhi anche se gocciolano. Si lasciano agire per una decina di minuti, fino ad un massimo di un quarto d’ora prima di rimuoverli. In seguito bisogna lavare il viso con acqua fredda ed applicare una crema idratante nella zona che è stata trattata. È consigliabile ripetere questa semplice maschera per un paio di volte alla settimana.

La curcuma

Un altro rimedio considerato efficace è il succo di pomodoro, limone e curcuma. Applicare sempre con una garzina di cotone o un fazzolettino, in modo da riuscire a migliorare la tonalità della pelle. L’unione dei tre elementi avrà un effetto benefico immediato: si tratta, infatti, di tre potentissimi antiossidanti, primo fra tutti la curcuma, nota anche per essere un efficace antinfiammatorio.

Rimedi naturali anti-occhiaie: avocado e arancia

Altri due frutti permettono di ricevere beneficio contro le occhiaie: si tratta dell’avocado e dell’arancia, accomunati dalle loro indiscusse proprietà benefiche. In entrambi i casi, come per il cetriolo, ci si deve munire di una fettina del frutto e procedere alla sua stesura sull’occhio per almeno 15 minuti.

Le creme naturali

Non solo pelle idratata: se scegli le migliori creme naturali, queste possono rivelarsi un antidoto efficace anche contro le occhiaie. Le creme a base di camomilla, calendula, mirtillo, magnolia, rusco, centella asiatica e ippocastano sono perfette. E non dimenticare quelle a base di argilla: sono le migliori per contrastare i segni di età, stress e stanchezza che si accumulano sotto gli occhi. Non a caso, le maschere d’argilla sono amatissime da noi donne. Perfette per eliminare le tossine, svolgono un’azione antinfiammatoria e sono un vero toccasana per la nostra pelle, idratandola e donandole maggiore elasticità.

Per le pelli più mature, meglio optare per l’argilla rosa che favorisce il rinnovamento cellulare. Non solo: è uno dei rimedi ideali per ridurre il gonfiore ed eliminare le occhiaie più scure. Se vuoi avere un occhio di riguardo sul tuo portafoglio e sei pronta a un’avventura nella cosmetica, perché non creare una maschera all’argilla homemade? È sufficiente unire un cucchiaio di argilla rosa e tre di acqua distillata. Se la tua pelle è particolarmente sensibile e molto poco idratata, al cucchiaio di argilla rosa aggiungine due di acqua distillata e uno di olio di cocco, olio di mandorle dolci o olio d’oliva.

