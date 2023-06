Piante in ufficio: quanta aria possono ripulire?

U no studio ha verificato quanto le piante presenti nei luoghi di lavoro possano rimuovere composti tossici dall'aria

Uno studio dell'University of Technology di Sydney ha dimostrato che le piante da interno sono in grado di rimuovere efficacemente le tossine cancerogene dall'aria. Nei luoghi di lavoro, il verde diventa un alleato fondamentale per contrastare i vapori di benzina e tutelare la nostra salute.

Otto ore per ripulire l'aria

Bastano soltanto otto ore perché un muro verde composto da piante da interno rimuova dall'aria gli inquinanti atmosferici tossici che mettono in pericolo la nostra salute, ha rilevato lo studio.

Il tempo trascorso in luoghi chiusi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 6,7 milioni di persone muoiano prematuramente in tutto il mondo a causa dell'inquinamento atmosferico. Poiché le persone trascorrono circa il 90% del loro tempo in ambienti chiusi, inclusi uffici, case o scuole, gli esperti hanno chiesto l'adozione di nuove strategie per migliorare la qualità dell'aria interna.

Il pericolo dei vapori di benzina nell'aria

Mentre studi precedenti hanno dimostrato che le piante possono rimuovere un'ampia gamma di contaminanti dell'aria interna, lo studio dell'University of Technology di Sydney dimostra che le piante possono ripulire i vapori di benzina, una delle maggiori fonti di composti tossici negli edifici in tutto il mondo.

Composti dannosi negli uffici

Gli uffici spesso sono collegati direttamente ai parcheggi, tramite porte o pozzetti degli ascensori. Per questo motivo, è difficile evitare che composti dannosi legati alla benzina penetrino nelle aree di lavoro e residenziali.

Gli studiosi: "Risultati sorprendenti"

"Questa è la prima volta che le piante sono state testate per la loro capacità di rimuovere i composti legati alla benzina. I risultati sono sorprendenti", ha detto in una dichiarazione il coautore dello studio Fraser Torpy dell'Università di tecnologia di Sydney (UTS) in Australia.

"Aria interna più inquinata"

“Sappiamo che la qualità dell'aria interna è spesso significativamente più inquinata dell'aria esterna , il che a sua volta ha un impatto sulla salute mentale e fisica. Ma la grande notizia è che questo studio ha dimostrato che qualcosa di semplice come avere piante in casa può fare un'enorme differenza", ha affermato il direttore generale di Ambius, Johan Hodgson.

Pareti verdi contro le fonti tossiche

La ricerca è stata condotta in collaborazione con la società Ambius specializzata nella creazione di spazi sani attraverso soluzioni green. Da quanto è emerso, le pareti verdi contenente mix di piante da interno sono in grado di rimuovere efficacemente gli inquinanti nocivi e cancerogeni.

Gli scienziati hanno testato la capacità del sistema di pareti vegetali Ambius collocato all'interno di camere con un piccolo volume di benzina vaporizzata all'interno, e lo hanno confrontato con l'effetto osservato in camere senza piante all'interno. I ricercatori hanno espresso la fiducia che le piante abbiano rimosso oltre il 40% dei composti organici volatili totali nel periodo di prova. Quasi tutte le sostanze chimiche dannose come derivati ​​del benzene e ciclopentani sono state rimosse. I ricercatori hanno affermato che il muro verde di Ambius potrebbe rimuovere il 97% dei composti più tossici dall'aria circostante in sole otto ore.