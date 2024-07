Se il tuo giardino si trova in una posizione dove il sole batte costantemente da quando sorge fino al tramonto, puoi ovviare a questo piccolo inconveniente adottando dei semplici rimedi in fase di allestimento del contesto. A tale proposito, ecco una guida con alcuni utili consigli su come creare un angolo d’ombra in giardino.

Come creare un angolo d’ombra in giardino

Esistono molte soluzioni che consentono di creare delle piacevoli zone d’ombra in giardino, soluzioni originali ed eleganti che ti permetteranno di rilassarti in giardino anche nelle ore più calde della giornata, senza investire cifre economiche esagerate e senza ingombrare eccessivamente gli spazi esterni. Se sei un amante del verde e non vuoi rinunciare al tuo giardino in estate ti consigliamo di leggere questa guida: troverai preziosi suggerimenti su come creare un funzionale angolo d’ombra in giardino.

Installare un telo

Ecco la prima soluzione economica e intelligente per creare un angolo d’ombra in giardino: l’installazione di un telo in tessuto. Sarà sufficiente appendere gli angoli di un telo robusto sopra un supporto fisso e stabile (ad esempio su 4 pali appositamente installati sul giardino, creando una specie di gazebo con pali fissi). Per realizzare questo progetto ti basterà installare 4 pali di legno in un angolo del giardino, uno di fronte all’altro, in modo da collocarvi successivamente il telo di tessuto pesante, attraverso dei chiodi.

Installare un gazebo

In alternativa al telo in tessuto puoi acquistare degli appositi gazebo fissi o mobili. Per installare un gazebo fisso ti servirà l’aiuto di un professionista, in grado di fornirti un preventivo sui costi della manodopera e di realizzare un lavoro professionale e duraturo nel tempo. In alternativa puoi usare un gazebo mobile, facilmente montabile e smontabile. In commercio è possibile trovare molte varietà di gazebo mobili, di varie dimensioni e materiali, facilmente montabili in pochi passi. Tieni conto che un gazebo può essere facilmente arredato con piccoli complementi di arredo funzionali, come ad esempio piccoli divanetti e tavoli, trasformandosi così in un grazioso angolo di relax capace di ospitare gli amici nelle sere più calde d’estate. È consigliabile montare un gazebo sotto uno o più alberi.

Come creare un angolo d’ombra in giardino: ombrelloni per esterni

Se il tuo giardino è particolarmente piccolo, e vuoi evitare soluzioni drastiche o troppo ingombranti, ti consiglio di ricorrere ai classici ombrelli per esterni. Si tratta di una soluzione adatta per gli spazi piccoli e per chi desidera risparmiare; il costo degli ombrelli per esterni, infatti, è piuttosto ridotto e non richiede l’intervento di un professionista. Sotto l’ombrellone puoi tranquillamente collocare delle sedie e un tavolino di piccola grandezza; in commercio si trovano molte soluzioni di questo genere.

Piantare un albero non troppo folto

Una volta che avrai constatato che il sole batte costantemente da una direzione ben precisa, nel giardino puoi piantare qualche albero del tipo a foglia caduca e non troppo folto, in modo da consentire ai raggi solari di filtrare di giorno, ma nel contempo serve anche a creare angoli d’ombra per piante ubicate a ridosso dell’albero stesso. Tra i vari esemplari da coltivare, puoi ad esempio optare per un acero giapponese che per natura non predilige troppo sole.

Come creare un angolo d’ombra in giardino: posare una casetta in legno

Se lo spazio lo consente, per creare un angolo d’ombra nel giardino, puoi posare una casetta di legno. Quest’ultima tra l’altro, oltre ad ombreggiare una determinata zona, ti consente anche di conservare tutti i materiali e gli attrezzi necessari per la pratica del giardinaggio.

Recintare la cancellata con piante rampicanti

Un ultimo consiglio su come creare un angolo d’ombra nel giardino, consiste nel recintare la cancellata o parte del muro con delle piante rampicanti come ad esempio una Bougainville o l’edera. Se poi il muro di cinta è abbastanza largo, anche dei vasi con delle piante che amano il sole, possono fornire l’ombra necessaria per quelle posizionate in corrispondenza dell’ombreggiatura che otterrai. A margine va sottolineato che un angolo riparato dal sole nel giardino, si può ottenere anche con dei vasi di terracotta abbastanza alti e larghi; infatti, in tal modo si viene a creare una sorta di recinzione che tende ad ombreggiare delle piccole piantine che richiedono parziale luce nel corso della giornata.