Per eliminare le erbacce senza utilizzare diserbanti o altre sostanze chimiche vi sono tanti rimedi naturali, più sicuri e rispettosi dell’ambiente. Quando si formano delle erbacce, per ridurre la loro proliferazione è consigliabile estirparle usando alcuni attrezzi come una piccola zappa, un rastrello o la falce.

Uno dei migliori attrezzi per rimuovere le erbe infestanti è l’estirpatore manuale o meccanico, che si inserisce nel suolo e con una leggera pressione verso l’alto eradica ogni tipo di erbacce. Quando avrete pulito il giardino dalle erbacce, per prevenirne la formazione si possono stendere dei teli per la pacciamatura sul terreno.

Rimedi naturali per liberarsi dalle erbacce: sale o zucchero

Se non si vogliono usare diserbanti e rimuovere comunque le erbacce dai viali, vi sono alcuni rimedi naturali molto efficaci, come l’utilizzo del sale o dello zucchero. In una pentola, bisogna versare 3-4 cucchiai di sale grosso e ricoprire con acqua, portare a ebollizione e mescolare per eliminare residui di sale.

Quando l’acqua sarà tiepida, basterà versarla sulle erbacce e in un attimo si elimineranno le erbacce dai viali. Insieme al sale, anche lo zucchero ha la capacità di ridurre le erbacce, dovrete versarlo direttamente sul terreno, creando uno strato dello spessore di circa 2-3 cm e attendere che venga assorbito. È sempre opportuno usare questi due rimedi naturali quando il terreno è asciutto.

Composti a base di alcool

Per estirpare immediatamente le erbacce, l’alcool è sicuramente il rimedio migliore, perché agisce entro pochi minuti e soprattutto non danneggia l’ambiente. In uno spray si può inserire una soluzione a base di acqua e alcool e spruzzarla direttamente sulle erbacce, lasciarla agire per alcuni minuti e poi risciacquare. Molte persone usano invece dell’alcool puro dei distillati come la vodka o la grappa, che hanno la stessa capacità di ridurre la formazione di erbacce lungo i viali del giardino.

L’ultimo rimedio naturale contro le erbacce consiste nel creare un composto a base di succo di limone e sale fino, che dovrà essere applicato alla base delle erbe infestanti, per evitare che crescano e si formino in altre aree del giardino.

