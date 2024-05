Come costruire una mini serra da balcone fai da te

C ostruire una mini serra fai-da-te sul balcone è un modo fantastico per coltivare le tue piante. Ecco come riuscirci con lastre di acrilico.

Occorrente

Lastre di acrilico trasparente o Perspex

Telaio in legno

Viti o morsetti

Sega

Trapano

Cacciavite

Mini serra con lastre di acrilico

Determina le dimensioni desiderate e individua la posizione sul balcone. Utilizza materiali come PVC o legno per creare un telaio. Assicurati che il telaio sia stabile e ben ancorato al balcone.

Acquista lastre di acrilico trasparente o Perspex. Posizionale sopra il telaio, inclinandole insieme come una tenda. Questo creerà uno spazio di crescita estremamente semplice ma efficace.

Utilizza viti o morsetti per fissare le lastre al telaio. Crea aperture per la ventilazione e l’accesso alle piante. Aggiungi scaffali o tavoli all’interno della serra. Pianta le tue piante e goditi il tuo spazio di coltivazione!