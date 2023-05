L ibri, consigli e spunti per coltivare le rose: da pieno sole, da ombra, da caldo o da freddo, eduli, profumatissime e senza spine

Corolla-simbolo di maggio, la rosa è il fiore più pop al mondo, quello più amato e conosciuto, non solo per abbellire case e giardini.

Le rose non sono difficili da coltivare

Erroneamente le rose vengono considerata “belle ma impossibile” (da coltivare) specie ai pollici meno verdi: nulla di più sbagliato. Basta sceglierle partendo dalle loro esigenze e non solo dalla varietà che più ci piace.

Rose da pieno sole, da ombra, da caldo o da freddo, rose eduli, profumatissime e senza spine. A seguito un aiuto per districarsi nella scelta.

Come scegliere le rose da coltivare

Adatta all’ombra: tutte le varietà a fiore piccolo.

Per caldo torrido: Chinensis mutabilis, anche detta rosa delle farfalle.

Profumatissima: Grandi Giardini Italiani, rosso-cremisi con fogliame denso.

Per climi freddi: Rosa rugosa, con cinorrodi rosso vivo.

Sopporta l’umidità: Stanwell Perpetual, con spinosissimi aculei ornamentali.

Senza spine: Banksiae lutea, rampicante giallo-primula che arriva fino a 10 metri.

Banksiae lutea

La più rifiorente: Tempi Moderni, durante la fioritura passa dal giallo-oro all’arancio-vermiglio.

La più robusta: Sans Soucì, arbustiva color crema.

Commestibile: qualsiasi pianta non trattata, sebbene la più usata sia la Rosa canina.

Rosa canina

Per saperne di più: i libri sulle rose

Tantissimi i libri che parlano del “fiore dei fiori” tra aneddoti, infinite varietà, consigli pratici, tradizioni e leggende.

La mia scelta, tra tutti:

ROSE, introduzione di Alberto Giuntoli, Edizioni Elliot. Un raffinatissimo testo illustrato da Pierre-Joseph Redouté con 169 tavole botaniche dipinte dall’artista ad inizio Ottocento, ciascuna con la sua scheda tecnica.

LA VIE EN ROSE, una collana dedicata interamente alla rosa, super pop e molto accurata. Di Nicla Edizioni, a cura di Nicoletta Campanella. Attualmente sono tre le pubblicazioni in libreria (ROSE BANSKIAE, ROSE CINESI E ROSE TE’), ma un quarto volume è in via di stampa.

Dove guardare e comprare

Nino Sanremo Vivaisti specializzati in rose da 4 generazioni, con un sito di facile consultazione che divide le varietà per colore, profumo, rifioritura e tipo di utilizzo (ninosanremo.com)

Rose Barni Tra le più conosciute famiglie italiane del verde (vivaisti dal 1882, coltivatori di rose dal 1935 e ibridatori dagli anni ’70), hanno un ricchissimo e dettagliato catalogo -anche online- interamente dedicato alla rosa (rosebarni.it)

David Austin Il re delle rose: marchio che porta il nome del più famoso ibridatore di sempre, con un sito (in inglese) ricco di consigli e info pratiche su messa a dimora, cura e potatura (https://eu.davidaustinroses.com)

Per i secchioni delle rose

Esiste un sito, https://helpmefind.com, che cataloga in ordine alfabetico tutte le rose (o almeno ci prova, perché attualmente in vendita ci sono circa 12mila varietà ibride e crescono ogni anno di alcune centinaia).

Come moltiplicarle in autonomia

Volete provare a moltiplicare le vostre rose (o quelle di un posto del cuore, di un ricordo speciale…) in autonomia? Perché no. Questa pianta si riproduce abbastanza facilmente per talea, tagliando un ramo non fiorito spesso circa come una matita e con almeno 4 nodi (i punti dove si inseriscono le foglie). Dopo aver ridotto drasticamente le foglie, si mette il ramo “Addams-style” in un vaso con un mix di terriccio per semina e sabbia. Va poi riposto in un luogo fresco e abbastanza luminoso (ma senza luce solare diretta). Per un aiuto in più, usate la polvere radicante (reperibile in tutti i Garden Center) e soprattutto interrate diversi steli: uno solo potrebbe non bastare.

Come fare talee

Infine ricordate: in giardinaggio ci vuole (molta) pazienza, e quando si tratta di talee… la pazienza va moltiplicata all’infinito.