Se è vero che al giorno d’oggi i bambini sono sempre più orientati verso giochi tecnologici e video games, è altrettanto vero che se vengono stimolati verso le attività più fisiche e di gruppo, ritrovano subito la passione per questo tipo di giochi. Le attività all’aperto sono salutari per il corpo e per la crescita psicologica, stimolano creatività e fantasia e sono al tempo stesso uno sfogo ed un importante momento di formazione. Ecco quali giochi estivi per bambini fare e come creare un vero e proprio parco giochi da zero!

Giochi estivi per bambini da fare all’aria aperta

Le giornate che si allungano, la fine della scuola e le vacanze che si avvicinano. Per i più piccoli, l’estate vuol dire giocare 24 ore su 24 o quasi. Proprio per questo motivo trovare e scegliere i migliori giochi estivi per bambini, ancor meglio se da usare all’aperto, è il modo migliore per far felice piccoli e grandi. Loro giocheranno indisturbati per ore e i genitori potranno rilassarsi per qualche minuto. I giochi all’aria aperta sono uno strumento di intrattenimento che, oltre a favorire la socializzazione, rinforzano l’organismo e le difese immunitarie; il sole ed il movimento sono un vero toccasana, specie se svolti in luoghi idonei e salutari, evitando ovviamente le ore più calde della giornata. I giochi all’aperto costituiscono un modo piacevole, per far trascorrere ai bambini delle simpatiche ore in allegria.

Abbiamo provato a selezionare i must have per l’estate: tante idee per tutte le età e tutti i gusti dedicati ai bimbi pieni di energie.

Tappetino ad acqua gonfiabile

Chi ha a disposizione un giardino è già un passo avanti, ma se le piscine sono troppe impegnative per costo, manutenzione e dimensione, i tappetini ad acqua gonfiabili sono un’ottima soluzione.

Di dimensioni contenute, permetteranno ai piccoli di giocare con l’acqua per rinfrescarsi anche nelle giornate più calde. È facilmente utilizzabile da tutte le età evitando così di renderlo un pericolo anche per i più piccoli.

I modelli sono davvero tantissimi e variano per dimensioni, accessori e fantasie.

Giochi estivi per bambini: macchina per bolle

I più piccoli rimarranno ipnotizzati dalla macchina spara bolle. Basteranno un paio di batterie e una ricarica di bolle per creare un magico mondo dove rincorrere e scoppiare le bolle di sapone. Nessuna fatica per i grandi e tanta gioia per i più piccoli. Da usare assolutamente all’esterno e, meglio ancora, se su un prato per evitare antipatici scivoloni.

Set da giardinaggio

Quale modo migliore per imparare ad amare la natura se non prendendosene cura? Un piccolo set da giardinaggio appassionerà i più piccoli insegnando loro l’arte del gardening e della cura per piante e fiori.

Trampolino elastico

Perfetto per i più grandi, il tappetone elastico permetterà ai bambini di sfogarsi in un’attività fisica all’aperto e, allo stesso tempo, permetterà di rendere in gioco più sicuro grazie alla rete che lo circonda. Ovviamente i modelli, di dimensioni e tipologie, sono davvero tantissimi.

Giochi estivi per bambini: altalena a bilico

L’altalena a bilico è un gioco estivo che coinvolge i bambini di tutte le età: dai più piccoli ai grandi che si lanciano verso il cielo con potenza. Prefetto per chi non può optare per la classica altalena singola con struttura. Le opzioni sono davvero tantissime per ogni fascia di età.

Gioco della bacinella

Un simpatico gioco è il seguente: “riempire la bacinella”, in cui ci saranno due squadre con i relativi contenitori da riempire d’acqua, attraverso un cucchiaio che funge da mezzo di trasporto della stessa, portato con la bocca, o con un piccolo secchiello.

Centro con le palline

Nel “centro con le palline” il contenitore sarà una cesta di piccole dimensioni, da centrare con palline da tennis o ping pong, lanciate da una determinata distanza; oppure, un’altra idea è quella di riuscire a forare, nel minor tempo possibile, il numero maggiore di palloncini, appesi ad un filo, mediante un bastone, provvisto alla sua estremità di un piccolo spillo. Oltre a questi ci sono sempre i grandi classici, come “palla prigioniera“, “strega comanda colore” e l’intramontabile nascondino.

Giochi estivi per bambini: Ruba bandiera

Infine tra i giochi all’aperto, più amati dai bambini di tutte le età, ed adatti anche alle persone più grandi, possiamo ricordare il classico “ruba bandiera”: si effettua a squadre, ponendo un capo bandiera, atto a sorreggere un fazzoletto o una bandierina, il quale chiamerà dei numeri, corrispondenti alle relative coppie di giocatori avversari. Il primo che acciuffa la bandiera, senza commettere falli e rientra nella sua postazione, senza essere raggiunto e toccato dall’avversario “perdente”, aggiudicherà il punto alla sua squadra.

Tiro alla fune

Altro gioco gradevole, è il “tiro alla fune”, che si pratica ponendo due squadre avversarie alle due estremità della fune, la squadra che riuscirà ad applicare una forza maggiore, e superare la linea di limite segnalata al suolo, si aggiudicherà la vittoria.

Come organizzare un parco giochi in giardino per i bambini

I bambini chiedono spesso di andare al parco durante l’estate. Ma come fare se vicino casa non c’è nessun parco giochi? Creiamone uno tutto su misura per loro! Cogliamo magari l’occasione per farci regalare qualche pezzo, al compleanno del bambino. Poi, armiamoci di santa pazienza e mettiamoci alla ricerca on line, di splendide e insuperabili offerte. Ce ne sono tantissime che vanno sia per il nuovo che per l’usato, ma attenzione alle fregature! Spesso l’usato costa poco meno del nuovo, e quindi non vale la pena acquistarlo.

Casetta da gioco

Esistono gruppi di acquisto che ci permettono di avere prodotti a basso costo, spesso anche molto inferiori ai prezzi di magazzino. Ma si possono trovare casette in plastica e legno di tutti i prezzi, basta farsi un’idea online. Per avere un parco giochi in giardino però, non basta una casetta. Serve anche uno scivolo, una altalena, e molto altro.

Giochi estivi per bambini: Altalena

Se avete in giardino un grande albero secolare, il gioco è fatto! Basterà acquistare due belle cime e un seggiolino e avrete una romantica altalena su cui dondolarvi piacevolmente, in carenza di questo, potrete affidarvi ad un fai da te per la sua costruzione con solo 5 pali di media sezione circolare in legno, posti a “tenda canadese”, oppure, affidatevi a un rivenditore. La possibilità di acquisto in questo caso è di strutture metalliche o in legno che andranno inserite nel terreno per i più grandicelli, e di elementi da appoggio decisamente più piccini per i bimbi più piccoli. Qui si parte da un minimo di 50-60 euro per le soluzioni più economiche.

Piscina

Non può mancare in un parco giochi in giardino, una bella piscinetta! Sguazzare in acqua è lo sport preferito dei nostri bimbi. In questo caso, il costo dipende dalla dimensione e dall’età di chi ne dovrà usufruire. Per i piccolini ci son soluzioni economicissime di piscinette cilindriche a tubi gonfiabili, che partono dai 3-4 euro, salendo per implementare forme e dimensioni. Una soluzione di media misura può essere una piscina divertimento, con parco giochi: vasche di diverse altezze, uno scivolo sempre gonfiabile che le collega e tanto colore e pendagli di diverse forme. Il consiglio è di cercare un prodotto che ci piace, ed effettuare una seconda ricerca con il nome corretto, per prezzo, col fine di valutarne quello più basso: spesso on line si trova lo stesso prodotto a prezzi molto differenti, anche con margini molto alti

Tubi e giochi sull’erba

Ai bimbi piace rotolarsi e infilarsi in buchi e tubi. Esistono soluzioni rigide come bruchi o trenini di sezione cilindrica in cui sdraiarsi e rotolarsi al loro interno. In questo caso, partiamo dai 60-80 euro in negozio, ma se invece pensassimo ai giochi dell’Ikea?

Tavolo e sedie

Infine un bel tavolino e sedie colorati completeranno il suo angolo dei giochi, per rilassarsi e magari esprimere tutte le sue doti artistiche! Ne troviamo di tutti i prezzi e misure nei negozi per la casa dove vendono set da esterno. Altri arredi li possiamo trovare anche nei negozi multimarca per piccoli, come facendo una ricerca on line, digitando la parola chiave “sedie e tavolini per bambini”.