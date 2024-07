Non è facile essere genitori. Si impara con l’esperienza, talvolta anche sbagliando. La mamma perfetta non esiste. Ci sono, però, alcune madri che crescono i proprio bambini felici e sani. Donne che sanno resistere alle difficoltà, ai fallimenti, che non sono troppo indulgenti, non coinvolte o autoritarie. Come fanno? Spesso hanno tratti comuni. Scopriamoli.

La mamma sempre presente

Esserci, rispondere prontamente ai propri figli, mostrare un genuino interesse per loro e farlo in modi pertinenti. Alcune mamme sembrano riuscirci più di altre. E così facendo comunicano ai propri figli che li stanno ascoltando, e che ciò che stanno dicendo è prezioso.

Le mamme sempre presenti fanno sentire i propri figli ascoltati e capiti, e trasmettono il messaggio che il mondo è sicuro, loro sono preziosi e che avranno successo in quello che fanno. Ma come si fa a essere sempre presenti se si lavora, e anche tanto? Se sei divisa tra famiglia e lavoro, non sentirti in colpa: anche solo cercare di essere una presenza costante e affidabile va bene.

La madre comprensiva

Le madri efficaci comprendono che le conseguenze delle azioni sono fondamentali per l’apprendimento dei propri figli, anche quando possono fare male. E si mettono da parte quando queste si verificano.

La parte migliore è che quando questo accade, questa mamma esprime giudizi, rimproveri e critiche, ma continua a essere flessibile e comprensiva mentre guida i suoi figli attraverso il processo di apprendimento. Questo aiuta i bambini a comprendere l’impatto delle loro azioni senza sentire di aver perso l’amore dei genitori.

La mamma proattiva

Una buona comunicazione fa la differenza tra una genitorialità media e una buona. Ecco perché vedrai madri straordinarie ascoltare più di quanto “predicano”, discutere anziché raccontare e dimostrare rispetto per i valori, i pensieri, i sentimenti e le opinioni dei loro figli. L’impegno proattivo nelle discussioni insegna valori e ragionamento, costruisce il carattere e incoraggia la crescita personale per favorire un ambiente di rispetto e comprensione reciproci.

Se hai poco tempo a disposizione, utilizza le riunioni familiari settimanali come un modo per rimanere in contatto e rafforzare i valori e il buon senso. Questo è il momento in cui condividere le tue intuizioni e discutere di cosa è giusto e sbagliato. Dai a tutti il tempo di parlare. Questo dialogo aperto aiuta i figli a sviluppare forti capacità comunicative e intelligenza emotiva.

Leggi anche E se i figli unici non fossero poi così infelici?

La “spalla su cui piangere”

L’educazione e il sostegno sono così importanti nella formazione di un giovane che è fondamentale che entrambi i genitori facciano la loro parte. Tuttavia, le madri sono spesso riconosciute come la principale fonte di sostegno e incoraggiamento, poiché aiutano i propri figli a sviluppare autostima e resilienza. Quando la vita è dura, sono la spalla su cui piangere. E i bambini si rivolgono naturalmente al genitore che è costantemente lì per loro.

La mamma “sanamente stressata”

Le madri che gestiscono le proprie emozioni in modo efficace, coltivano relazioni rispettose, dimostrano modi sani per affrontare lo stress e la frustrazione e navigare nel mondo. Questo modello fornisce ai loro figli le competenze necessarie per stare al mondo e affrontare il futuro.

Se ti trovi ad affrontare una situazione stressante, fai un respiro profondo e affronta la questione con calma. Parla apertamente. Ricorda che i tuoi figli ti osservano e imparano dal tuo esempio. Capiranno che è giusto sentirsi stressati, ma è importante gestire la cosa in modo sano.