G razie alla tecnologia possiamo avere arte e cultura a portata di un click

Se è vero che non è sempre un bene essere perennemente connessi, è vero anche che la tecnologia ha semplificato il nostro modo di vivere e di interagire con il mondo esterno. Abbiamo, infatti, dalla nostra parte tantissimi strumenti che ci permettono di restare in contatto con le cose che amiamo di più, come la cultura ad esempio. Per questo abbiamo pensato di segnalare 5 app per le amanti dell’arte, da tenere sempre a portata di click.

Grazie a delle applicazioni scaricabili sul nostro smartphone, infatti, possiamo essere sempre aggiornate e informate su tutto ciò che ci interessa. Non solo mostre e musei in città, ma tutti eventi, festival appuntamenti e, in generale, tutti gli avvenimenti più importanti del settore.

L’arte e la cultura a portata di click

Chi si emoziona davanti a un quadro, chi non si perde neanche una mostra del suo artista preferito e chi non si stanca mai di emozionarsi con la bellezza che appartiene al nostro mondo, troverà in queste 5 app per le amanti dell’arte, un strumento davvero fondamentale.

La tecnologia, e in questo caso specifico le applicazioni, ci permettono di restare sempre aggiornate su quello che succede nel mondo, ma non solo. Alcune di queste ci consentono anche di ammirarla, la bellezza culturale e artistica che da sempre ci affascina, grazie alla realtà virtuale.

Così quello che non possiamo fare fisicamente, possiamo ottenerlo grazie alle applicazioni. E, ancora, possiamo utilizzarle per pianificare i nostri viaggi e per avere un piccolo anticipo di un’esperienza che sogniamo di vivere.

Quindi smartphone alla mano: è tempo di scaricare le 5 app per le amanti dell’arte migliori sul mercato.

Google Arts & Culture: tutta l’arte nello smartphone

Google Arts & Culture non ha bisogno di presentazioni perché tra le 5 app per le amanti dell’arte è sicuramente la più conosciuta e fondamentale. Si tratta di un’applicazione gratuita, disponibile sia per iOs che per Android, e che permette di visitare virtualmente musei, esposizioni e meraviglie che si trovano in qualsiasi parte del mondo.

Giusto per avere un po’ di numeri in chiaro, Google Arts & Culture al momento ospita più di 1200 istituzioni museali con le rispettive collezioni. Un ottimo strumento per conoscere il mondo e accedere alla sua bellezza, e per pianificare il prossimo viaggio all’insegna dell’arte e della cultura.

5 app per le amanti dell’arte: Magnus

Se il vostro amore per l’arte non si limita alla sola visualizzazione delle opere, ma desiderate ottenere dei pezzi unici per ampliare le vostre collezioni private, allora Magnus è l’app che fa per voi.

Si tratta in assoluto di una delle 5 app per le amanti dell’arte più apprezzate del settore. Grazie a questa potrete entrare virtualmente in un negozio culturale all’interno del quale acquistare opere d’arte all’asta in vendita in alcune gallerie di New York, Londra e Berlino.

5 app per le amanti dell’arte: Musement

Tra le 5 app per le amanti dell’arte troviamo anche Musement e, siamo certe, che non ha bisogno di presentazione. Si tratta infatti di uno degli strumenti più apprezzati da chi fa incetta ogni giorno di arte e cultura.

Musement permette di ricevere aggiornamenti, informazioni e suggerimenti su tutti gli eventi che riguardano l’arte, la cultura e il teatro e non solo, permette anche di prenotare direttamente, grazie all’app, un posto per assistere all’evento che più preferiamo.

Touring: l’arte in viaggio

Non solo arte in città, ma anche in giro per il mondo. Sono molte le persone che organizzano dei viaggi all’insegna dell’arte e della cultura per scoprire le meraviglie del mondo intero. E ad agevolare la scelta della destinazione ci pensa il Touring Club.

L’associazione no profit, considerata una vera e propria istituzione per i viaggiatori, ha creato un’applicazione che fornisce tantissime guide per visitare e conoscere le città d’Europa. Ed è proprio tra queste che possiamo scoprire nuovi spazi dedicati ad arte e cultura tutti da esplorare.

5 app per le amanti dell’arte: FAI

Tra le 5 app per le amanti dell’arte da scaricare subito sul nostro smartphone troviamo anche quella creata da Fai, il Fondo Ambiente Italiano. Grazie a questa, infatti, possiamo scoprire il mondo variegato della cultura FAI e di tutti i beni che appartengono all’istituzione.

Possiamo scoprire teatri, istituzioni, luoghi culturali e dimore storiche e non solo. Grazie all’applicazione, infatti, possiamo scoprire in anteprima anche gli eventi imperdibili che vengono organizzati dal FAI periodicamente.

Tra questi ci sono le giornate FAI che permettono agli amanti dell’arte di visitare dei luoghi in Italia che solitamente non sono accessibili al pubblico. In questo modo non perderemo mai più nessuno evento.

Liberate la memoria dallo smartphone e fare spazio alle 5 app per le amanti dell’arte. Saranno per voi davvero indispensabili.